16 самых стильных актеров, певцов и телеведущих Латвии

В эти дни в Риге проходит Неделя моды, и воздух в столице буквально пропитан модой и стилем. В то же время весна способствует тому, что красиво одетых людей на улицах с каждым днем становится все больше. Есть ли в Латвии на кого равняться? Мы решили вспомнить всех стильных мужчин, которых когда-либо награждала Балтийская федерация моды, а заодно посмотреть, как они выглядят сегодня.
Самых модных певцов, актеров и телеведущих выбирали с 2005 года.
В последнее время лучших из лучших уже не выбирают, ограничив премию «Стиль и мода» лишь профессиональными номинациями.
Но ведь хочется знать не только стильных западных или российских знаменитостей, но и местных. А потому мы решили вспомнить всех, кто когда-либо получал этот заветный приз. Некоторые, кстати, имеют по несколько статуэток.
Самые стильные певцы Латвии
Ренарс Кауперс
Интарс Бусулис
Goran Gora
Маркус Рива
Самые стильные актеры Латвии
Регнарс Вайварс
Андрис Булис
Интарс Решетинс
Рихардс Леперс
No paisuma līdz bēgumam pic.twitter.com/IAFHe2lBLh— Rihards Lepers (@RihardsLepers) 16 марта 2015 г.
Каспарс Звигулис. Фото: Ieva Čīka / LETA
Иварс Крастс. Фото: LETA
Артурс Дицис. Фото: LETA
Самые стильные телеведущие Латвии
Микс Озолиньш
Марис Олте. Фото: LETA
Марис Григалис
Янис Страпцанс. Фото: LETA
Ренарс Зелтиньш