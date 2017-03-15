Лицо Иванки Трамп стало новым эталоном красоты

Все больше женщин обращаются к пластическим хирургам с просьбой сделать их похожими на дочь президента США. Особенно усердствуют в этом жительницы Китая, пишет Daily Mail: там сейчас возник настоящий бум запросов на «лицо как у Иванки Трам».

Лицо белокурой Иванки Трамп стало новым эталоном красоты, утверждают журналисты. Китаянки, задавшие этот тренд, считают, что черты Иванки просто идеальны. По словам менеджера по управлению персоналом одной из китайских клиник пластической хирургии Ли Юньсин,

местные жительницы буквально завалили хирургов заявками на такую же форму ушей, носа и губ, как у дочери американского президента.













































Aizvērt Миллиардерша Иванка Трамп facebook.com facebook.com facebook.com facebook.com facebook.com facebook.com facebook.com facebook.com facebook.com facebook.com facebook.com facebook.com facebook.com facebook.com facebook.com facebook.com facebook.com facebook.com facebook.com facebook.com facebook.com facebook.com facebook.com







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Количество желающих заполучить себе внешность Иванки Трамп растет не только в Китае, но и в США. При этом, отмечает масс-медиа, сама Иванка не может похвастаться естественной красотой: ее нынешний облик – это результат серьезной работы пластических хирургов.

«Иванка Трамп получила от природы широкие скулы, пухлые щеки и недоразвитый подбородок в комплекте с не самым идеальным носом»,

- напомнили журналисты.

Эксперты считают, что молодой женщине была сделана ментопластика - исправление подбородка с помощью импланта. Также она корректировала форму носа.

После хирургических вмешательств внешность Иванки стала гораздо выразительнее, констатировали они.

































Aizvērt Стиль Иванки, дочери Дональда Трампа Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Buzzfoto/LETA Buzzfoto/LETA AFP/EPALETA AFP/EPALETA AFP/EPALETA AFP/EPALETA AFP/EPALETA AFP/EPALETA AFP/EPALETA AFP/EPALETA AFP/EPALETA







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