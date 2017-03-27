Грядет вручение Национальной премии в области моды и стиля 2016

29 марта состоится ежегодное вручение латвийской Национальной премии в области моды и стиля, позволяющей дать оценку деятельности профессионалов соответствующей сферы, присудив им награды в различных номинациях. Премия станет еще одним витком развития на профессиональном поприще местных модельеров и других специалистов индустрии моды.

Идея награждать людей и проекты за достижения в области стиля и моды у Балтийской федерации моды родилась много лет назад и с 2005 года ежегодно успешно реализуется.

В связи с тем, что отрасль фэшн-индустрии в нашей стране стремительно развивается,

с каждым годом становится все сложнее среди талантливых и конкурентоспособных профессионалов отобрать лучшего из лучших.

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В свою очередь, такой конкурсный формат позволяет «подогреть» интерес потенциальных участников-специалистов и дать им толчок к развитию в последующие годы.



В этом году церемония состоится в ресторане «Kolonāde. Mūsu stāsti», расположенном в самом знаковом, достойном открыток месте столицы у красивейших парков города - между Памятником свободы, Латвийской национальной оперой и часами «Лайма».

Благодаря современному латвийскому интерьеру и изысканному меню этот ресторан стал культовым местом для гурманов и организаторов мероприятий.

Фото: пресс-фото

Во время церемонии 29 марта будут объявлены победители в следующих 8 номинациях за достижения в 2016 году:

- Дизайнер года (Nolo, Amoralle, One Wolf),

- Прорыв года в области моды (Paade Mode, Deeply Personnal, Evija Šaitere),

- Самый творческий показ года (M-Couture, Nolo, Amoralle),

- Самая оригинальная обложка журнала (Люблю LIFE, Lilit, Лилит, L'Officiel (лат. издание), L'Officiel (рус. издание), Pastaigа (лат. издание), Pastaiga (рус. издание), Una),

- Модный магазин с самой интересной концепцией, открывшийся в 2016 году (BOLD, Cinnamon Concept, Paviljons),

- Самый стильный сценический артист (Агнесе Раковска, Саманта Тина, Кашер),

а также будут вручены премия в номинации «Дебют года в области моды» и специальная премия «За вклад в развитие моды в Латвии», имена претендентов на которые организаторы пока держат в тайне.

Президент Балтийской федерации моды Елена Страхова. Фото: пресс-фото

Определить победителей в этом году поможет компетентное жюри, в состав которого вошли следующие эксперты моды Латвии: издатель журнала Pastaigaредактор моды издательства Rīgas Viļņiглавный редактор журнала L`Officiel Latvijaредактор моды журналаИева Чечина, главный редактор журнала Сosmopolitanглавный редактор журнала UNAглавный редактор журнала Lilitэксперт модыстилистстилисти фотографВ этот вечер, по традиции, партнеры мероприятия вручат и свои призы лауреатам премии.Вручение Национальной премии в области моды и стиля

позволяет не только наградить лучших в своей категории, но также объединить представителей различных творческих профессий и привлечь внимание к их совместным работам.





Организатор: Балтийская фелерация моды

Финансовая поддержка: Государственный Фонд культурного капитала

Поддержка: ресторан «Kolonāde. Mūsu stāsti»

Официальный напиток церемонии: Signature Wines