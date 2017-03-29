Латвийский модник Ярослав Барышников изменился до неузнаваемости

Ярослав Барышников (2014 г.)
 

Ярослав Барышников (2014 г.). Фото: LETA

Как уже сообщал Русский TVNET, вчера вечером, 28 марта, в Рижском мотор-музее состоялось открытие 26-й сессия RIGA FASHION WEEK. Известные модники и модницы собрались, чтобы оценить новые коллекции двух грузинских дизайнеров, а также эстонского бренда одежды, ну и, безусловно, - себя показать и на других посмотреть...

К этому традиционному празднику моды и стиля в Риге все, кто непосредственно имеет отношение к миру фэшн-индустрии, всегда серьезно готовятся, тщательно подбирая наряды и продумывая свой образ до мелочей. Так и на этот раз - было на что посмотреть. Однако

самое пристальное внимание к себе привлекли не элегантные дамы и кавалеры в изысканных нарядах, а всегда эпатажный и яркий модный латвийский блогер, модель-андрогин Ярослав Барышников.

Почему? Смотрите фото - и сами все поймете!

Фото: Kaspars Meinerts/TVNET

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Фото: Kaspars Meinerts/TVNET

Фото: Kaspars Meinerts/TVNET

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Фото: Стильные гости на открытии 26-й Рижской недели моды0

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