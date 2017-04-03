Эксклюзив из прошлого: что Рижский дом моды предлагал носить в 80-е

Русский TVNET случайно обнаружил в своих «закромах» несколько номеров модных рижских журналов 80-х годов. И с удовольствием и интересом заглянул в них. Большинство наших читателей еще не родились в то время или были совсем маленькими, а индустрия моды в Латвии, между тем, развивалась тогда не менее активно, чем сегодня.

Почему мы не просто открыли эти раритетные издания, улыбнулись, закрыли и отправили их обратно в шкаф из которого достали? Да потому что, во-первых, это история, а во-вторых,

если уже сегодня возвращаются в моду широкие брюки из 2000-х и даже объемные плечи из 90-х, то не исключено, что следующий писк моды прийдет к нам как раз из этих самых 80-х.

Так что же рекомендовал модникам и модницам Латвии в столь далекие для нас сегодня 80-е годы главный в советские времена авторитет в области стиля - Рижский дом моды?

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Смотрите, улыбайтесь, удивляйтесь и будьте готовы к тому, что кое-что из этого, возможно, в ближайшем будущем снова будет в тренде, ведь мода возвращается...

Журнал Rīgas Modes из архива Русского TVNET. Фото: Янис Шкапарс/TVNET

Журнал Rīgas Modes из архива Русского TVNET. Фото: Янис Шкапарс/TVNET

Журнал Rīgas Modes из архива Русского TVNET. Фото: Янис Шкапарс/TVNET

Журнал Rīgas Modes из архива Русского TVNET. Фото: Янис Шкапарс/TVNET

Журнал Rīgas Modes из архива Русского TVNET. Фото: Янис Шкапарс/TVNET

Журнал Rīgas Modes из архива Русского TVNET. Фото: Янис Шкапарс/TVNET

Журнал Rīgas Modes из архива Русского TVNET. Фото: Янис Шкапарс/TVNET

Журнал Rīgas Modes из архива Русского TVNET. Фото: Янис Шкапарс/TVNET

Журнал Rīgas Modes из архива Русского TVNET. Фото: Янис Шкапарс/TVNET

Журнал Rīgas Modes из архива Русского TVNET. Фото: Янис Шкапарс/TVNET

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