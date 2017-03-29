Вещи с историей: Лихие 90-е все еще в нашем шкафу

Наверное, каждая из нас, открыв свой шкаф, может найти в нем несколько вещей, которые наполняют воспоминаниями. Предэкзаменационный мандраж в студентчестве, бурная вечеринка с друзьями и невероятные путешествия... А если это эксклюзивные вещи, созданные руками латвийских дизайнеров, их значимость и ценность многократно повышается! Девушки Русского TVNET рассказывают о дорогих сердцу вещах, которые являются не только украшением гардероба, но и хранят в себе историю.

Оксана:

Вообще это была любовь с первого взгляда… Не то чтобы я любила вещи «вырви глаз», но, увидев ее, я подумала, что это «мое все» - вот такая, по-своему неординарная и яркая куртка. Дело было в «Упиша пассаже» в конце 90-х, там находилась (а может, и находится до сих пор?) швейная мастерская и по совместительству лавка, где местные мастерицы выставляли собственноручно сшитые вещи на продажу: эксклюзивно, с любовью и не по-китайски ширпотребно.

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Носилась куртка отлично и, несмотря на своеобразный цвет, да еще и с металлическим отливом подходила почти ко всему: черному, белому, красному, в полосочку и в крапинку.

Фото: Личный архив

По крайней мере мне, тогда студентке-первокурснице, так казалось. Потому надевала я ее часто,

она «прочувствовала» и повидала многое: предэкзаменационный мандраж своей обладательницы и пролитое шампанское на студенческих посиделках...

Куртка оказалась отменного качества, неплохо сохранилась, и позже я отдала ее сестре, а потом след вещицы потерялся. Теперь же я вспоминаю о ней с легкой ностальгией — как о вещи, напоминающей о бесшабашном времени, когда трава была зеленее...

Анджела:

Пальто с бабочками я сразу заметила на витрине магазина-ателье латвийского дизайнера из Юрмалы. Стоило оно по тем временам очень дорого - 600 латов. Чтобы приобрести дизайнерскую вещь, которая «запала мне в душу», я целенаправлено откладывала деньги.

О покупке ничуть не пожалела - пальто произвело настоящий фурор. Когда я шла по улице, меня часто останавливали прохожие

и интересовались, сама ли я это пальто пошила, где купила, какие техника и краска использованы... Свою долю внимания я получила.

Фото: Jānis Škapars/TVNET

Черная куртка с бабочкой и «кожанка» с божьими коровками были приобретены в том же салоне на Блауманя. Цену я уже не помню. Носила с большим удовольствием - как раз началась весна, светило солнце... Знакомые спрашивали, где я такое нашла и кто дизайнер.

Фото: Jānis Škapars/TVNET

Фото: Jānis Škapars/TVNET

Катрина:

Это майка с портретом легендарной актрисы Марлен Дитрих.

Спину изделия украшают «написанные ее рукой» слова «I kiss you from afar» («Я целую тебя издалека»).

Вещица была приобретена в 2004 году, когда известный в то время Дом моды Ateliers, хозяйкой которого была супруга председателя совета директоров Parekss banka Виктора Красовицкого Нина Кондратьева, объявил о своем закрытии. Вещи из последней коллекции распродавали с большими скидками, и я решила, что просто не могу не приобрести такой эксклюзив по доступной цене. Ведь тогда купить что-либо из коллекции Ateliers могли лишь единицы. К примеру, свадебные платья там стоили 2-3 тысячи латов.

«Маечка с историей», до сих пор хранящаяся в моем шкафу, ценна тем, что это повседневная вещь, а не эксклюзивное платье, которое надевают по особым случаям 1-2 раза в год.

Вместе со мной она объездила множество стран. Побывала под палящим солнцем, под брызгами соленой воды, под дождями и ветрами.

И при этом еще вполне жива!

Если честно, в последнее время я относилась к этому раритету уже без должного уважения - несовременно, мол, старо, больше не надену, - поэтому даже стирала ее в стиральной машинке, хотя, судя по тому, сколько труда в нее вложено, она требовала исключительно ручной стирки. Главное достоинство этого изделия — безукоризненное качество, которым славился модный дом Ateliers.

Фото: TVNET

Пальто — своеобразный символ 90-х годов. В то время имя модного и стильного дизайнеров Алисы Фоминой было у всех на слуху. Она настоящая искусница — она сама придумывала, рисовала эскизы, воплощала свои задумки в жизнь. Это вещи были в единственном экземпляре. В ее коллекции была не только верхняя одежда.

Помню, как меня восхищали её сумасшедшие наряды с кружевом из тонкой кожи.

Так получилось, что мой муж через друзей познакомился с Алисой и, решив сделать мне подарок, привёз меня в гости к дизайнеру. Это была не квартира, а произведение искусства. Как сейчас помню — её жилплощадь в Старой Риге представляла из себя что-то среднее между творческой мастерской с элементами богемного стиля и, как принято говорить сейчас, атмосферой лихих 90-х.

Фото: Jānis Škapars/TVNET

Кажется, двери ее дома всегда были открыты для гостей.

До сих пор помню ту атмосферу - кто-то перекусывал и пил шампанское на кухне, кто-то в зале разглядывал журналы.

Мы вошли в квартиру, где меня уже ждало пальто. Когда в его примерила, почувствовала, что, скорее всего, Алиса шила его на себя. Мне оно было немного велико. Но в то время было невероятно круто иметь вещи от Алисы Фоминой! Я тоже мечтала быть владелицей такой эксклюзивной вещи. Кроме того, я не хотела обидеть мужа, отказавшись принять такой подарок. Конечно же, мы его купили! Когда я выходила в этом пальто на улицу, на меня все оборачивались.

Сейчас оно висит в шкафу.

Я много раз переезжала из одного места в другое, и, несмотря на то, что это пальто я уже давно не ношу, оно путешествует со мной.

Оно «пропитано» творчеством и фантазией. Создание такой качественной эксклюзивной вещи - колоссальный труд.

Фото: Jānis Škapars/TVNET

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