Платье Мелании Трамп продают в торговом центре Киева

Мелания Трамп
 

Мелания Трамп. Фото: REUTERS/ScanPix

Точная копия голубого «инаугурационного» наряда новой первой леди США Мелании Трамп от Ralph Lauren была обнаружена в продаже в одном из павильонов киевского торгового центра «Дарынок».

Еще по этой теме

О неожиданной встрече с «модным эксклюзивом» практически на базаре в Киеве сообщила на своей страничке в Facebook украинский политолог Марина Бурмака, опубликовав соответствующее фото.

Facebook:

Реклама

Напомним, на инаугурации своего супруга Дональда Трампа 20 января 2017 года Мелания появилась в элегантном платье нежно-голубого цвета, вызвав всеобщий восторг, публики, журналистов и модных критиков.

В США начались мероприятия в рамках инаугурации Трампа

Фото: В США начались мероприятия в рамках инаугурации Трампа1

Появившийся в Facebook пост «о доступности наряда как у Мелании Трамп» быстро разлетелся по Сети и вызвал бурную реакцию подписчиков.

«Ха, в пору добавить слоган «Почувствуй себя первой леди!» – пошутил кто-то. Другие же наперебой стали интересовались ценой платья.

«Даже не спрашивала. В другой раз посмотрю цену и производителя», – ответила им Марина Бурмака.

Понятное дело, что экземпляр, обнаруженный в киевском торговом центре, - всего лишь грубая копия шикарного наряда от Ralph Lauren. Так, например, болеро Мелании застегивается с правой стороны, а на украинском варианте – с левой. «Создано по мотивам, не более...» – резюмировали критики. Однако нашлись и те, кто, напротив, восхитился невероятным сходством между подделкой и оригиналом.

Жена Трампа Мелания снова появилась в обществе

Фото: Жена Трампа Мелания снова появилась в обществе0

Стиль первой леди США Мелании Трамп

Фото: Стиль первой леди США Мелании Трамп0

Супруга Дональда Трампа Мелания

Фото: Супруга Дональда Трампа Мелания0

Еще по этой теме
Мелания Трамп пришла в церковь в слишком сексуальном виде

Мелания Трамп пришла в церковь в слишком сексуальном виде

Мелания против Иванки: кта станет новой иконой стиля в США?

Мелания против Иванки: кта станет новой иконой стиля в США?

Шикарная Мелания Трамп восхитила мир своим видом

Шикарная Мелания Трамп восхитила мир своим видом


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Rīga, 210000 EUR
Дом
Дом, Vecpiebalga, 28000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 48000 EUR

reklama.vesti.lv

Хакеры взломали ОС Microsoft и Apple на глазах у сотен зрителей Hi-Tech

Хакеры взломали ОС Microsoft и Apple на глазах у сотен зрителей

Названы самые опасные болезни для человека Hi-Tech

Названы самые опасные болезни для человека

Печально: Библиотека имени Задорнова в Риге закрывается Showbiz

Печально: Библиотека имени Задорнова в Риге закрывается

Дочь Агнесе Зелтини наслаждается отдыхом на солнечном Барбадосе Showbiz

Дочь Агнесе Зелтини наслаждается отдыхом на солнечном Барбадосе

Сколько подписчиков можно получить в Латвии благодаря груди Showbiz

Сколько подписчиков можно получить в Латвии благодаря груди

Персона

Индустрия моды

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Ozolnieki
215 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
22 500 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
190 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Земля Гробиньская вол.
Продают Земля Гробиньская вол. 117 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 500 EUR
Продают Квартиры, Юрмала
Продают Квартиры, Юрмала 349 000 EUR
Сдают Дом, Тейка
Сдают Дом, Тейка 1 900 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
C/C++ ПРОГРАММИСТ
C/C++ ПРОГРАММИСТ
PHP ПРОГРАММИСТ
PHP ПРОГРАММИСТ
FINANŠU UN GRĀMATVEDĪBAS VA ...
FINANŠU UN GRĀMATVEDĪBAS VA ...
FINANCE AND ACCOUNTING MANAGER
FINANCE AND ACCOUNTING MANAGER
http://alkoutlet.lv

Темы

 