Стиль гостей 4-го дня RFW: брюки такие разные - и игривые, и прекрасные

26-я Рижская неделя моды, насыщенная множеством ярких событий, близится к завершению, а ее гости не перестают демонстрировать свой стиль, ежедневно меняя наряды. И, между прочим, к ним стоит присмотреться не менее внимательно, чем к к тому, что демонстрируют модели на подиуме.
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- Латвийский модник Ярослав Барышников изменился до неузнаваемости 29 марта 2017 г.
- Как развивается бизнес дизайнеров RIGA FASHION WEEK? 7 марта 2017 г.
Четвертый день RFW явно прошел под знаком брюк, которые при правильном выборе могут смотреться не только стильно, но и очень женственно и элегантно. И председатель Балтийской федерации моды Елена Страхова здесь снова, бесспорно, на первом месте.
Фото: Янис Шкапарс/TVNET
А вот еще варианты от гостей 4-го дня RIGA FASHION WEEK 2017:
Организатор конкурсов красоты Кристине Линденблате
Фото: Янис Шкапарс/TVNET
Предприниматель Светлана Лев
Фото: Янис Шкапарс/TVNET
Главный редактор журнала L'Officiel Latvija Юлия Румянцева
Фото: Янис Шкапарс/TVNET
Телеведущая Елена Грицук
Фото: Янис Шкапарс/TVNET
Предприниматель, организатор конкурса «Бабушка» Элита Драке
Фото: Янис Шкапарс/TVNET
Стилист, редактор отдела моды издательства Rīgas Viļņi Ольга Колотова
Фото: Янис Шкапарс/TVNET
Еще фото стильных гостей Рижской недели моды смотрите в наших галереях!Еще по этой теме