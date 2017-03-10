26-я RIGA FASHION WEEK: даты, имидж и состав латвийских участников

Балтийская федерация моды объявила даты 26-й Рижской недели моды сезона осень-зима 2017, мероприятия которой пройдут в Риге с 28 марта по 1 апреля. В рамках грядущей модной сессии традиционно свои коллекции одежды прет-а- порте, в том числе и для детей, представят лучшие латвийские и зарубежные дизайнеры.

«За уже более чем двенадцать лет существования RIGA FASHION WEEK было открыто множество имен талантливых и перспективных молодых дизайнеров из Латвии, которые по мере того, как расширялись масштабы Рижской недели моды, становились все более узнаваемыми на международном рынке модной индустрии. Из сезона в сезон

мы с огромным удовольствием представляем обществу достижения уже общепризнанных мастеров, а также даем возможность заявить о себе новому поколению талантливых модельеров.

Грядущая весна не станет исключением! Мы обещаем яркое шоу и много приятных сюрпризов», - рассказывает Елена Страхова, президент Балтийской федерации моды.

В этом сезоне RIGA FASHION WEEK представляет новый неповторимый имидж, отображающий настроение грядущей Недели моды, который был создан ведущим стилистом Ольгой Колотовой с использованием наряда из коллекции NARCISS сезона осень-зима 2017.

Реклама

«На этот раз в основу образа легло сочетание гранжа и роскоши. Такие контрастные решения являются базисом современной моды,

в них присутствует романтика нигилизма, неформальность и свобода духа, что приобретает модное звучание непосредственно на фоне проверенной временем классики.

В нашем случае это наряд от латвийского бренда NARCISS, дополненный выразительными элементами и отсылкой к стилю 60-х», - говорит автор имиджа, стилист Ольга Колотова.

Лицом рекламной кампании стала модель Кристине Пурвинска (DANDY Model Management), над чьим образом работали мастер по волосам, визажист Виктория Сафронова. Фотография - работа рижского фотографа Олега Зернова.

Фото: пресс-фото

Объявлен состав латвийских участников 26-й Рижской недели моды

В рамках программы профессиональных показов RIGA FASHION WEEК будут представлены новейшие коллекции широко известных латвийских дизайнерских марок, среди которых: NÓLÓ, Amoralle, Katya Katya Shehurina, Anna Led, One Wolf, Paviljons, Natalija Jansone, Narciss.

Также уже второй сезон подряд участие в показах примет бренд Talented латвийского дизайнера Индры Миклавы, который сумел успешно зарекомендовать себя на Рижской неделе моды минувшей осенью.

Что касается дебютантов RFW, то в нынешнем сезоне это звание досталось молодой и перспективной латвийской марке Cinnamon.

Свою последнюю коллекцию мужской и женской джинсовой одежды представит также дизайнер Илья Булычев (Bulichev Jeans) в формате вечеринки. По уже сложившейся традиции, на подиум выйдут и совсем юные модели, которые выступят «амбассадорами» детской моды и презентуют актуальные новинки из новых коллекций брендов Paade Mode и Aristocrat Kids.

























































































































































































































Aizvērt RFW: Lazy Francis, Paade Mode, Aristocrat Kids Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes







«Мы рады, что из сезона в сезон основной состав участников RFW неизменен - это самые сильные и известные латвийские дизайнеры, чей профессионализм уже не вызывает сомнений и которые уже на протяжении многих лет доверяют нам. Их коллекции - это всегда до мелочей продуманный дизайн, которому присущ индивидуальный характер и собственный неповторимый почерк, проявляющийся преимущественно в деталях. Что касается показов дизайнеров-дебютантов, то это всегда словно глоток свежего воздуха.

Они привносят свое видение современных тенденций, образуя еще один виток развития латвийской моды»,

- рассказывает Елена Страхова, президент Балтийский федерации моды.

Следует отметить, что за двенадцать лет своего существования RIGA FASHION WEEК зарекомендовала себя как ведущее событие индустрии моды не только Латвии, но и всей северо-восточной Европы, с каждым годом открывая все больше имен местных талантливых дизайнеров, чьи работы со временем становятся востребованными далеко за пределами Латвии.

Еще по этой теме