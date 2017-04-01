Стиль гостей 4-го дня RFW: брюки такие разные - и игривые, и прекрасные

 

Фото: Янис Шкапарс/TVNET

26-я Рижская неделя моды, насыщенная множеством ярких событий, близится к завершению, а ее гости не перестают демонстрировать свой стиль, ежедневно меняя наряды. И, между прочим, к ним стоит присмотреться не менее внимательно, чем к к тому, что демонстрируют модели на подиуме.

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Четвертый день RFW явно прошел под знаком брюк, которые при правильном выборе могут смотреться не только стильно, но и очень женственно и элегантно. И председатель Балтийской федерации моды Елена Страхова здесь снова, бесспорно, на первом месте.

Фото: Янис Шкапарс/TVNET

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А вот еще варианты от гостей 4-го дня RIGA FASHION WEEK 2017:

Организатор конкурсов красоты Кристине Линденблате

Фото: Янис Шкапарс/TVNET

Предприниматель Светлана Лев

Фото: Янис Шкапарс/TVNET

Главный редактор журнала L'Officiel Latvija Юлия Румянцева

Фото: Янис Шкапарс/TVNET

Телеведущая Елена Грицук

Фото: Янис Шкапарс/TVNET

Предприниматель, организатор конкурса «Бабушка» Элита Драке

Фото: Янис Шкапарс/TVNET

Стилист, редактор отдела моды издательства Rīgas Viļņi Ольга Колотова

Фото: Янис Шкапарс/TVNET

Еще фото стильных гостей Рижской недели моды смотрите в наших галереях!

Стиль гостей четвертого дня RFW 2017

Фото: Стиль гостей четвертого дня RFW 20170

Стиль гостей третьего дня RFW 2017

Фото: Стиль гостей третьего дня RFW 20172

Стиль гостей церемонии вручения Национальной премии в области моды 2016

Фото: Стиль гостей церемонии вручения Национальной премии в области моды 20160

Стильные гости на открытии 26-й Рижской недели моды

Фото: Стильные гости на открытии 26-й Рижской недели моды0

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