Бренды латвийских звезд: на чем зарабатывают наши певцы, музыканты и модели

Агнесе Зелтиня, Интарс Бусулис, Линда Лин
 

Агнесе Зелтиня, Интарс Бусулис, Линда Лин. Фото: LETA

Мировой экономический кризис коснулся не только простых граждан, но и известных людей. Даже латвийские знаменитости задумались о возможностях дополнительного дохода. Самые предприимчивые не ждут наступления черной финансовой полосы, а уже сегодня создают что-то новое, открыв свое дело. Некоторые из них решили направить свой творческий потенциал на сферу моды. Смотрите, какие бренды одежды, обуви и аксессуаров созданы нашими, латвийскими звездами!

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Интарс Бусулис

Известный как в Латвии, так и за ее пределами певец Интарс Бусулис с недавнего времени занимается не только музыкой, но и созданием собственной линии носков. В коллекции «SOKKI by Intars Busulis», которая была представлена в марте этого года есть как женские, так и мужские носки с 36 до 48 размера. Линия включает пять различных пар, в которых доминируют яркие цвета. Представление нового детища музыканта совпало с презентацией свежего альбома «Следующа остановка» («Nākamā pietura»).

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Татьяна Мацкевич

Первая в Латвии модель plus-size Татьяна Мацкевич снимается для обложек журналов не для местных брендов Rosme, Vaide и других, но и за границей. В прошлом году Татьяна представила нашу страну в международном конкурсе Ms.Top of the World Plus Size 2016, который проходил в Риге. Мацкевич является создателем и владелицей бренда «Basque». Основное направление - изготовление уникальных маек с ручной росписью (рисунки придумывает и воплощает сама Татьяна) и необычными рисунками. Также в ассортименте «Basque» есть леггинсы, платья, рубашки, костюмы, жилеты и многое другое.

И окунаясь в рабочие будни.... Заказики 😍 ручная роспись #handmade @basquebrand 🎀

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In love with @basquebrand 🎀 handpainting

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Линда Лин

Латвийская певица Линда Дин на протяжении вот уже нескольких лет занимается созданием разного рода одежды и обуви. Так, в 2009 году исполнительница выпустила свою линию одежды Chameleon, в 2011 свет увидела коллекция обуви PASTALA by Linda Leen, а через год была представлена линия одежды Etnografizēts.

Коллекция обуви в национальном стиле от Линды Лин

Фото: Коллекция обуви в национальном стиле от Линды Лин2

Презнтация коллекции Линды Лин Chameleon

Фото: Презнтация коллекции Линды Лин Chameleon0

Новая коллекция одежды Линды Лин

Фото: Новая коллекция одежды Линды Лин0

Агнесе Зелтиня

В 2013 году актриса Агнесе Зелтиня представила свой бренд украшений Soulstones by Agnese Zeltina и продолжает радовать поклонников эксклюзива по сей день. Первая коллекция Агнесе называлась La Mia Sicilia («Моя Сицилия»). Зелтиня создает ожерелья, браслеты и серьги из натуральных камней. Стоит отметить, что все изделия доступны только в одном экземпляре.

Агнесе Зелтиня с шиком презентовала украшения

Фото: Агнесе Зелтиня с шиком презентовала украшения0

Закулисье показа коллекции Monella Агнесе Зелтини

Фото: Закулисье показа коллекции Monella Агнесе Зелтини0

Маркус Рива

Диджей и певец из Латвии Маркус Рива большую часть своего времени сейчас проводит в России, где строит свою музыкальную карьеру. Тем не менее, исполнитель нашел возможность создать и свой бренд одежды. В коллекции Маркуса LUCKY 1 представлены футболки и кепки в стиле casual для парней и девушек. Название коллекции выбрано неслучайно - татуировка именно с такой надписью украшает тело певца.

I got my merch-line of LUCKY1 cap Get via www.markus-riva.com

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Shop LUCKY1 at www.markus-riva.com

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