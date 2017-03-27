Уличный стиль Риги: не вы ли случайно попали в кадр?

 

Фото: Янис Шкапарс/TVNET

В преддверии 26-й сессии RIGA FASHION WEEK, в рамках которой мы с вами будем иметь возможность лицезреть эксклюзивные образцы высокой моды из новейших коллекций как латвийских, так и приглашенных зарубежных дизайнеров, Русский TVNET решил обратить внимание читателей на то, как одеваются обычные рижане - а может, и не совсем обычные и даже вовсе не рижане, а гости нашей столицы.

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Кто-то пристально следит за модой, в курсе всех трендов и считает шопинг неотъемлемой и весьма значимой частью жизни, другие предпочитают придерживаться своего индивидуального стиля в одежде. А еще

есть те, кто выбирает эпатажные и яркие наряды, чтобы выделиться из толпы и привлечь внимание, поклонники просто удобных вещей в спортивном стиле и даже шагающие по жизни под лозунгом «Все равно что надеть, лишь бы по погоде».

Как говорится, на вкус и цвет...

Фотографы TVNET - очень творческие ребята, активные и креативные - успевают не только освещать важные мероприятия, но и снимать просто для души - красивые пейзажи, людей на улице. Смотрите фотогалереи ниже - а вдруг именно вы попали в объектив наших папарацци, прогулявшихся по улицам Риги?

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9 марта 2017 года

Уличный стиль: Рига

Фото: Уличный стиль: Рига0

15 сентября 2016 года

Уличная мода

Фото: Уличная мода0

15 апреля 2016 года

Уличный стиль в Риге

Фото: Уличный стиль в Риге0

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