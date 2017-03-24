Как изменился дизайн выпускного платья за последние 80 лет

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: panthermedia.net/Monkeybusiness Images/Scanpix

К выбору наряда на выпускной бал девушки, как правило, приступают задолго до самого торжества. Еще бы, ведь удачно выбранный аутфит (полный образ, включающий одежду, аксессуары, обувь и украшения) — главное «оружие» в борьбе за звание королевы вечера.

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На днях модный портал Seventeen опубликовал видео, в котором наглядно показано, как менялись фасоны выпускных платьев за последние 80 лет. Вы удивитесь, но

какой-то грандиозной революции за это время не произошло. Юные красотки всегда отдавали предпочтение женственным силуэтам.

Блестящие ткани, украшения для волос и правильно подобранные аксессуары — девушки стремились одеться нарядно, чтобы стать королевой бала.

Однако некоторые изменения в образе выпускниц все же происходили.

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В 40-е юные модницы отдавали предпочтение скромным платьям. Некоторые наряды того времени напоминают современные подвенечные. В 50-е актуальным оставался А-силуэт, но допускались чуть более короткие юбки.

В 70-х годах выпускницы стали смелее, отдавая предпочтение нарядам с соблазнительным декольте. Наряды А-силуэта уступили место платьям с менее пышными юбками.

В 80-е модницы с удовольствием носили наряды из синтетических тканей. «Больше блеска» — вот девиз школьниц 90-х, выбирающих выпускное платье. Выпускницы 2000-х годов — сторонницы минимализма. Чаще всего они выбирали однотонные платья и элегантные аксессуары. Современные выпускницы предпочитают экспериментировать с фасонами.

Предлагаем и вам в деталях рассмотреть элегантные платья разных десятилетий — некоторые идеи актуальны в вечерней моде и сейчас.

Видео:

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