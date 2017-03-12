Цветущая Алла Пугачева презентовала новую коллекцию обуви

14 марта в московском отеле Four Seasons состоялась презентация новой коллекции обуви Alla Pugachova для российского бренда «Эконика». Разумеется, на мероприятии присутствовала сама Примадонна, а также множество звездных гостей. Поклонники 67-летней певицы в очередной раз восхитились ее молодым и цветущим видом.
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Накануне Алла Пугачева, которая в последнее время ведет довольно закрытый образ жизни, все свое время посвящая заботе о муже Максиме Галкине и детях Лизе и Гарри, появилась на вечере, организованном в честь выпуска ее совместной с брендом «Эконика» коллекции обуви.
Фотографии и видео с этого мероприятия, которые появились в Сети, вызвали восторг у фанатов Примадонны российской эстрады.
Пользователи не перестают удивляться, как ей удается оставаться такой молодой и привлекательной.
«Какая она красивая!!! Восхищаюсь!», «Я стала путать ее с Кристиной», «Она молодец, красивая»,
«Пластика однозначно на пользу», «Как хорошо выглядит Примадонна!», «Уау, выглядит отлично!», «Красотка. Держит себя в форме»,
— рассыпаются в комплиментах поклонники.
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Видео:
К слову, свою первую коллекцию Alla Pugachova певица представила около 20 лет назад, и
она имела такой успех, что люди были готовы стоять в огромных очередях, лишь бы купить туфли «от Примадонны».
На сегодняшний день это можно сделать в салонах обуви по всей России.
Гости показа в Four Seasons увидели коллекцию сезона весна-лето 2017. Кроме того, на презентации была представлена линейка осень-зима 2017/2018. Особое внимание собравшихся привлекли «тематические» туфли Alla Pugachova с каблуком в виде микрофона.
Лодочки Alla Pugachova из будущей коллекции (в продаже с августа 2017 года)
Белые кеды Alla Pugachova, украшенные бахромой и небольшим металлическим декором в виде луны
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