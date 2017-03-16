Лицо правосудия: Сеть обсуждает «сумасшедший макияж» украинской судьи

Один из пользователей Сети на днях разместил на своей страничке в Twitter фотографию судьи из Ровенской области Украины Аллы Бандуры. «Дикий» макияж и прическа чиновницы мало кого оставили равнодушным. Фолловеры тут же принялись активно обсуждать «боевой раскрас» слуги закона.

«Алла Бандура из Ровенской области — отражает реальное лицо судебной системы Украины», — заметил один из них. «Такой судье хочется довериться», — поддержал шутку юзер с ником Bulbash.

С кем только не начали сравнивать Бандуру - и с ведьмой Урсулой из диснеевского мультфильма «Русалочка», и с депутатом Верховной Рады Надеждой Савченко и даже с персонажем из постапокалиптической видеоигры Fallout 4.

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Из Twitter:

Судья Алла Бандура, Ровенская область, Украина. А вы думали, таких персонажей мультипликаторы из головы выдумывают? ;) pic.twitter.com/LhNcgBSLhX— ☭Хитрый Митрий☭ (@MitryKhitry) 12 марта 2017 г.

Из Twitter:

На Украине: Судья Ровенской области Алла Бандура и депутат Верховной рады Надежда Савченко. Куда скидывать деньги на нормального стилиста?🤡😂 pic.twitter.com/hiP0yvpRIY— Дмитрий Сергеев (@staford_rsv) 12 марта 2017 г.

Из Twitter:

Думаете,это персонаж игры Fallout 4? Это судья-миллионер из Ровенской обл.Владелец заводов, газет, пароходов... pic.twitter.com/4eBjt7nHG7— Colonel (@RUColonel) 12 марта 2017 г.

Кто-то предположил, что судья из Ровенской области — большая фанатка глэм-рок музыки. «Алла Бандура ее зовут, похоже давняя поклонница группы Kiss», — отметил один из пользователей.

Как выяснилось позже, этот снимок был сделан около десяти лет назад. «Мы рассматривали дело, и тут нам объявили, что пришел фотограф, — вспоминает судья. —

Я на быструю руку навела макияж. Нужно было возвращаться к работе. Вот так и получилось это фото. Но вообще я слежу за собой. Как и каждая женщина, люблю быть с прической.

Не позволяю себе появиться на улице непричесанной».

А еше Алла Бандура отметила, что судья должен быть психологически готов к любым ситуациям, а потому она не обижается на остряков, смеющихся над ней в соцсетях.

Из Twitter:

Всех ватников и колорадов ожидает суд, на котором их будет судить судья из Ровенской области Алла Бандура. pic.twitter.com/rkmuP7Zaaz— Голос Мордора (@spacelordrock) 12 марта 2017 г.

«Я даже прощаю того человека, который первым распространил фото. Хотя честнее было бы, чтобы перед публикацией он поинтересовался моим мнением.

А то складывается впечатление, что он преследовал какой-то определенный интерес», — с достоинством резюмировала женщина.

Из Twitter:

Всех ватников и колорадов ожидает суд, на котором их будет судить судья из Ровенской области Алла Бандура. pic.twitter.com/rkmuP7Zaaz— Голос Мордора (@spacelordrock) 12 марта 2017 г.

И это не удивительно, ведь, по словам коллег судьи, она отличается исключительной крепостью духа. В 2005 году на нее покушались преступники, желавшие отомстить за строгий приговор.

Один из нападавших, забравшись через балкон, приставил нож и сказал: «Открывай дверь, братва пришла вершить суд над тобой».

«Меня тогда 12 раз ударили ножом — один удар прошел в миллиметре от сердца...» — подтвердила Алла Бандура.

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