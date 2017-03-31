Гости RIGA FASHION WEEK демонстрируют стиль: им бы на подиум!

Русский TVNET продолжает знакомить своих читателей со всем происходящим в рамках 26-й Рижской недели моды. Как мы уже сообщали, накануне прошли значимые официальные мероприятия - открытие RIGA FASHION WEEK в Мотор-музее и церемония вручения Национальной премии в области моды и стиля в культовом рижском ресторане «Kolonāde. Mūsu stāsti». Ну а дальше - модные показы, вечеринки, тематические мероприятия - в общем, масса всего интересного, познавательного, яркого и праздничного...
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Все модники и модницы Латвии, без сомнения, каждый раз с нетерпением ждут начала очередной сессии RFW,
готовятся к этому событию заранее, подбирают наряды, продумывают имидж и даже, возможно, заранее отсыпаются вдоволь и отдыхают,
чтобы были силы увидеть как можно больше из того, что значится в обширной и интереснейшей программе Рижской недели моды.
Итак, третий день RFW ознаменовался показами новых коллекций Talented (Латвия), Natalija Jansone (Ллатвия), Lilija Larionova (Литва) и Katya Katya Shehurina (Латвия). А посетившие эти модные дефиле гости, пребывавшие в прекрасном настроении, показали свой стиль, заслуживающий не меньшего внимания!
Президент Балтийской федерации моды Елена Страхова, конечно, никакой не гость, а хозяйка и главный организатор этого грандизного праздника моды и стиля в Латвии, но оставить без внимания ее восхитительный look мы не можем. Елена всегда выглядит безупречно, и каждый ее наряд невероятно элегантен и неповторим. Очередное платье - не исключение.
Фото: Kaspars Meinerts/TVNET
Две красавицы-радиоведущие - Иева Адамс и Наталья Олесик - смотрелись невероятно гармонично вместе, будучи «на одной стильной волне». Черно-белая цветовая гамма, клеточка, воланчики... Сговорились девочки?
Фото: Kaspars Meinerts/TVNET
Стилист, имидж-дизайнер и просто женщина-праздник Жанна Дубска, с лица которой, кажется, никогда не сходит улыбка, - это эталон стиля и образец того, как может и должна выглядеть настоящая женщина. Каждый ее образ продуман до мелочей и всегда очень яркий и светлый. Как и этот:
Фото: Kaspars Meinerts/TVNET
Еще фото стильных гостей третьего дня RFW смотрите в нашей галерее!Еще по этой теме