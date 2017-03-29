Латвийский модник Ярослав Барышников изменился до неузнаваемости

Как уже сообщал Русский TVNET, вчера вечером, 28 марта, в Рижском мотор-музее состоялось открытие 26-й сессия RIGA FASHION WEEK. Известные модники и модницы собрались, чтобы оценить новые коллекции двух грузинских дизайнеров, а также эстонского бренда одежды, ну и, безусловно, - себя показать и на других посмотреть...

К этому традиционному празднику моды и стиля в Риге все, кто непосредственно имеет отношение к миру фэшн-индустрии, всегда серьезно готовятся, тщательно подбирая наряды и продумывая свой образ до мелочей. Так и на этот раз - было на что посмотреть. Однако

самое пристальное внимание к себе привлекли не элегантные дамы и кавалеры в изысканных нарядах, а всегда эпатажный и яркий модный латвийский блогер, модель-андрогин Ярослав Барышников.

Почему? Смотрите фото - и сами все поймете!

Фото: Kaspars Meinerts/TVNET

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Фото: Kaspars Meinerts/TVNET

Фото: Kaspars Meinerts/TVNET

Смотрите еще фото с открытия RFW в наших галереях!





































































































Aizvērt Стильные гости на открытии 26-й Рижской недели моды Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts





































































































































Aizvērt RFW 2017: модные показы Dalood, KÄT, Mariam Gvasalia Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET







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