Как покрасить волосы дома: 5 советов парикмахера-стилиста

Самое прекрасное украшение каждой женщины – ее волосы, и каждая хочет, чтобы они были здоровыми, густыми и блестящими. К тому же не секрет, что значительная часть представительниц прекрасного пола регулярно красят волосы – одна обновляет поблекший оттенок, другая пробует что-нибудь новое, еще кто-то подкрашивает отросшие корни волос. Учитывая экономическую ситуацию, в наше время все больше женщин выбирают окраску волос в домашних условиях. Однако чтобы результат не доставил неприятных сюрпризов, следует соблюдать некоторые важные условия. Парикмахер-стилист Schwarzkopf Алексей Крюков дает латвийским женщинам пять советов о том, как качественно покрасить волосы в домашних условиях и выглядеть словно только что из салона.

Выбор соответствующей краски

Сейчас на полках магазинов можно встретить множество самых разных красок для волос, что заставит растеряться любую женщину. К сожалению, при выборе краски в магазине рядом не будет парикмахера, который мог бы дать совет по выбору краски и нужного оттенка. Однако существуют некоторые основные моменты, при соблюдении которых возможен выбор правильного оттенка и краски. Во-первых, надо понимать, какой оттенок подходит к уже имеющемуся цвету волос. У всех красок имеются цифровые обозначения, определяющие, какой оттенок будет получен в результате окраски. К сожалению, у каждого производителя краски для волос они отличаются, поэтому я бы посоветовал проконсультироваться по поводу подходящего оттенка с парикмахером. Во-вторых, необходимо обратить внимание на состав краски для волос, к примеру,

советую выбирать краску, в которой используется новая технология OmegaPlex, позволяющая укреплять окрашенные волосы, уменьшая их ломкость вплоть до 90%, и защищать их от дальнейших повреждений.

Профессиональная технология из 3 шагов придает волосам великолепный вид.

ЧИТАЙ НА TVNET: Модные цвета волос 2017: семь трендовых оттенков

Реклама

Первый шаг – серум для предотвращения ломкости волос, который при добавлении к окрашивающей смеси защищает внутреннюю структуру волос во время окраски. Вторым шагом является нанесение восстанавливающего бальзама сразу после окраски, который восстанавливает волокна волос, закрепляя в них интенсивность окраски. Третий шаг –

через три недели после окраски следует нанести укрепляющий бальзам, который восстановит разорванные связи внутри волокон волос и сохраненит их красоту.

Технология создана под впечатлением от последних инноваций в косметических салонах.

Фото: пресс-фото

Подготовка к окраске волос

Для того чтобы покрасить волосы, недостаточно одних только резиновых перчаток и краски для волос – необходима и посуда, в которой краска соединяется с эмульсией, и кисточка, и заколки для закрепления волос, чтобы разделить их на отдельные пряди, а также полотенце, чтобы накрыть плечи. Между тем, думая о количестве краски, следует сказать, что для коротких волос обычно хватает одной упаковки краски, однако для полудлинных и длинных волос потребуется две упаковки и больше.

Если возникли сомнения, хватит ли краски, возьмите несколько упаковок, ведь, как известно, лучше пусть что-то останется, чем не хватит и из-за этого волосы будут окрашены только частично.

Следует добавить, что, если захочется полностью изменить облик – например, из брюнетки превратиться в блондинку, то ни в коем случае не делайте это дома. Существует несколько законов колористики, и один из них гласит, что краска не осветляет краску. Если волосы были окрашены в темный цвет, то с помощью краски светлого цвета осветлить их не удастся. Чтобы волосы не оказались безнадежно испорченными, для такого случая советую найти хорошего мастера и совершить превращение в салоне.

Фото: пресс-фото

Если вы планируете покрасить только отросшие корни волос, то сначала надо покрасить отросшую часть волос, а когда пройдет половина времени, предусмотренного для окраски, краску следует нанести и на остальные волосы.

Волосы надо красить, начиная ото лба к затылку, затем красят боковую часть. Волосы, которые будут красить позже, закрепляют с помощью заколок для волос, чтобы они не путались и не мешали окраске. Зачастую при окраске отросших волос краску наносят сразу на всю длину. В результате волосы получаются в несколько оттенков – более интенсивный тон будет заметен на натуральных волосах или у корней.

Мытье волос

Окрашенные волосы через определенное время следует вымыть в теплой, прохладной воде. Важно, чтобы она не была слишком холодной или слишком горячей. В первый раз потребуется небольшое количество воды и шампуня, чтобы вспенить краску и затем смыть. Затем шампунь наносят еще раз и вновь тщательно смывают. В конце нельзя забывать о нанесении маски для волос, которая прилагается к краске.

Вымытые волосы после окраски надо просушить полотенцем. Не следует их сильно тереть, поскольку от этого повреждается структура волос.

Сохранение интенсивности цвета после окраски

Для получения устойчивой окраски, значение имеет выбор не только краски, но и средств повседневного ухода – шампуня, кондиционера, маски для волос и др. средств для укладки. В обычные дни важно выбирать правильные средства для ухода за волосами, которые подходят для конкретного типа волос. Важно помнить, что все следует делать умеренно – это же касается и частоты использования маски для волос и других средств. Относиться к волосам надо с любовью!

Еще по этой теме