Эксклюзив из прошлого: что Рижский дом моды предлагал носить в 80-е

Русский TVNET случайно обнаружил в своих «закромах» несколько номеров модных рижских журналов 80-х годов. И с удовольствием и интересом заглянул в них. Большинство наших читателей еще не родились в то время или были совсем маленькими, а индустрия моды в Латвии, между тем, развивалась тогда не менее активно, чем сегодня.
- Закрытие RFW: редкий гость-миллионер в стиле «от супруги», Амината и просто модники вчера
- Дефиле RFW: гармония, противоречивость и магия женских характеров вчера
- Стиль гостей 4-го дня RFW: брюки такие разные - и игривые, и прекрасные 1 апреля 2017 г.
- Показы RFW: дань феминизму, натюрель, чуть Ренессанса и вечерний шик 31 марта 2017 г.
- Гости RIGA FASHION WEEK демонстрируют стиль: им бы на подиум! 31 марта 2017 г.
- В Риге вручили модные премии: скромные победители, яркие гости и «можно по-русски» 30 марта 2017 г.
- Вещи своими руками - даже если эти руки не оттуда растут! 30 марта 2017 г.
- Латвийский модник Ярослав Барышников изменился до неузнаваемости 29 марта 2017 г.
- Открытие RFW: кавказская откровенность и северный минимализм в атмосфере ретро 29 марта 2017 г.
- Смелые платья, сексуальное белье, яркие носки: Найди работы латвийских дизайнеров! 28 марта 2017 г.
Почему мы не просто открыли эти раритетные издания, улыбнулись, закрыли и отправили их обратно в шкаф из которого достали? Да потому что, во-первых, это история, а во-вторых,
если уже сегодня возвращаются в моду широкие брюки из 2000-х и даже объемные плечи из 90-х, то не исключено, что следующий писк моды прийдет к нам как раз из этих самых 80-х.
Так что же рекомендовал модникам и модницам Латвии в столь далекие для нас сегодня 80-е годы главный в советские времена авторитет в области стиля - Рижский дом моды?
Смотрите, улыбайтесь, удивляйтесь и будьте готовы к тому, что кое-что из этого, возможно, в ближайшем будущем снова будет в тренде, ведь мода возвращается...
Журнал Rīgas Modes из архива Русского TVNET. Фото: Янис Шкапарс/TVNET
Журнал Rīgas Modes из архива Русского TVNET. Фото: Янис Шкапарс/TVNET
Журнал Rīgas Modes из архива Русского TVNET. Фото: Янис Шкапарс/TVNET
Журнал Rīgas Modes из архива Русского TVNET. Фото: Янис Шкапарс/TVNET
Журнал Rīgas Modes из архива Русского TVNET. Фото: Янис Шкапарс/TVNET
Журнал Rīgas Modes из архива Русского TVNET. Фото: Янис Шкапарс/TVNET
Журнал Rīgas Modes из архива Русского TVNET. Фото: Янис Шкапарс/TVNET
Журнал Rīgas Modes из архива Русского TVNET. Фото: Янис Шкапарс/TVNET
Журнал Rīgas Modes из архива Русского TVNET. Фото: Янис Шкапарс/TVNET
Журнал Rīgas Modes из архива Русского TVNET. Фото: Янис Шкапарс/TVNETЕще по этой теме