Гости RIGA FASHION WEEK демонстрируют стиль: им бы на подиум!

 

Фото: Kaspars Meinerts/TVNET

Русский TVNET продолжает знакомить своих читателей со всем происходящим в рамках 26-й Рижской недели моды. Как мы уже сообщали, накануне прошли значимые официальные мероприятия - открытие RIGA FASHION WEEK в Мотор-музее и церемония вручения Национальной премии в области моды и стиля в культовом рижском ресторане «Kolonāde. Mūsu stāsti». Ну а дальше - модные показы, вечеринки, тематические мероприятия - в общем, масса всего интересного, познавательного, яркого и праздничного...

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Все модники и модницы Латвии, без сомнения, каждый раз с нетерпением ждут начала очередной сессии RFW,

готовятся к этому событию заранее, подбирают наряды, продумывают имидж и даже, возможно, заранее отсыпаются вдоволь и отдыхают,

чтобы были силы увидеть как можно больше из того, что значится в обширной и интереснейшей программе Рижской недели моды.

Итак, третий день RFW ознаменовался показами новых коллекций Talented (Латвия), Natalija Jansone (Ллатвия), Lilija Larionova (Литва) и Katya Katya Shehurina (Латвия). А посетившие эти модные дефиле гости, пребывавшие в прекрасном настроении, показали свой стиль, заслуживающий не меньшего внимания!

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Президент Балтийской федерации моды Елена Страхова, конечно, никакой не гость, а хозяйка и главный организатор этого грандизного праздника моды и стиля в Латвии, но оставить без внимания ее восхитительный look мы не можем. Елена всегда выглядит безупречно, и каждый ее наряд невероятно элегантен и неповторим. Очередное платье - не исключение.

Фото: Kaspars Meinerts/TVNET

Две красавицы-радиоведущие - Иева Адамс и Наталья Олесик - смотрелись невероятно гармонично вместе, будучи «на одной стильной волне». Черно-белая цветовая гамма, клеточка, воланчики... Сговорились девочки?

Фото: Kaspars Meinerts/TVNET

Стилист, имидж-дизайнер и просто женщина-праздник Жанна Дубска, с лица которой, кажется, никогда не сходит улыбка, - это эталон стиля и образец того, как может и должна выглядеть настоящая женщина. Каждый ее образ продуман до мелочей и всегда очень яркий и светлый. Как и этот:

Фото: Kaspars Meinerts/TVNET

Еще фото стильных гостей третьего дня RFW смотрите в нашей галерее!

Стиль гостей третьего дня RFW

Фото: Стиль гостей третьего дня RFW0

Вручение Национальной премии в области моды и стиля 2016

Фото: Вручение Национальной премии в области моды и стиля 20160

Стиль гостей церемонии вручения Национальной премии в области моды 2016

Фото: Стиль гостей церемонии вручения Национальной премии в области моды 20160

Стильные гости на открытии 26-й Рижской недели моды

Фото: Стильные гости на открытии 26-й Рижской недели моды0

RFW 2017: модные показы Dalood, KÄT, Mariam Gvasalia

Фото: RFW 2017: модные показы Dalood, KÄT, Mariam Gvasalia0

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