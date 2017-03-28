Еще больше красоты: подведены итоги выставки EXPO BEAUTY 2017

В минувшее воскресенье завершила свою работу XXI ежегодная международная выставка Expo Beauty 2017, которая проходила с 24 по 26 марта в выставочном зале SKONTO HALLE. Более 120 латвийских и зарубежных компаний, представляющих признанные бренды и передовые технологии со всего мира, презентовали свою продукцию и услуги. Гости выставки получили консультации профессионалов и опробовали новейшие косметологические и SPA-процедуры, приобрели косметическую продукцию и услуги по специальным ценам, приняли участие в образовательных, оздоровительных и развлекательных мероприятиях для всей семьи.
Большим успехом у посетителей пользовались стенды зоны BeautyTeсh – новинки выставки.
Ни минуты не пустовали кушетки специалистов студии мануального омоложения лица Split massage и кресла косметологов компании AIVI Baltic, предлагающей косметические процедуры на основе косметики испанского бренда Brunno Vassari.
Не прекращался поток желающих воспользоваться специальными предложениями от салона Estetik SPA, European education center, компании WT-Progress, а также большой спрос у гостей выставки имел салон экспресс-отбеливания зубов Smilebar и медицинский аппарат DR.PRP центра эстетической медицины BIOSENTA.
Фото: пресс-фото
Фото: пресс-фото
Среди брендов, предлагающих косметическую и косметологическую продукцию необходимо отметить стенды NYX, INGLOT, Make-Up Atelier Paris, NATUREL, Lika J, Loreal Baltik, Beauty Market, Henkel, Micabella. Также огромной популярностью пользовался MIMIKO – магазин корейской косметики MISSHA.
Фото: пресс-фото
Фото: пресс-фото
Состоялась первая серия образовательных встреч «Beauty classes», в которых приняли участие ведущие специалисты современных beauty-направлений.
Своими знаниями и опытом поделились: предприниматель Андрей Сильченко, имиджмейкер Уна Бернатовича, дерматолог Раймонд Карлс, специалист по пластическому гриму Роман Кабошко, специалист по мануальной пластике и фитнесу лица Лариса Витвинова, косметолог Алена Соха, визажисты Ева Страутмале, Лаура Валута, Юлия Монголка и многие другие. Организаторы и участники положительно оценили формат подобных встреч и планируют в следущем году продолжить начинание.
Фото: пресс-фото
Фото: пресс-фото
Фото: пресс-фото
Фото: пресс-фото
На протяжении всех трех дней выставки
профессиональные парикмахеры, визажисты и SPA-специалисты демонстрировали на конкурсных площадках самые современные и креативные техники работы.
Свои заслуженные награды и овации получили победители конкурса «Креативный Make-uр», «I независимого Балтийского конкурса по перманентному макияжу», «Открытого конкурса визажистов», «Открытого конкурса парикмахеров» и чемпионата студентов SPA SCHOOL «Аллея Мастеров».
Фото: пресс-фото
Фото: пресс-фото
Организатор выставки: компания LATEXPO.
Соорганизаторы выставочной программы: Make-Up Atelier Paris Latvia, компания Double D Professional, Школа массажных технологий SPA SCHOOL, Латвийская Федерация SPA&WELLNESS, Латвийская Ассоциация парикмахеров и косметологов, Балтийская Ассоциация Визажистов и имидж-дизайнеров, журнал Люблю!, iColor Academy, Балтийская ассоциация специалистов по имиджу.
Организаторы благодарят за поддержку: MARTINI, PURE chocolate, Evian, AK design.
Фото: пресс-фото