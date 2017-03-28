Еще больше красоты: подведены итоги выставки EXPO BEAUTY 2017

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В минувшее воскресенье завершила свою работу XXI ежегодная международная выставка Expo Beauty 2017, которая проходила с 24 по 26 марта в выставочном зале SKONTO HALLE. Более 120 латвийских и зарубежных компаний, представляющих признанные бренды и передовые технологии со всего мира, презентовали свою продукцию и услуги. Гости выставки получили консультации профессионалов и опробовали новейшие косметологические и SPA-процедуры, приобрели косметическую продукцию и услуги по специальным ценам, приняли участие в образовательных, оздоровительных и развлекательных мероприятиях для всей семьи.