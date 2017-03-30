Вещи своими руками - даже если эти руки не оттуда растут!

 

Фото: Jānis Škapars/TVNET

Приходилось ли вам в последнюю минуту бегать по торговым центрам в поисках сумочки, которая подойдет к вашему наряду? А, быть может, вы не пошли на веселую вечеринку, потому что платье мечты стоит слишком дорого? Такое, пожалуй, случалось с каждой девушкой! Мы предлагаем свое решение проблемы - ведь если на понравившийся наряд с обложки журнала надо потратить астрономическую сумму, а искомый аксессуар существует только в ваших мечтах, всегда можно сделать заветный элемент гардероба своими руками! Сегодня девушки из редакции Русского TVNET рассказывают о том, как они шили, вязали и создавали различные аксессуары своими руками.

Еще по этой теме

Юля:

Понятно, что у всех руки растут из разных мест! :) Мне всегда казалось, что я вряд ли смогу что-то сделать, но всегда хотелось красиво одеваться. К сожалению, то, что продается в наших магазинах, мне не нравится либо по цене, либо по дизайну и качеству.

Реклама

Поэтому, накупив кучу журналов Burda, понемногу вдохновляясь эскизами и иллюстрациями, я начала пытаться шить.
Как известно, у каждого душа лежит к чему-то своему.

Я, например, точно знаю, что никогда не буду вышивать крестиком и вязать крючком. Мне больше нравится собирать изделие по частям, как конструктор.

В журнале Burda степень сложности работы обозначена кружочками. Тем, кто никогда не шил, я советую начинать с первого уровня. Себестоимость этого платья - около 10 евро. Ткань я купила на распродаже перед Новым годом, надеясь сшить себе праздничный наряд. Конечно, сделать это я не успела.

Позже меня пригласили на тусовку в ночной клуб, и я решила закончить пошив платья как можно скорее, чтобы посетить мероприятие в обновке.

Наряд я дошивала в последний момент, даже немного опоздала в клуб.И да, все мои старания оправдались сполна

- в тот вечер мое платье собрало множество комплиментов.

Фото: Jānis Škapars/TVNET

Вязать я не люблю. Это я поняла еще в школе на уроках домоводства. Однако, увидев в Интернете видео-урок, в котором объясняли, как за полчаса можно сделать оригинальный шарф, я решила попробовать.

Для создания такой необычной вещи нужно всего два мотка ниток, которые стоят примерно 3-5 евро. Я очень довольна результатом.

Зачем покупать такой шарф, если его можно сделать самой из пряжи того цвета, которая тебе по душе, потратив на вязку совсем мало времени?

Фото: Jānis Škapars/TVNET

Катя:

Я решила, что, раз уж не могу найти идеальную сумку, придется сделать ее своими руками. Все началось с того, что

для наряда, в котором я планировала пойти на вечеринку, мне нужна была сумка желтого цвета. Но этот желтый должен был быть не лимонным, а именно горчичным.

Ходить по магазинам я не люблю, это отнимает много сил и энергии.

Буквально за день до мероприятия я купила нитки. Сейчас они продаются практически везде, но два года назад они только начинали входить в моду и их можно было найти только в одном-двух магазинах. Сейчас я периодически так и делаю - если мне на вечер нужен клатч, я не покупаю его, а вяжу в том цвете, который больше всего подходит к моему наряду.

Фото: Jānis Škapars/TVNET

Любовь:

Около 5 лет назад эполеты были на пике моды. Такие изделия продавались как в брендовых магазинах, так и в масс-маркете, однако я не могла найти именно то, что подошло бы лично мне. Именно поэтому я и решила сделать их сама.

Для создания использовала страусиные перья, пайетки, бусинки и булавки. Все, кроме булавочек, было у меня дома. Я даже распорола свою старую накидку с перьями...

К сожалению, я успела выйти в свет с данным аксессуаром всего три раза. Теперь я с нетерпением жду следующего сезона, ведь, как известно, мода возвращается.

Фото: Jānis Škapars/TVNET

Вика:

Мне очень нравились кардиганы в стиле Лало. Однако оригинал стоил около 700 евро. Также многие девушки-мастерицы вяжут такие кардиганы на заказ, имитируя популярный узор и технику.

Рассматривая фотографии вязаных изделий в Интернете, я поняла, что если могут другие, то может получиться и у меня. Тем более если процесс создания вещи ручной работы может принести удовольствие.

Я любила вязать еще со школы. Считаю, что это своеобразная йога или даже медитация. Однако в схемах для вязания я не разбираюсь, и ничего сложнее носков ранее не вязала.

Я провела несколько часов на форумах, где обсуждали вязание именно таких кардиганов, пересмотрела всевозможные уроки и взялась за дело! Конечно, мне часто приходилось распускать неудавшийся кардиган, но я не сдавалась и в свободную минутку включала хорошие фильмы и снова бралась за спицы. Как оказалось, время за вязанием может полететь незаметно. При вязании такого узора достаточно понять сам принцип. Я вязала кардиган в свободное от других дел время. Чтобы связать, сшить, и потом обвязать изделие, мне понадобилась около четырех месяцев.

Фото: Jānis Škapars/TVNET

Конечно, кардиган получился неидеальным. Но я ношу его с большим удовольствием - он действительно очень теплый! Во-первых, потому что пряжа, из которой он связан, на 50% состоит из шерсти, а, во-вторых,

любая вещь, созданная своими руками, действительно обладает какой-то невероятной энергетикой!

Еще по этой теме
Ярко, креативно, сексуально: handmade из Латвии покоряет Интернет

Ярко, креативно, сексуально: handmade из Латвии покоряет Интернет

Вещи с историей: Лихие 90-е все еще в нашем шкафу

Вещи с историей: Лихие 90-е все еще в нашем шкафу

Делимся опытом: Вещи латвийских дизайнеров - это хорошо или нет?

Делимся опытом: Вещи латвийских дизайнеров - это хорошо или нет?


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Земля
Земля, Liepupes pag., 49999 EUR
Дом
Дом, Sigulda, 170000 EUR
Дом
Дом, Inčukalna pag., 43000 EUR

reklama.vesti.lv

Скоропостижно скончался первый латвийский продюсер Сергей Тимчук Showbiz

Скоропостижно скончался первый латвийский продюсер Сергей Тимчук

Актер Яков Рафальсон этим летом будет работать на кораблике Showbiz

Актер Яков Рафальсон этим летом будет работать на кораблике

Бондарс: «Свалим Ушакова, как памятник Ленину!» Новости

Бондарс: «Свалим Ушакова, как памятник Ленину!»

Samsung заявила о возврате на рынок Galaxy Note 7 Hi-Tech

Samsung заявила о возврате на рынок Galaxy Note 7

Интарс Бусулис стал экспертом моды на Первом канале Showbiz

Интарс Бусулис стал экспертом моды на Первом канале

Индустрия моды

Рижская неделя моды

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Baldone
130 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Baltezers
138 000 EUR
Дом
Дом Ozolnieki
215 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
190 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 470 000 EUR
Продают Квартиры, Межциемс
Продают Квартиры, Межциемс 85 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 550 EUR
Продают Квартиры, Саркандаугава
Продают Квартиры, Саркандаугава 225 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
.NET/ASP.NET PROGRAMMĒTĀJU
.NET/ASP.NET PROGRAMMĒTĀJU
CHIEF ACCOUNTANT
CHIEF ACCOUNTANT
GALVENO GRĀMATVEDI
GALVENO GRĀMATVEDI
E – COMMERCE COORDINATOR
E – COMMERCE COORDINATOR
http://alkoutlet.lv

Темы

 