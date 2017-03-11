В Таиланде выбрана королева красоты среди трансгендеров

 

Фото: RUNGROJ YONGRIT / EPA

Вечером в пятницу, 10 марта, в Паттайе состоялся международный конкурс красоты среди трансгендеров Miss International Queen, перенесенный из-за траура после кончины короля Таиланда Пумипона Адульядета.

Королевой красоты была объявлена 25-летняя Джиратчайя Сиримонгколнавин – стоматолог и профессиональная таиландская модель,

передает агентство Reuters. Второе и третье место заняли Натали Оливьера из Бразилии и Андреа Коллазо из Венесуэлы.

В конкурсе участвовали 25 красоток, сменивших пол, представлявших Бразилию, Венесуэлу, Вьетнам, Германию, Египет, Индию, Индонезию, Испанию, Италию, Камбоджу, Колумбию, Лаос, Малайзию, Мексику, Монголию, Мьянму, Непал, Перу, США, Таиланд, Филиппины, Японию. Некоторые страны были представлены несколькими участницами.

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Программа Miss International Queen мало отличается от традиционных конкурсов красоты среди женщин.

В нее включены шоу в национальных костюмах, в вечерних платьях и в бикини.

Джиратчайя Сиримонгколнавин в мае 2016 года победила на национальном конкурсе Miss Tiffany Universe, который также проходил в Паттайе.

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