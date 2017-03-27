Главные модные тенденции весны

 

Фото: elkor.lv

Этой весной модные тенденции побуждают чувствовать себя комфортно и женственно, создавая смелый и в то же время утонченный образ. Спортивные, джинсовые акценты, а также акценты в стиле «милитари» и «сафари» актуальны всегда. Теперь их можно варьировать в течение всего сезона, дополняя гардероб женственными элементами. Воланы, прозрачные вставки и элегантные формы придадут законченному образу весеннюю легкость.

1. Военная сила. Динамика, смелость и уверенность в себе характеризуют весенне-летнюю моду. Стиль «милитари» создает образ сильной и предприимчивой женщины.

Кофты и юбки можно сочетать с обувью для активного отдыха, обеспечивая дополнительный комфорт в быстром будничном ритме.

Сумочка, как один из самых главных аксессуаров, сохранила угловатость предыдущего осенне-зимнего сезона. Небольшой размер дает возможность взять только самое необходимое.

Комплект – "Милитари". Юбка PINKO 279.99 €. Блузка PINKO 229.99 €. Обувь DKNY 249.99 €. Сумка DKNY 199.99 €. Куртка GUESS 145.99 €Комплект – "Милитари". Юбка PINKO 279.99 €. Блузка PINKO 229.99 €. Обувь DKNY 249.99 €. Сумка DKNY 199.99 €. Куртка GUESS 145.99 €. Фото: elkor.lv

2. Элегантность «сафари». Стиль «сафари» может быть ярким и заметным, если использовать в этом стиле все детали комплекта, а может быть едва уловимым, небольшим акцентом. Рюкзак актуального металлического цвета – чтобы освободить руки. Тренч с пуговицами в два ряда, выбеленные джинсы, свободная блузка и обувь на платформе создадут модный комплект для 2017 года.

Комплект – "Сафари". Рубашка EMME 95.99 €. Свитер VIOLA STILS 109.99 €. Джинсы GUESS 109.99 €. Плащ GUESS 189.99 €. Рюкзак GUESS 139.99 €. Обувь CK 169.99 €Комплект – "Сафари". Рубашка EMME 95.99 €. Свитер VIOLA STILS 109.99 €. Джинсы GUESS 109.99 €. Плащ GUESS 189.99 €. Рюкзак GUESS 139.99 €. Обувь CK 169.99 €. Фото: elkor.lv

3. Спортивный шик. Спортивный образ стал утонченным уличным стилем.

Брюки-юбки/шорты в сочетании с элегантной спортивной обувью и сумкой будут отличным комплектом, чтобы чувствовать себя удобно и женственно одновременно.

Пастельные тона, особенно розовый и серый, придают ощущение свежести и легкости.

Комплект – Спортивный шик. Укороченное пальто SELECTED 139.99 €. Штаны ARMANI 229.99 €. Свитшот GUESS 79.99 €. Топ TED BAKER 65.99 €. Сумка TED BAKER 349.99 €. Спортивная обувь GEOX 125.99 €Комплект – Спортивный шик. Укороченное пальто SELECTED 139.99 €. Штаны ARMANI 229.99 €. Свитшот GUESS 79.99 €. Топ TED BAKER 65.99 €. Сумка TED BAKER 349.99 €. Спортивная обувь GEOX 125.99 €. Фото: elkor.lv

4. Джинсовый тренд. Джинс продолжает свое победное шествие и в этом сезоне. Комбинируя его с другими актуальными деталями, можно создать креативный и современный образ.

Весенняя новинка – теперь все элементы образа могут быть из одного материала, цвета и стиля.

Поэтому смело можете носить джинсы с рубашкой, курткой, сумкой, обувью и даже кепкой, выполненной из денима. Чтобы добавить в образ «изюминку», дополни его асимметричными, прозрачными и вышитыми деталями.

Комплект – Джинсовый тренд. Рубашка G-STAR 109.99 €. Комбинезон PEPE 165.99 €. Свитшот G-STAR 99.99 €. Джинсовая куртка PEPE 139.99 €. Обувь CK 119.99 €. Сумка GUESS169.99 €Комплект – Джинсовый тренд. Рубашка G-STAR 109.99 €. Комбинезон PEPE 165.99 €. Свитшот G-STAR 99.99 €. Джинсовая куртка PEPE 139.99 €. Обувь CK 119.99 €. Сумка GUESS169.99 €. Фото: elkor.lv

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