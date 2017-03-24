26-я RIGA FASHION WEEK откроется в интересном месте

 

Фото: пресс-фото

28 марта стартует очередная Рижская неделя моды, которая в этом сезоне продлится до 1 апреля и будет полна ярких мероприятий, дизайнерских показов и тематических презентаций. Впервые за 13 лет существования RIGA FASHION WEEK открытие модной сессии состоится в Рижском мотор-музее, современная и технологичная атмосфера которого придаст показам особый колорит.

После масштабной реконструкции Рижский мотор-музей стал не только самым крупным и высокотехнологичным музеем старинных транспортных средств в Балтии (там представлены более 100 уникальных автомобилей и мотоциклов), но и обрел прекрасные выставочные помещения, благоустроенную территорию, а также современную экспозицию, представленную с помощью современных технологических решений и мультимедийных средств.

Именно там, в Рижском мотор-музее, среди автомобилей ретро-класса 28 марта состоится открытие RFW, которое ознаменуется показом коллекции от колоритной грузинской модной марки Dalood.

Для Dalood характерна ручная вышивка, которую в этом сезоне дизайнер гармонично сочетает с грубой кожей и кружевом.

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DaloodDalood. Фото: пресс-фото

В рамках открытия RFW свою сезонную коллекцию представит также эстонский бренд KÄT, позиционирующий себя как марку одежды для современных женщин, которые ценят долгосрочный и экологичный дизайн.

Стиль KÄT объединяет в себе характерный для северных стран минимализм с элементами ретро.

KÄTKÄT. Фото: пресс-фото

В этот вечер свою коллекцию покажет также еще один грузинский дизайнер - Mariam Gvasalia. Таким образом на главном подиуме столицы

будет впервые представлена грузинская мода, которая во время открытия RFW разбавит прибалтийский нордический стиль смелыми сочетаниями цветов и фактур,

выражающими всю многогранность и особенность кавказского народа.

Mariam GvasaliaMariam Gvasalia. Фото: пресс-фото

Стоит отметить, что из сезона в сезон Рижская неделя моды все больше развивается в направлении международных рынков, что позволяет не только позиционировать латвийскую моду за пределами страны, но и интегрировать опыт зарубежных специалистов в развитии местной индустрии.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Официальная программа мероприятий 26-й Рижской недели моды доступна сайте RFW

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