16 самых стильных актеров, певцов и телеведущих Латвии

В эти дни в Риге проходит Неделя моды, и воздух в столице буквально пропитан модой и стилем. В то же время весна способствует тому, что красиво одетых людей на улицах с каждым днем становится все больше. Есть ли в Латвии на кого равняться? Мы решили вспомнить всех стильных мужчин, которых когда-либо награждала Балтийская федерация моды, а заодно посмотреть, как они выглядят сегодня.

Самых модных певцов, актеров и телеведущих выбирали с 2005 года.

В последнее время лучших из лучших уже не выбирают, ограничив премию «Стиль и мода» лишь профессиональными номинациями.

Но ведь хочется знать не только стильных западных или российских знаменитостей, но и местных. А потому мы решили вспомнить всех, кто когда-либо получал этот заветный приз. Некоторые, кстати, имеют по несколько статуэток.

Самые стильные певцы Латвии

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Ренарс Кауперс

A post shared by BrainStorm / Prāta Vētra (@brainstormofficial) on May 25, 2016 at 12:01pm PDT

Интарс Бусулис

A post shared by Intars Busulis (@intarsbusulis) on Mar 21, 2017 at 7:39am PDT

Goran Gora

A post shared by Goran Gora (@goran.gora) on Feb 27, 2017 at 8:06am PST

Маркус Рива

A post shared by Markus Riva (@markusriva) on Mar 23, 2017 at 8:26am PDT

Самые стильные актеры Латвии

Регнарс Вайварс

Андрис Булис

A post shared by Andris Bulis (@bulis23) on Feb 24, 2017 at 10:41am PST

Интарс Решетинс

A post shared by Dailes teātra aktieri (@aktieri) on Apr 25, 2016 at 11:43am PDT

Рихардс Леперс

No paisuma līdz bēgumam pic.twitter.com/IAFHe2lBLh— Rihards Lepers (@RihardsLepers) 16 марта 2015 г.

Каспарс Звигулис. Фото: Ieva Čīka / LETA

Иварс Крастс. Фото: LETA

Артурс Дицис. Фото: LETA

Самые стильные телеведущие Латвии

Микс Озолиньш

Марис Олте. Фото: LETA

Марис Григалис

Янис Страпцанс. Фото: LETA

Ренарс Зелтиньш