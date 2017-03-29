Королева в изумрудном! Кейт Миддлтон восхитительна назло всем слухам

Вечером 28 марта весь светский Лондон собрался в Национальной портретной галерее на открытии новой выставки. Присутствовали здесь и члены королевской семьи. Как всегда улыбающаяся и прекрасно выглядящая Кейт Миддлтон в этот вечер была одета в кружевное платье изумрудного цвета из последней коллекции своего любимого бренда Temperley London.
- А Кейт в курсе? Принц Уильям отдыхает в Швейцарии с сексапильной моделью 14 марта 2017 г.
- «Сельское» платье Кейт Миддлтон обнажило ее пугающую худобу 13 февраля 2017 г.
- Кейт Миддлтон объяснила девочке, что значит быть принцессой 25 января 2017 г.
- Кейт Миддлтон вновь надела тиару принцессы Дианы и блеснула на балу 9 декабря 2016 г.
- Кейт Миддлтон приехала в Гаагу без белья 13 октября 2016 г.
- Брови Кейт Миддлтон довели до сумасшествия британок 7 октября 2016 г.
- Мужчина рухнул из-за смелой юбки Кейт Миддлтон 16 сентября 2016 г.
- Кейт Миддлтон вызвала ревность мужа 26 июля 2016 г.
Вечерние образы герцогини Кембриджской всегда привлекали внимание прессы. Не остался без внимания и этот look.
Пользователи Сети немедленно отреагировали на столь яркое появление Кейт Миддлтон в свете после слухов о том, что их с Уильямом брак трещит по швам.
По мнению поклонников герцогини, она только хорошеет назло всем пересудам в прессе.
Пока британские журналисты обсуждали непривычно массивные серьги Кэтрин от Kiki McDonough, многие обратили внимание на прозрачные вставки в ее наряде.
Ни о каких модных нынче «голых» платьях в случае супруги принца Уильяма говорить, конечно, не приходится - уж слишком суровы правила королевского дресс-кода, однако в том, что ей нравятся в меру сексуальные модные образы, мы даже не сомневаемся.
Вспомните хотя бы выход герцогини в потрясающем наряде с опущенными плечами от Barbara Casasola.
Мировая фэшн-пресса тогда ликовала, а сама Кейт, наверное, выслушивала недовольные комментарии Елизаветы II.
Нашей героине остается довольствоваться лишь платьями с прозрачными вставками на рукавах или спине. Именно их больше всего в вечернем гардеробе монаршей особы.Еще по этой теме