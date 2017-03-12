Цветущая Алла Пугачева презентовала новую коллекцию обуви

Алла Пугачева
 

Алла Пугачева. Фото: instagram.com/love_primadonna

14 марта в московском отеле Four Seasons состоялась презентация новой коллекции обуви Alla Pugachova для российского бренда «Эконика». Разумеется, на мероприятии присутствовала сама Примадонна, а также множество звездных гостей. Поклонники 67-летней певицы в очередной раз восхитились ее молодым и цветущим видом.

Еще по этой теме

Накануне Алла Пугачева, которая в последнее время ведет довольно закрытый образ жизни, все свое время посвящая заботе о муже Максиме Галкине и детях Лизе и Гарри, появилась на вечере, организованном в честь выпуска ее совместной с брендом «Эконика» коллекции обуви.

Фотографии и видео с этого мероприятия, которые появились в Сети, вызвали восторг у фанатов Примадонны российской эстрады.

Пользователи не перестают удивляться, как ей удается оставаться такой молодой и привлекательной.

Реклама

«Какая она красивая!!! Восхищаюсь!», «Я стала путать ее с Кристиной», «Она молодец, красивая»,

«Пластика однозначно на пользу», «Как хорошо выглядит Примадонна!», «Уау, выглядит отлично!», «Красотка. Держит себя в форме»,

— рассыпаются в комплиментах поклонники.

Фото из Instagram:

A post shared by @allaprimadonna on

Фото из Instagram:

Видео:

A post shared by @allaprimadonna on

К слову, свою первую коллекцию Alla Pugachova певица представила около 20 лет назад, и

она имела такой успех, что люди были готовы стоять в огромных очередях, лишь бы купить туфли «от Примадонны».

На сегодняшний день это можно сделать в салонах обуви по всей России.

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева

Фото: Примадонна российской эстрады Алла Пугачева6

Гости показа в Four Seasons увидели коллекцию сезона весна-лето 2017. Кроме того, на презентации была представлена линейка осень-зима 2017/2018. Особое внимание собравшихся привлекли «тематические» туфли Alla Pugachova с каблуком в виде микрофона.

Лодочки Alla Pugachova из будущей коллекции (в продаже с августа 2017 года)

A post shared by Ekonika (@ekonikastyle) on

Белые кеды Alla Pugachova, украшенные бахромой и небольшим металлическим декором в виде луны

A post shared by Ekonika (@ekonikastyle) on

Алла Пугачева и Максим Галкин

Фото: Алла Пугачева и Максим Галкин0

Еще по этой теме
Это фантастика! Алла Пугачева сразила невероятной худобой

Это фантастика! Алла Пугачева сразила невероятной худобой

Вуаля - я без белья: Пугачева сразила публику сексуальным образом

Вуаля - я без белья: Пугачева сразила публику сексуальным образом

Ну как так можно молодеть? У Пугачевой просят рецепт чудо-эликсира

Ну как так можно молодеть? У Пугачевой просят рецепт чудо-эликсира


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Baldone, 130000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 65000 EUR
Дом
Дом, Ulbroka, 135000 EUR

reklama.vesti.lv

Экстремально! Солистка Serebro снялась в лесу обнаженной Showbiz

Экстремально! Солистка Serebro снялась в лесу обнаженной

Facebook запретил использовать данные о пользователях для слежки Hi-Tech

Facebook запретил использовать данные о пользователях для слежки

Известна причина самоубийства 25-летнего латвийского драматурга Showbiz

Известна причина самоубийства 25-летнего латвийского драматурга

В смартфонах на Android обнаружили предустановленный вирус Hi-Tech

В смартфонах на Android обнаружили предустановленный вирус

Полиция раскрывает новые подробности в деле об убийстве Евы Новости

Полиция раскрывает новые подробности в деле об убийстве Евы

Бренд

Индустрия моды

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Baltezers
138 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
32 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
22 500 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
190 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Земля Гробиньская вол.
Продают Земля Гробиньская вол. 117 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 500 EUR
Продают Квартиры Кенгарагс
Продают Квартиры Кенгарагс 82 000 EUR
Сдают Дом, Тейка
Сдают Дом, Тейка 1 900 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTI/-U
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTI/-U
ASISTENTS/-E - PALĪGS/-DZE
ASISTENTS/-E - PALĪGS/-DZE
LOĢISTIKAS SPECIĀLISTI/-U
LOĢISTIKAS SPECIĀLISTI/-U
ŪK, ŪKT SADAĻAS PROJEKTĒTĀJU
ŪK, ŪKT SADAĻAS PROJEKTĒTĀJU
http://alkoutlet.lv

Темы

 