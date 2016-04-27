Бренды латвийских звезд: на чем зарабатывают наши певцы, музыканты и модели

Мировой экономический кризис коснулся не только простых граждан, но и известных людей. Даже латвийские знаменитости задумались о возможностях дополнительного дохода. Самые предприимчивые не ждут наступления черной финансовой полосы, а уже сегодня создают что-то новое, открыв свое дело. Некоторые из них решили направить свой творческий потенциал на сферу моды. Смотрите, какие бренды одежды, обуви и аксессуаров созданы нашими, латвийскими звездами!
Известный как в Латвии, так и за ее пределами певец Интарс Бусулис с недавнего времени занимается не только музыкой, но и созданием собственной линии носков. В коллекции «SOKKI by Intars Busulis», которая была представлена в марте этого года есть как женские, так и мужские носки с 36 до 48 размера. Линия включает пять различных пар, в которых доминируют яркие цвета. Представление нового детища музыканта совпало с презентацией свежего альбома «Следующа остановка» («Nākamā pietura»).
Labrīt ... 😘 ... Доброе утро 🌞 SOKKI by Intars Busulis 👌🏻 #vinetaelksne #Repost @sokkieu We ❤️Intars Busulis and Intars 💜💜SOKKI! That's as good of a reason as any to collaborate! We are proud to annonce our new collection http://ej.uz/SOKKIbyintarsbusulis or link in bio 🎉🎉🎉 #sokkieu #sokkilv #intarsbusulis #nakamapietura#aigaredmane #unataal
Татьяна Мацкевич
Первая в Латвии модель plus-size Татьяна Мацкевич снимается для обложек журналов не для местных брендов Rosme, Vaide и других, но и за границей. В прошлом году Татьяна представила нашу страну в международном конкурсе Ms.Top of the World Plus Size 2016, который проходил в Риге. Мацкевич является создателем и владелицей бренда «Basque». Основное направление - изготовление уникальных маек с ручной росписью (рисунки придумывает и воплощает сама Татьяна) и необычными рисунками. Также в ассортименте «Basque» есть леггинсы, платья, рубашки, костюмы, жилеты и многое другое.
Линда Лин
Латвийская певица Линда Дин на протяжении вот уже нескольких лет занимается созданием разного рода одежды и обуви. Так, в 2009 году исполнительница выпустила свою линию одежды Chameleon, в 2011 свет увидела коллекция обуви PASTALA by Linda Leen, а через год была представлена линия одежды Etnografizēts.
Агнесе Зелтиня
В 2013 году актриса Агнесе Зелтиня представила свой бренд украшений Soulstones by Agnese Zeltina и продолжает радовать поклонников эксклюзива по сей день. Первая коллекция Агнесе называлась La Mia Sicilia («Моя Сицилия»). Зелтиня создает ожерелья, браслеты и серьги из натуральных камней. Стоит отметить, что все изделия доступны только в одном экземпляре.
Маркус Рива
Диджей и певец из Латвии Маркус Рива большую часть своего времени сейчас проводит в России, где строит свою музыкальную карьеру. Тем не менее, исполнитель нашел возможность создать и свой бренд одежды. В коллекции Маркуса LUCKY 1 представлены футболки и кепки в стиле casual для парней и девушек. Название коллекции выбрано неслучайно - татуировка именно с такой надписью украшает тело певца.
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