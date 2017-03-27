Грядет вручение Национальной премии в области моды и стиля 2016

29 марта состоится ежегодное вручение латвийской Национальной премии в области моды и стиля, позволяющей дать оценку деятельности профессионалов соответствующей сферы, присудив им награды в различных номинациях. Премия станет еще одним витком развития на профессиональном поприще местных модельеров и других специалистов индустрии моды.
Идея награждать людей и проекты за достижения в области стиля и моды у Балтийской федерации моды родилась много лет назад и с 2005 года ежегодно успешно реализуется.
В связи с тем, что отрасль фэшн-индустрии в нашей стране стремительно развивается,
с каждым годом становится все сложнее среди талантливых и конкурентоспособных профессионалов отобрать лучшего из лучших.
В свою очередь, такой конкурсный формат позволяет «подогреть» интерес потенциальных участников-специалистов и дать им толчок к развитию в последующие годы.
В этом году церемония состоится в ресторане «Kolonāde. Mūsu stāsti», расположенном в самом знаковом, достойном открыток месте столицы у красивейших парков города - между Памятником свободы, Латвийской национальной оперой и часами «Лайма».
Благодаря современному латвийскому интерьеру и изысканному меню этот ресторан стал культовым местом для гурманов и организаторов мероприятий.
Фото: пресс-фото
Во время церемонии 29 марта будут объявлены победители в следующих 8 номинациях за достижения в 2016 году:
- Дизайнер года (Nolo, Amoralle, One Wolf),
- Прорыв года в области моды (Paade Mode, Deeply Personnal, Evija Šaitere),
- Самый творческий показ года (M-Couture, Nolo, Amoralle),
- Самая оригинальная обложка журнала (Люблю LIFE, Lilit, Лилит, L'Officiel (лат. издание), L'Officiel (рус. издание), Pastaigа (лат. издание), Pastaiga (рус. издание), Una),
- Модный магазин с самой интересной концепцией, открывшийся в 2016 году (BOLD, Cinnamon Concept, Paviljons),
- Самый стильный сценический артист (Агнесе Раковска, Саманта Тина, Кашер),
а также будут вручены премия в номинации «Дебют года в области моды» и специальная премия «За вклад в развитие моды в Латвии», имена претендентов на которые организаторы пока держат в тайне.
Президент Балтийской федерации моды Елена Страхова. Фото: пресс-фото
Определить победителей в этом году поможет компетентное жюри, в состав которого вошли следующие эксперты моды Латвии: издатель журнала Pastaiga Айя Симсоне, редактор моды издательства Rīgas Viļņi Ольга Колотова, главный редактор журнала L`Officiel Latvija Юлия Румянцева, редактор моды журнала Santa Иева Чечина, главный редактор журнала Сosmopolitan Лаура Саулите, главный редактор журнала UNA Джина Бришка, главный редактор журнала Lilit Силвия Йоксте, эксперт моды Майя Силова, стилист Юлия Вербицкая, стилист Сергей Хатанзейский и фотограф Карлина Витолиня. В этот вечер, по традиции, партнеры мероприятия вручат и свои призы лауреатам премии.
Вручение Национальной премии в области моды и стиля
позволяет не только наградить лучших в своей категории, но также объединить представителей различных творческих профессий и привлечь внимание к их совместным работам.
Организатор: Балтийская фелерация моды
Финансовая поддержка: Государственный Фонд культурного капитала
Поддержка: ресторан «Kolonāde. Mūsu stāsti»
Официальный напиток церемонии: Signature Wines