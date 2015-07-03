Ставим многоточие: оригинальный маникюр в технике Paint Point

Техника точечного дизайна ногтей Paint Point появилась еще несколько лет назад, однако по сей день пользуется огромной популярностью среди девушек по всему миру. В нашей подборке вы найдете варианты оригинального и при этом очень простого нейл-арта, который вам точно захочется повторить.

Paint Point — далеко не новое слово в маникюре. Суть этой техники заключается в нанесении на ногтевую пластину рисунков точками различных размеров и цветов, которые в результате образуют единую абстрактную картину.

Смотрится такой маникюр очень нежно и необычно, а вариантов его исполнения существует невероятное множество.

Если вы уже загорелись и вам нетерпится увидеть этот дизайн на своих ногтях, смотрите фото ниже — на них варианты точечного нейл-арта, которые будут особенно актуальны этой весной.

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Нежно

A post shared by @violetta_ter on Jan 30, 2017 at 8:20am PST

Из той же серии

A post shared by @violetta_ter on Nov 3, 2015 at 10:20am PST

На темном покрытии

A post shared by @violetta_ter on Sep 20, 2016 at 10:05am PDT

Еще вариант

A post shared by @violetta_ter on Sep 30, 2015 at 10:04am PDT

Можно украсить все ногти...

A post shared by @violetta_ter on Sep 12, 2016 at 8:54am PDT

...А можно - выделить один

A post shared by @violetta_ter on Apr 15, 2016 at 10:19am PDT

Совушка в технике Paint Point

A post shared by @violetta_ter on Feb 29, 2016 at 9:43am PST

Роспись выигрышно смотрится как на длинных ногтях...

A post shared by @violetta_ter on Jun 5, 2016 at 6:26am PDT

...Так и на коротких

A post shared by @violetta_ter on Feb 28, 2017 at 11:08am PST

Можно разнообразить классический французский маникюр

A post shared by @violetta_ter on Jul 3, 2015 at 1:00pm PDT































Aizvērt Почему не стоит делать гелевые ногти? Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto







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