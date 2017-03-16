Лицо правосудия: Сеть обсуждает «сумасшедший макияж» украинской судьи

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Flickr/by Visual Content

Один из пользователей Сети на днях разместил на своей страничке в Twitter фотографию судьи из Ровенской области Украины Аллы Бандуры. «Дикий» макияж и прическа чиновницы мало кого оставили равнодушным. Фолловеры тут же принялись активно обсуждать «боевой раскрас» слуги закона.

Еще по этой теме

«Алла Бандура из Ровенской области — отражает реальное лицо судебной системы Украины», — заметил один из них. «Такой судье хочется довериться», — поддержал шутку юзер с ником Bulbash.

С кем только не начали сравнивать Бандуру - и с ведьмой Урсулой из диснеевского мультфильма «Русалочка», и с депутатом Верховной Рады Надеждой Савченко и даже с персонажем из постапокалиптической видеоигры Fallout 4.

Реклама

Из Twitter:

Из Twitter:

Из Twitter:

Кто-то предположил, что судья из Ровенской области — большая фанатка глэм-рок музыки. «Алла Бандура ее зовут, похоже давняя поклонница группы Kiss», — отметил один из пользователей.

Как выяснилось позже, этот снимок был сделан около десяти лет назад. «Мы рассматривали дело, и тут нам объявили, что пришел фотограф, — вспоминает судья. —

Я на быструю руку навела макияж. Нужно было возвращаться к работе. Вот так и получилось это фото. Но вообще я слежу за собой. Как и каждая женщина, люблю быть с прической.

Не позволяю себе появиться на улице непричесанной».

А еше Алла Бандура отметила, что судья должен быть психологически готов к любым ситуациям, а потому она не обижается на остряков, смеющихся над ней в соцсетях.

Из Twitter:

«Я даже прощаю того человека, который первым распространил фото. Хотя честнее было бы, чтобы перед публикацией он поинтересовался моим мнением.

А то складывается впечатление, что он преследовал какой-то определенный интерес», — с достоинством резюмировала женщина.

Из Twitter:

И это не удивительно, ведь, по словам коллег судьи, она отличается исключительной крепостью духа. В 2005 году на нее покушались преступники, желавшие отомстить за строгий приговор.

Один из нападавших, забравшись через балкон, приставил нож и сказал: «Открывай дверь, братва пришла вершить суд над тобой».

«Меня тогда 12 раз ударили ножом — один удар прошел в миллиметре от сердца...» — подтвердила Алла Бандура.

Еще по этой теме
Не поверите, кто стал самой сексуальной украинкой в мире

Не поверите, кто стал самой сексуальной украинкой в мире

В Сеть попали фото обнаженной замглавы МВД Украины

В Сеть попали фото обнаженной замглавы МВД Украины

На Украине разразился новый скандал с юной чиновницей

На Украине разразился новый скандал с юной чиновницей


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Земля
Земля, Jūrmala, 48600 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 39900 EUR
Земля
Земля, Jūrmala, 95000 EUR

reklama.vesti.lv

Как выглядит Nokia 3310 после 20 часов в ацетоне (видео) Hi-Tech

Как выглядит Nokia 3310 после 20 часов в ацетоне (видео)

СМИ: Скверная игра Путина с кандидаткой «Евровидения" Showbiz

СМИ: Скверная игра Путина с кандидаткой «Евровидения"

Романтические посиделки в машине обернулись неприятностью Новости

Романтические посиделки в машине обернулись неприятностью

Дочери Эйнарса Репше предстоит тяжелая операция Showbiz

Дочери Эйнарса Репше предстоит тяжелая операция

Вспышка «болезни легионеров» - младенец уже месяц в больнице Новости

Вспышка «болезни легионеров» - младенец уже месяц в больнице

Макияж

Эпатаж

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
32 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
22 500 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Земля Гробиньская вол.
Продают Земля Гробиньская вол. 117 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 500 EUR
Продают Квартиры Кенгарагс
Продают Квартиры Кенгарагс 82 000 EUR
Сдают Дом, Тейка
Сдают Дом, Тейка 1 900 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
IEPIRKUMU SPECIĀLISTU/-I
IEPIRKUMU SPECIĀLISTU/-I
PROGRAMMĒŠANAS INŽENIERIS/-E
PROGRAMMĒŠANAS INŽENIERIS/-E
BIZNESA DATU ANALĪZES UN SISTĒ ...
BIZNESA DATU ANALĪZES UN SISTĒ ...
TELEMĀRKETINGA SPECIĀLISTS/-E
TELEMĀRKETINGA SPECIĀLISTS/-E
http://alkoutlet.lv

Темы

 