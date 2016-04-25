16 самых стильных актеров, певцов и телеведущих Латвии

 

Фото: TVNET/LETA/RIA Novosti/Scanpix

В эти дни в Риге проходит Неделя моды, и воздух в столице буквально пропитан модой и стилем. В то же время весна способствует тому, что красиво одетых людей на улицах с каждым днем становится все больше. Есть ли в Латвии на кого равняться? Мы решили вспомнить всех стильных мужчин, которых когда-либо награждала Балтийская федерация моды, а заодно посмотреть, как они выглядят сегодня.

Самых модных певцов, актеров и телеведущих выбирали с 2005 года.

В последнее время лучших из лучших уже не выбирают, ограничив премию «Стиль и мода» лишь профессиональными номинациями.

Но ведь хочется знать не только стильных западных или российских знаменитостей, но и местных. А потому мы решили вспомнить всех, кто когда-либо получал этот заветный приз. Некоторые, кстати, имеют по несколько статуэток.

Самые стильные певцы Латвии

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Ренарс Кауперс

Интарс Бусулис

Goran Gora

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Маркус Рива

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Самые стильные актеры Латвии

Регнарс Вайварс

Андрис Булис

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Интарс Решетинс

Рихардс Леперс

Каспарс ЗвигулисКаспарс Звигулис. Фото: Ieva Čīka / LETA

Иварс КрастсИварс Крастс. Фото: LETA

Артурс ДицисАртурс Дицис. Фото: LETA

Самые стильные телеведущие Латвии

Микс Озолиньш

Марис ОлтеМарис Олте. Фото: LETA

Марис Григалис

Янис СтрапцансЯнис Страпцанс. Фото: LETA

Ренарс Зелтиньш


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