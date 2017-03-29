Королева в изумрудном! Кейт Миддлтон восхитительна назло всем слухам

Вечером 28 марта весь светский Лондон собрался в Национальной портретной галерее на открытии новой выставки. Присутствовали здесь и члены королевской семьи. Как всегда улыбающаяся и прекрасно выглядящая Кейт Миддлтон в этот вечер была одета в кружевное платье изумрудного цвета из последней коллекции своего любимого бренда Temperley London.

Вечерние образы герцогини Кембриджской всегда привлекали внимание прессы. Не остался без внимания и этот look.

Пользователи Сети немедленно отреагировали на столь яркое появление Кейт Миддлтон в свете после слухов о том, что их с Уильямом брак трещит по швам.

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По мнению поклонников герцогини, она только хорошеет назло всем пересудам в прессе.

Пока британские журналисты обсуждали непривычно массивные серьги Кэтрин от Kiki McDonough, многие обратили внимание на прозрачные вставки в ее наряде.

Ни о каких модных нынче «голых» платьях в случае супруги принца Уильяма говорить, конечно, не приходится - уж слишком суровы правила королевского дресс-кода, однако в том, что ей нравятся в меру сексуальные модные образы, мы даже не сомневаемся.











































Aizvērt Кейт Миддлтон посетила Национальную портретную галерею в Лондоне AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix







Вспомните хотя бы выход герцогини в потрясающем наряде с опущенными плечами от Barbara Casasola.

Мировая фэшн-пресса тогда ликовала, а сама Кейт, наверное, выслушивала недовольные комментарии Елизаветы II.

Нашей героине остается довольствоваться лишь платьями с прозрачными вставками на рукавах или спине. Именно их больше всего в вечернем гардеробе монаршей особы.



























Aizvērt Принц Уильям и Кейт Миддлтон на церемонии вручения кинопремий Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA







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