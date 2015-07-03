Ставим многоточие: оригинальный маникюр в технике Paint Point

 

Фото: instagram.com/violetta_ter

Техника точечного дизайна ногтей Paint Point появилась еще несколько лет назад, однако по сей день пользуется огромной популярностью среди девушек по всему миру. В нашей подборке вы найдете варианты оригинального и при этом очень простого нейл-арта, который вам точно захочется повторить.

Paint Point — далеко не новое слово в маникюре. Суть этой техники заключается в нанесении на ногтевую пластину рисунков точками различных размеров и цветов, которые в результате образуют единую абстрактную картину.

Смотрится такой маникюр очень нежно и необычно, а вариантов его исполнения существует невероятное множество.

Если вы уже загорелись и вам нетерпится увидеть этот дизайн на своих ногтях, смотрите фото ниже — на них варианты точечного нейл-арта, которые будут особенно актуальны этой весной.

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Нежно

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Из той же серии

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На темном покрытии

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Еще вариант

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Можно украсить все ногти...

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...А можно - выделить один

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Совушка в технике Paint Point

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Роспись выигрышно смотрится как на длинных ногтях...

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...Так и на коротких

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