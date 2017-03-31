Гости RIGA FASHION WEEK демонстрируют стиль: им бы на подиум!

Русский TVNET продолжает знакомить своих читателей со всем происходящим в рамках 26-й Рижской недели моды. Как мы уже сообщали, накануне прошли значимые официальные мероприятия - открытие RIGA FASHION WEEK в Мотор-музее и церемония вручения Национальной премии в области моды и стиля в культовом рижском ресторане «Kolonāde. Mūsu stāsti». Ну а дальше - модные показы, вечеринки, тематические мероприятия - в общем, масса всего интересного, познавательного, яркого и праздничного...

Все модники и модницы Латвии, без сомнения, каждый раз с нетерпением ждут начала очередной сессии RFW,

готовятся к этому событию заранее, подбирают наряды, продумывают имидж и даже, возможно, заранее отсыпаются вдоволь и отдыхают,

чтобы были силы увидеть как можно больше из того, что значится в обширной и интереснейшей программе Рижской недели моды.

Итак, третий день RFW ознаменовался показами новых коллекций Talented (Латвия), Natalija Jansone (Ллатвия), Lilija Larionova (Литва) и Katya Katya Shehurina (Латвия). А посетившие эти модные дефиле гости, пребывавшие в прекрасном настроении, показали свой стиль, заслуживающий не меньшего внимания!

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Президент Балтийской федерации моды Елена Страхова, конечно, никакой не гость, а хозяйка и главный организатор этого грандизного праздника моды и стиля в Латвии, но оставить без внимания ее восхитительный look мы не можем. Елена всегда выглядит безупречно, и каждый ее наряд невероятно элегантен и неповторим. Очередное платье - не исключение.

Фото: Kaspars Meinerts/TVNET

Две красавицы-радиоведущие - Иева Адамс и Наталья Олесик - смотрелись невероятно гармонично вместе, будучи «на одной стильной волне». Черно-белая цветовая гамма, клеточка, воланчики... Сговорились девочки?

Фото: Kaspars Meinerts/TVNET

Стилист, имидж-дизайнер и просто женщина-праздник Жанна Дубска, с лица которой, кажется, никогда не сходит улыбка, - это эталон стиля и образец того, как может и должна выглядеть настоящая женщина. Каждый ее образ продуман до мелочей и всегда очень яркий и светлый. Как и этот:

Фото: Kaspars Meinerts/TVNET

Еще фото стильных гостей третьего дня RFW смотрите в нашей галерее!











































































































Aizvērt Стиль гостей третьего дня RFW Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET





































































Aizvērt Вручение Национальной премии в области моды и стиля 2016 Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET



















































Aizvērt Стиль гостей церемонии вручения Национальной премии в области моды 2016 Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET











































































































Aizvērt Стильные гости на открытии 26-й Рижской недели моды Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts





































































































































Aizvērt RFW 2017: модные показы Dalood, KÄT, Mariam Gvasalia Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET







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