Стиль гостей 4-го дня RFW: брюки такие разные - и игривые, и прекрасные

26-я Рижская неделя моды, насыщенная множеством ярких событий, близится к завершению, а ее гости не перестают демонстрировать свой стиль, ежедневно меняя наряды. И, между прочим, к ним стоит присмотреться не менее внимательно, чем к к тому, что демонстрируют модели на подиуме.

Четвертый день RFW явно прошел под знаком брюк, которые при правильном выборе могут смотреться не только стильно, но и очень женственно и элегантно. И председатель Балтийской федерации моды Елена Страхова здесь снова, бесспорно, на первом месте.

Фото: Янис Шкапарс/TVNET

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А вот еще варианты от гостей 4-го дня RIGA FASHION WEEK 2017:

Организатор конкурсов красоты Кристине Линденблате

Фото: Янис Шкапарс/TVNET

Предприниматель Светлана Лев

Фото: Янис Шкапарс/TVNET

Главный редактор журнала L'Officiel Latvija Юлия Румянцева

Фото: Янис Шкапарс/TVNET

Телеведущая Елена Грицук

Фото: Янис Шкапарс/TVNET

Предприниматель, организатор конкурса «Бабушка» Элита Драке

Фото: Янис Шкапарс/TVNET

Стилист, редактор отдела моды издательства Rīgas Viļņi Ольга Колотова

Фото: Янис Шкапарс/TVNET

Еще фото стильных гостей Рижской недели моды смотрите в наших галереях!



























































































































Aizvērt Стиль гостей четвертого дня RFW 2017 Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET

















































































































Aizvērt Стиль гостей третьего дня RFW 2017 Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET



















































Aizvērt Стиль гостей церемонии вручения Национальной премии в области моды 2016 Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET











































































































Aizvērt Стильные гости на открытии 26-й Рижской недели моды Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts Kaspars Meinerts







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