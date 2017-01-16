17 самых стильных певиц, актрис и телеведущих Латвии

В Латвии всегда были самые красивые девушки. А чтобы было на кого равняться, с 2005 года Балтийская федерация моды выбирала самых стильных людей страны. Мы решили вспомнить всех певиц, актрис и телеведущих, которые были удостоены заветной статуэтки, а заодно посмотреть, как они выглядят сегодня.
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Самые стильные певицы
Linda Leen
Amber (Айя Витолиня)
Aisha (Айя Андреева)
DJ Ella
Агнесе Раковска
Самые стильные актрисы
Агнесе Зелтиня
Санта Диджус. Фото: LETA
Резия Калниня. Фото: LETA
Зане Валицка. Фото: LETA
Регина Разума. Фото: LETA
Инара Слуцка. Фото: LETA
Самые стильные телеведущие
Синдия Вилде
Майя Силова
Жанете Скаруле. Фото: LETA
Гундега Скудриня
Кетия Домбровска (теперь Шенберга)
Анита Алтмане
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