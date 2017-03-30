Вещи своими руками - даже если эти руки не оттуда растут!

Приходилось ли вам в последнюю минуту бегать по торговым центрам в поисках сумочки, которая подойдет к вашему наряду? А, быть может, вы не пошли на веселую вечеринку, потому что платье мечты стоит слишком дорого? Такое, пожалуй, случалось с каждой девушкой! Мы предлагаем свое решение проблемы - ведь если на понравившийся наряд с обложки журнала надо потратить астрономическую сумму, а искомый аксессуар существует только в ваших мечтах, всегда можно сделать заветный элемент гардероба своими руками! Сегодня девушки из редакции Русского TVNET рассказывают о том, как они шили, вязали и создавали различные аксессуары своими руками.

Юля:

Понятно, что у всех руки растут из разных мест! :) Мне всегда казалось, что я вряд ли смогу что-то сделать, но всегда хотелось красиво одеваться. К сожалению, то, что продается в наших магазинах, мне не нравится либо по цене, либо по дизайну и качеству.

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Поэтому, накупив кучу журналов Burda, понемногу вдохновляясь эскизами и иллюстрациями, я начала пытаться шить.

Как известно, у каждого душа лежит к чему-то своему.

Я, например, точно знаю, что никогда не буду вышивать крестиком и вязать крючком. Мне больше нравится собирать изделие по частям, как конструктор.

В журнале Burda степень сложности работы обозначена кружочками. Тем, кто никогда не шил, я советую начинать с первого уровня. Себестоимость этого платья - около 10 евро. Ткань я купила на распродаже перед Новым годом, надеясь сшить себе праздничный наряд. Конечно, сделать это я не успела.

Позже меня пригласили на тусовку в ночной клуб, и я решила закончить пошив платья как можно скорее, чтобы посетить мероприятие в обновке.

Наряд я дошивала в последний момент, даже немного опоздала в клуб.И да, все мои старания оправдались сполна

- в тот вечер мое платье собрало множество комплиментов.

Фото: Jānis Škapars/TVNET

Вязать я не люблю. Это я поняла еще в школе на уроках домоводства. Однако, увидев в Интернете видео-урок, в котором объясняли, как за полчаса можно сделать оригинальный шарф, я решила попробовать.

Для создания такой необычной вещи нужно всего два мотка ниток, которые стоят примерно 3-5 евро. Я очень довольна результатом.

Зачем покупать такой шарф, если его можно сделать самой из пряжи того цвета, которая тебе по душе, потратив на вязку совсем мало времени?

Фото: Jānis Škapars/TVNET

Катя:

Я решила, что, раз уж не могу найти идеальную сумку, придется сделать ее своими руками. Все началось с того, что

для наряда, в котором я планировала пойти на вечеринку, мне нужна была сумка желтого цвета. Но этот желтый должен был быть не лимонным, а именно горчичным.

Ходить по магазинам я не люблю, это отнимает много сил и энергии.

Буквально за день до мероприятия я купила нитки. Сейчас они продаются практически везде, но два года назад они только начинали входить в моду и их можно было найти только в одном-двух магазинах. Сейчас я периодически так и делаю - если мне на вечер нужен клатч, я не покупаю его, а вяжу в том цвете, который больше всего подходит к моему наряду.

Фото: Jānis Škapars/TVNET

Любовь:

Около 5 лет назад эполеты были на пике моды. Такие изделия продавались как в брендовых магазинах, так и в масс-маркете, однако я не могла найти именно то, что подошло бы лично мне. Именно поэтому я и решила сделать их сама.

Для создания использовала страусиные перья, пайетки, бусинки и булавки. Все, кроме булавочек, было у меня дома. Я даже распорола свою старую накидку с перьями...

К сожалению, я успела выйти в свет с данным аксессуаром всего три раза. Теперь я с нетерпением жду следующего сезона, ведь, как известно, мода возвращается.

Фото: Jānis Škapars/TVNET

Вика:

Мне очень нравились кардиганы в стиле Лало. Однако оригинал стоил около 700 евро. Также многие девушки-мастерицы вяжут такие кардиганы на заказ, имитируя популярный узор и технику.

Рассматривая фотографии вязаных изделий в Интернете, я поняла, что если могут другие, то может получиться и у меня. Тем более если процесс создания вещи ручной работы может принести удовольствие.

Я любила вязать еще со школы. Считаю, что это своеобразная йога или даже медитация. Однако в схемах для вязания я не разбираюсь, и ничего сложнее носков ранее не вязала.

Я провела несколько часов на форумах, где обсуждали вязание именно таких кардиганов, пересмотрела всевозможные уроки и взялась за дело! Конечно, мне часто приходилось распускать неудавшийся кардиган, но я не сдавалась и в свободную минутку включала хорошие фильмы и снова бралась за спицы. Как оказалось, время за вязанием может полететь незаметно. При вязании такого узора достаточно понять сам принцип. Я вязала кардиган в свободное от других дел время. Чтобы связать, сшить, и потом обвязать изделие, мне понадобилась около четырех месяцев.

Фото: Jānis Škapars/TVNET

Конечно, кардиган получился неидеальным. Но я ношу его с большим удовольствием - он действительно очень теплый! Во-первых, потому что пряжа, из которой он связан, на 50% состоит из шерсти, а, во-вторых,

любая вещь, созданная своими руками, действительно обладает какой-то невероятной энергетикой!

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