Тренд - символ вечной любви: тату вместо обручального кольца

 

Фото: instagram.com/modernchicconfessions

В свадебной моде все большую популярность завоевывает такой тренд, как татуировки на безымянных пальцах. Причем делают их не только любители наколок, но и обычные пары, которые просто считают традиционные обручальные кольца банальными и хотят сохранить символ своей взаимной любви навсегда.

Бездумная ли это гонка за модой, проявление индивидуальности или просто желание сэкономить? У каждой пары свои мотивы.

Мастера тату могут предложить современным парам самые разные варианты рисунков, способные заменить обручальные кольца. Один из самых популярных – нанесение даты свадьбы.

С таким постоянным напоминанием на собственном пальце ваш супруг уже никогда не забудет о годовщине этого важного события.

Еще одним классическим вариантом можно считать нанесение различных узоров и мотивов, которые по форме так или иначе напоминают кольцо.

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Для более смелых современные тату-салоны предлагают покрыть весь безымянный палец татуировкой. А можно, например, написать на пальце имя своего возлюбленного (или возлюбленной). Более необычный вариант – сделать татуировку ближе к ногтю. Такой рисунок обязательно привлечет к себе внимание окружающих.

Однако самым интересным вариантом будут, пожалуй, взаимодополняющие татуировки, то есть когда рисунки на безымянных пальцах жениха и невесты не одинаковы, но связаны по смыслу. Так,

это могут быть ключик и замочек, ключик и сердечко или же, например, карточные масти – черви и пики. Такой вид татуировок, конечно же, выполняется в цвете.

Итак, вариантов множество, и если вы решитесь сделать себе такую татуировку, то вам будет из чего выбирать. Смотрите фото ниже:

Фото из Instagram:

Förlovade 😍❤️ #T+C #engagementtattoo

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Фото из Instagram:

Bonjour mardi ! #lpb007 #lapetitebutik #weddingtattoo #sunrat #sunrattattoo #artistproject #parisbased

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Фото из Instagram:

Фото из Instagram:

Фото из Instagram:

Фото из Instagram:

Фото из Instagram:

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