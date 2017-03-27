Уличный стиль Риги: не вы ли случайно попали в кадр?

В преддверии 26-й сессии RIGA FASHION WEEK, в рамках которой мы с вами будем иметь возможность лицезреть эксклюзивные образцы высокой моды из новейших коллекций как латвийских, так и приглашенных зарубежных дизайнеров, Русский TVNET решил обратить внимание читателей на то, как одеваются обычные рижане - а может, и не совсем обычные и даже вовсе не рижане, а гости нашей столицы.

Кто-то пристально следит за модой, в курсе всех трендов и считает шопинг неотъемлемой и весьма значимой частью жизни, другие предпочитают придерживаться своего индивидуального стиля в одежде. А еще

есть те, кто выбирает эпатажные и яркие наряды, чтобы выделиться из толпы и привлечь внимание, поклонники просто удобных вещей в спортивном стиле и даже шагающие по жизни под лозунгом «Все равно что надеть, лишь бы по погоде».

Как говорится, на вкус и цвет...

Фотографы TVNET - очень творческие ребята, активные и креативные - успевают не только освещать важные мероприятия, но и снимать просто для души - красивые пейзажи, людей на улице. Смотрите фотогалереи ниже - а вдруг именно вы попали в объектив наших папарацци, прогулявшихся по улицам Риги?

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9 марта 2017 года



































Aizvērt Уличный стиль: Рига Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET







15 сентября 2016 года



























































Aizvērt Уличная мода Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET







15 апреля 2016 года

































Aizvērt Уличный стиль в Риге Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis







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