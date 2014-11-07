Тренд - символ вечной любви: тату вместо обручального кольца

В свадебной моде все большую популярность завоевывает такой тренд, как татуировки на безымянных пальцах. Причем делают их не только любители наколок, но и обычные пары, которые просто считают традиционные обручальные кольца банальными и хотят сохранить символ своей взаимной любви навсегда.
Бездумная ли это гонка за модой, проявление индивидуальности или просто желание сэкономить? У каждой пары свои мотивы.
Мастера тату могут предложить современным парам самые разные варианты рисунков, способные заменить обручальные кольца. Один из самых популярных – нанесение даты свадьбы.
С таким постоянным напоминанием на собственном пальце ваш супруг уже никогда не забудет о годовщине этого важного события.
Еще одним классическим вариантом можно считать нанесение различных узоров и мотивов, которые по форме так или иначе напоминают кольцо.
Для более смелых современные тату-салоны предлагают покрыть весь безымянный палец татуировкой. А можно, например, написать на пальце имя своего возлюбленного (или возлюбленной). Более необычный вариант – сделать татуировку ближе к ногтю. Такой рисунок обязательно привлечет к себе внимание окружающих.
Однако самым интересным вариантом будут, пожалуй, взаимодополняющие татуировки, то есть когда рисунки на безымянных пальцах жениха и невесты не одинаковы, но связаны по смыслу. Так,
это могут быть ключик и замочек, ключик и сердечко или же, например, карточные масти – черви и пики. Такой вид татуировок, конечно же, выполняется в цвете.
Итак, вариантов множество, и если вы решитесь сделать себе такую татуировку, то вам будет из чего выбирать. Смотрите фото ниже:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
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Фото из Instagram:
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