Как же стыдно! Седокова показала «главный позор» своей жизни

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова откровенно призналась в том, что ей до сих пор очень неловко за платье, которое она надела на церемонию вручения премии МУЗ-ТВ в 2013 году.

На следующий день после мероприятия, по словам певицы, модные критики и простые пользователи Сети, не стесняясь в выражениях, мягко говоря, раскритиковали ее наряд, а если честно - просто разнесли его в пух и прах.

«Если бы вы только знали, как мне было неловко после этого выхода!

Мне хотелось провалиться под землю, пропасть и исчезнуть навсегда. Фотографиями в этом платье/простыне пестрил на следующий день весь Интернет.

«Седокова опозорилась». «Седокова прямо из бани на дорожку»... Миллион мемов на тему и навсегда занесенное мое имя в черный список модных критиков. В тот день я поняла, что самой стильной мне уже не быть никогда», - призналась певица.

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«После он создал одно из лучших платьев Бейонсе и сейчас создает, но вот тут у нас все не совпало. И я же советовалась со стилистами. Как вам? Что думаете?

Ткань, рассчитанная на темное помещение, белая в мелкие блестки, на дневном свете реально казалась белой простыней,

«удачный» макияж, нелепая корона на голове, мускулистые руки, внезапный ветер оголивший мои трусы и возбудивший мои... А об искусно подобранных жутких лабутенах на платформе я просто промолчу», - пожаловалась Седокова.

Фото из Instagram:

A post shared by ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) on Mar 9, 2017 at 11:23pm PST

Подобного позора в жизни, по словам Анны, она не испытывала никогда. «Так я научилась жить с позором)))) И поверьте, после этого платья мне вот совсем ничего уже не страшно.

Даже если про меня напишут, что я переспала с инопланетянином за ротации, все равно хуже этого платья не будет в моей жизни ничего!»

- резюмировала знаменитость.

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