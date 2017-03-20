Платье Мелании Трамп продают в торговом центре Киева

Точная копия голубого «инаугурационного» наряда новой первой леди США Мелании Трамп от Ralph Lauren была обнаружена в продаже в одном из павильонов киевского торгового центра «Дарынок».
- Лицо Иванки Трамп стало новым эталоном красоты 15 марта 2017 г.
- Наряд Иванки Трамп за $4000 сравнили с одеждой мигрантов 30 января 2017 г.
- ТОП-5 моделей, соблазнивших президентов: от Мэрилин до Мелании 12 ноября 2016 г.
- На смену Мишель: что известно о жизни экс-модели Мелании Трамп 9 ноября 2016 г.
О неожиданной встрече с «модным эксклюзивом» практически на базаре в Киеве сообщила на своей страничке в Facebook украинский политолог Марина Бурмака, опубликовав соответствующее фото.
Facebook:
Напомним, на инаугурации своего супруга Дональда Трампа 20 января 2017 года Мелания появилась в элегантном платье нежно-голубого цвета, вызвав всеобщий восторг, публики, журналистов и модных критиков.
Появившийся в Facebook пост «о доступности наряда как у Мелании Трамп» быстро разлетелся по Сети и вызвал бурную реакцию подписчиков.
«Ха, в пору добавить слоган «Почувствуй себя первой леди!» – пошутил кто-то. Другие же наперебой стали интересовались ценой платья.
«Даже не спрашивала. В другой раз посмотрю цену и производителя», – ответила им Марина Бурмака.
Понятное дело, что экземпляр, обнаруженный в киевском торговом центре, - всего лишь грубая копия шикарного наряда от Ralph Lauren. Так, например, болеро Мелании застегивается с правой стороны, а на украинском варианте – с левой. «Создано по мотивам, не более...» – резюмировали критики. Однако нашлись и те, кто, напротив, восхитился невероятным сходством между подделкой и оригиналом.Еще по этой теме