Показы RFW: дань феминизму, натюрель, чуть Ренессанса и вечерний шик

Talented
 

Talented. Фото: Kaspars Meinerts/TVNET

26-я сессия RIGA FASHION WEEK продолжает приятно радовать своих гостей многочисленными мероприятиями, и в первую очередь, конечно, модными показами новейших коллекций как латвийских брендов, так и приглашенных зарубежных гостей. Если вам не удалось на них побывать - не беда. Русский TVNET рассказывает и показывает!

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На создание осенне-зимней коллекции дизайнера бренда Talented Индру Комарову вдохновила американская летчица и икона феминизма Амелия Эрхарт - первая женщина, в одиночку осуществившая трансатлантический перелет, которая при этом всегда выглядела, что называется, с иголочки. Отсюда - винтажные элементы летной формы и моды 30-х годов, благодаря которым

коллекция отличается своим неповторимым стилем, сочетающим в себе женственную элегантность и любимый образ Амелии - tomboy («мальчик в девочке»).

Стоит добавить, что в этом сезоне дизайнер использует не только характерный для марки Talented хлопок, но и шелк, креповую вискозу и жаккард, а в плане кроя возвращает в моду такие забытые силуэты, как годэ и «юбка-банан». Не знаете, что это? Смотрите фотогалерею!

Riga Fashion Week 2017: Talented

Фото: Riga Fashion Week 2017: Talented0

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Новая коллекция марки Natalija Jansone навеяна красотой природы, а потому это в первую очередь натуральные ткани - шелк, шерсть и лен - спокойных тонов, подчеркивающие естественность и комфортность.

Аутфиты дизайнера элегантны, сдержанны и выкроены с такой точностью, которую можно сравнить с огранкой драгоценных камней.

Напомним, что коллекции Наталии Янсоне - дизайнера бренда, носящего ее имя, - продаются сегодня не только в Латвии, но и далеко за ее пределами - в Италии, Франции, России, Южной Корее, США... А началось все в 1997 году с открытия магазина-студии, преимущественно занимающегося пошивом одежды, который очень скоро приобрел широкую известность благодаря тонкому мастерству мадельера. Двадцать лет прошло, а Наталия Янсоне не перестает совершенствовать свое мастерство и создавать новые модные шедевры. Оцените последние из них...

Riga Fashion Week 2017: Natalija Jansone

Фото: Riga Fashion Week 2017: Natalija Jansone0

Lilija Larionova - модельер из Вильнюса с более чем десятилетним профессиональным опытом. В своей коллекции осень-зима 2017, которая была представлена накануне в рамках Рижской недели моды,

впечатлившись картинами эпохи Ренессанса, дизайнер использовала драпировку, натуральные ткани высшего качества и поэкспериментировала с кроем.

Посмотрите, что из этого вышло...

Riga Fashion Week 2017: Lilija Larionova

Фото: Riga Fashion Week 2017: Lilija Larionova0

Katya Katya Shehurina в этом сезоне особенно порадовала модниц, поскольку

представляет сразу две коллекции, выполненные на контрасте - линейку вечерних нарядов как олицетворение темных сил и свадебную коллекцию - чистую и светлую.

День и ночь, черное и белое, свет и тьма, добро и зло... Все как в жизни! А как это выглядит на подиуме - смотрите в нашей галерее...

Riga Fashion Week 2017: Katya Katya Shehurina

Фото: Riga Fashion Week 2017: Katya Katya Shehurina0

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