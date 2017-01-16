17 самых стильных певиц, актрис и телеведущих Латвии

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В Латвии всегда были самые красивые девушки. А чтобы было на кого равняться, с 2005 года Балтийская федерация моды выбирала самых стильных людей страны. Мы решили вспомнить всех певиц, актрис и телеведущих, которые были удостоены заветной статуэтки, а заодно посмотреть, как они выглядят сегодня.