Зачем Виктория Боня бреет лоб и всем советует это делать

На днях 37-летняя российская теле- и радиоведущая, актриса, модель, бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня опубликовала новый бьюти-ролик на портале YouTube. На видео insta-girl рассказала и показала поклонницам, как корректирует форму лица с помощью удаления волос вдоль линии лба.

27 марта на YouTube-канале Виктории Бони появилось новое видео, в котором она рассказала об уходе за собой. В двухминутном ролике бьюти-блогер поведала подписчикам о том, как скорректировать линию роста волос на лбу в домашних условиях.

Виктория уточнила, что эту процедуру не стоит недооценивать, ведь с ее помощью можно добиться идеальных пропорций лица.

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По словам Бони, от природы у нее довольно маленький лоб, который негармонично смотрелся на фоне ее выдающихся скул, однако после удаления волос ее лицо сразу же визуально стало более симметричным.

На видео Виктория подробно рассказывает, как обычно проводит коррекцию:

отмеряет нужные пропорции, используя карандаш, а затем удаляет волоски с помощью бритвы и нити.

Боня отмечает, что в конце процедуры очень важно пройтись вдоль линии лба пинцетом, чтобы результат смотрелся наиболее натурально.

А вы бы решились на такое?

Видео:

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