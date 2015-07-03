Ставим многоточие: оригинальный маникюр в технике Paint Point

Техника точечного дизайна ногтей Paint Point появилась еще несколько лет назад, однако по сей день пользуется огромной популярностью среди девушек по всему миру. В нашей подборке вы найдете варианты оригинального и при этом очень простого нейл-арта, который вам точно захочется повторить.
Paint Point — далеко не новое слово в маникюре. Суть этой техники заключается в нанесении на ногтевую пластину рисунков точками различных размеров и цветов, которые в результате образуют единую абстрактную картину.
Смотрится такой маникюр очень нежно и необычно, а вариантов его исполнения существует невероятное множество.
Если вы уже загорелись и вам нетерпится увидеть этот дизайн на своих ногтях, смотрите фото ниже — на них варианты точечного нейл-арта, которые будут особенно актуальны этой весной.
Нежно
Из той же серии
На темном покрытии
Еще вариант
Можно украсить все ногти...
...А можно - выделить один
Совушка в технике Paint Point
Роспись выигрышно смотрится как на длинных ногтях...
...Так и на коротких
Можно разнообразить классический французский маникюр
Еще по этой теме