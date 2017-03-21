Apranga Group открыла бутик CITY с новой концепцией в Риге

 

Фото: пресс-фото

Компания Apranga Group, крупнейший в Прибалтике дистрибьютор одежды мировых модных марок, открыла обновленный мультибрендовый бутик CITY в торговом центре Spice. Реновированный концепт-стор площадью 529 кв. м представляет собой не только сосредоточие актуальных коллекций от ведущих домов моды, но и отвечает последним тенденциям в мире дизайна интерьера.

«Для Apranga Group Латвия стала первым зарубежным рынком, куда мы пришли 14 лет назад с внушительным потенциалом. На данный момент мы оперируем 47 магазинами в этой стране и видим здесь большие возможности роста для открытия новых и расширения уже существующих бутиков.

Наша основная цель - максимально подстроить работу наших магазинов и ассортимент под потребности покупателей, и эта новая концепция реставрированного CITY - отличный тому пример»,

- рассказывает Римантаc Первенецкаc, генеральный менеджер Apranga Group.

Фото: пресс-фото

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Интерьер реновированного CITY очень элегантен и при этом современен. Нейтральные природные цвета и идеальное сочетание натурального камня, металла и стекла в интерьере придают эстетический вид и позволяют в полной мере передать актуальные новинки мировых архитектурных тенденций.

Концепт-стор CITY предназначен для независимых и космополитных личностей, которые ценят городской шик и современную классику.

Обновленный бутик CITY в т/ц Spice предлагает широкий ассортимент одежды и аксессуаров от известных европейских марок, проверенных временем и клиентами по всему миру.

В бутике есть возможность приобрести коллекции следующих модных брендов: Strellson, Joop, Sand, Emme, Betty Barclay, Piere Cardin, Ted Baker, Gerard Darel, Roy Robson. Покупатели также могут найти для себя обновленную коллекцию сумок и аксессуаров от Coccinelle, Furla и Michael Kors. В ближайшем будущем ассортимент магазина пополнится одеждой новых для латвийского рынка марок - итальянской Antonelli Firenze и литовской D.Efect.

Фото: пресс-фото

В настоящий момент Apranga Group оперирует сетью из 183 магазинов модной одежды в Прибалтике: 107 в Литве, 47 в Латвии и 29 в Эстонии. В отношении монобрендовых магазинов компания сотрудничает с рядом международно известных брендов, среди которых: Burberry, Emporio Armani, Armani Jeans, Ermenegildo Zegna, Hugo Boss, Max Mara, Weekend MaxMara, Zara, Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Pull and Bear, Stradivarius, Aldo, Mango, s.Oliver, Karen Millen и другие.

Кроме этого, в Литве, Латвии и Эстонии успешно развиваются мультибрендовые концепт-сторы: Apranga, Aprangos galerija, Moskito, City, Mados Linija, Nude.

Всего на счету Apranga Group сотрудничество примерно с 200 брендами и поставщиками.

Фото: пресс-фото

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