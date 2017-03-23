Лучшая спортсменка Латвии стала лицом рекламы косметики

Красота - это еще и то, как мы себя внутренне чувствуем, насколько здоровы и активны, как достигаем своих целей и наполняем жизнь позитивными эмоциями. Не удивительно, что в последнее время во всем мире модные и косметические бренды все активнее сотрудничают со спортсменами, ведь они как раз и олицетворяют такую гармонию тела и духа.

Теперь в их числе и наша легкоатлетка Лаура Икауниесе-Адмидиня, которая уже два года подряд признается лучшей спортсменкой года в Латвии.

Прославленная семиборка в качестве модели

примет участие в съемках для каталога Oriflame и будет рекламировать определенные товары и серии продуктов категории Beauty un Wellness.

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Лаура очаровывает не только внешней красотой, но еще и своим боевым духом и позитивным настроем, что помогло ей достичь огромных результатов в спортивной карьере. Однако самое главное - она очень искренний и открытый человек, и

ее история является лучшим доказательством того, что упорный труд и вера в себя - основные помощники на пути к успеху.











Aizvērt Лаура Икауниеце-Адмидиня - лицо рекламы косметики Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes







«Для меня большая честь стать послом косметического бренда в Латвии. На мой взгляд, красота - это не только внешнее проявление, но и внутренняя уверенность в себе.

Каждая женщина красива! Если она способна поддерживать это чувство в себе, то это непременно заметят и все окружающие.

Я советую всем женщинам не бояться трудностей, двигаться вперед и не думать о том, что скажут другие. Будьте уверены в себе, больше улыбайтесь, и у вас все получится!» - призывает всех женщин красавица и спортсменка.























Aizvērt Лаура Икауниеце-Адмидиня стартует на Олимпиаде в Рио AFP/REUTERS/AP/EPA/LETA AFP/REUTERS/AP/EPA/LETA AFP/REUTERS/AP/EPA/LETA AFP/REUTERS/AP/EPA/LETA AFP/REUTERS/AP/EPA/LETA AFP/REUTERS/AP/EPA/LETA AFP/REUTERS/AP/EPA/LETA AFP/REUTERS/AP/EPA/LETA AFP/REUTERS/AP/EPA/LETA AFP/REUTERS/AP/EPA/LETA AFP/REUTERS/AP/EPA/LETA AFP/REUTERS/AP/EPA/LETA

































Aizvērt Спортсмены года Юрмалы: Икауниеце-Адмидиня и Самойлов Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto







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