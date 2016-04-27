Бренды латвийских звезд: на чем зарабатывают наши певцы, музыканты и модели

Мировой экономический кризис коснулся не только простых граждан, но и известных людей. Даже латвийские знаменитости задумались о возможностях дополнительного дохода. Самые предприимчивые не ждут наступления черной финансовой полосы, а уже сегодня создают что-то новое, открыв свое дело. Некоторые из них решили направить свой творческий потенциал на сферу моды. Смотрите, какие бренды одежды, обуви и аксессуаров созданы нашими, латвийскими звездами!

Интарс Бусулис

Известный как в Латвии, так и за ее пределами певец Интарс Бусулис с недавнего времени занимается не только музыкой, но и созданием собственной линии носков. В коллекции «SOKKI by Intars Busulis», которая была представлена в марте этого года есть как женские, так и мужские носки с 36 до 48 размера. Линия включает пять различных пар, в которых доминируют яркие цвета. Представление нового детища музыканта совпало с презентацией свежего альбома «Следующа остановка» («Nākamā pietura»).

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Татьяна Мацкевич

Первая в Латвии модель plus-size Татьяна Мацкевич снимается для обложек журналов не для местных брендов Rosme, Vaide и других, но и за границей. В прошлом году Татьяна представила нашу страну в международном конкурсе Ms.Top of the World Plus Size 2016, который проходил в Риге. Мацкевич является создателем и владелицей бренда «Basque». Основное направление - изготовление уникальных маек с ручной росписью (рисунки придумывает и воплощает сама Татьяна) и необычными рисунками. Также в ассортименте «Basque» есть леггинсы, платья, рубашки, костюмы, жилеты и многое другое.

И окунаясь в рабочие будни.... Заказики 😍 ручная роспись #handmade @basquebrand 🎀 A post shared by Plus size Model, Curvy Model (@tatjanamackevica) on Jun 19, 2016 at 5:56am PDT

In love with @basquebrand 🎀 handpainting A post shared by Plus size Model, Curvy Model (@tatjanamackevica) on Apr 27, 2016 at 2:00am PDT

Линда Лин

Латвийская певица Линда Дин на протяжении вот уже нескольких лет занимается созданием разного рода одежды и обуви. Так, в 2009 году исполнительница выпустила свою линию одежды Chameleon, в 2011 свет увидела коллекция обуви PASTALA by Linda Leen, а через год была представлена линия одежды Etnografizēts.

























Aizvērt Коллекция обуви в национальном стиле от Линды Лин TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET





























































Aizvērt Презнтация коллекции Линды Лин Chameleon TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET



































































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Агнесе Зелтиня

В 2013 году актриса Агнесе Зелтиня представила свой бренд украшений Soulstones by Agnese Zeltina и продолжает радовать поклонников эксклюзива по сей день. Первая коллекция Агнесе называлась La Mia Sicilia («Моя Сицилия»). Зелтиня создает ожерелья, браслеты и серьги из натуральных камней. Стоит отметить, что все изделия доступны только в одном экземпляре.





















































































































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Aizvērt Закулисье показа коллекции Monella Агнесе Зелтини Sarmīte Vaļka Sarmīte Vaļka Sarmīte Vaļka Sarmīte Vaļka Sarmīte Vaļka Sarmīte Vaļka Sarmīte Vaļka Sarmīte Vaļka Sarmīte Vaļka Sarmīte Vaļka Sarmīte Vaļka Sarmīte Vaļka Sarmīte Vaļka Sarmīte Vaļka Sarmīte Vaļka Sarmīte Vaļka Sarmīte Vaļka Sarmīte Vaļka Sarmīte Vaļka Sarmīte Vaļka Sarmīte Vaļka Sarmīte Vaļka Sarmīte Vaļka Sarmīte Vaļka Sarmīte Vaļka Sarmīte Vaļka Sarmīte Vaļka Sarmīte Vaļka Sarmīte Vaļka Sarmīte Vaļka Sarmīte Vaļka Sarmīte Vaļka Sarmīte Vaļka Sarmīte Vaļka Sarmīte Vaļka Sarmīte Vaļka Sarmīte Vaļka Sarmīte Vaļka Sarmīte Vaļka Sarmīte Vaļka







☘️GREEN POWER☘️ Agate turtle 🐢 necklace in pantone color- trend of spring 2017!🌿🍀🌴 #soulstonesbyagnesezeltina #shinewithsoulstones #pantone #green #agate A post shared by AGNESE ZELTINA Actress Creator (@soulstonesbyagnesezeltina) on Mar 22, 2017 at 3:48am PDT

🌷Liec SMAIDAM uzplaukt!🌷 Hovlīts- saskarsmes un laimes akmens,kas tā nēsātājam palīdz veidot cieņpilnas attiecības ar apkārtējiem. #soulstonesbyagnesezeltina #sparklewithsoulstones #hovlite #letters #smaids A post shared by AGNESE ZELTINA Actress Creator (@soulstonesbyagnesezeltina) on Mar 10, 2017 at 3:19am PST

Ieskauj savā sirdī manu dvēseli. Un Tu iegūsi Bezgalību. Place my soul into your heart and feel the endless infinity. Bruņinieku iela 28, Whatsapp +371 25607776 #soulstonesbyagnesezeltina A post shared by AGNESE ZELTINA Actress Creator (@soulstonesbyagnesezeltina) on Feb 16, 2017 at 11:55am PST

Маркус Рива

Диджей и певец из Латвии Маркус Рива большую часть своего времени сейчас проводит в России, где строит свою музыкальную карьеру. Тем не менее, исполнитель нашел возможность создать и свой бренд одежды. В коллекции Маркуса LUCKY 1 представлены футболки и кепки в стиле casual для парней и девушек. Название коллекции выбрано неслучайно - татуировка именно с такой надписью украшает тело певца.

I got my merch-line of LUCKY1 cap Get via www.markus-riva.com A post shared by Markus Riva (@markusriva) on Jan 17, 2017 at 10:36am PST

Shop LUCKY1 at www.markus-riva.com A post shared by Markus Riva (@markusriva) on Jan 9, 2017 at 11:01am PST

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