Сюрприз RFW: Иева Ильвес с сыном стали звездами детского модного показа*

Рижская неделя моды дважды в год радует, удивляет и потрясает своими яркими дефиле, веселыми вечеринками и интереснейшими тематическими мероприятиями. А еще всегда интересно посмотреть на знаменитых гостей этого грандиозного праздника моды и стиля. И в этом планя 26-я сессия RIGA FASHION WEEK преподнесла настоящий сюрприз!
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Сегодня в рамках программы Рижской недели моды в RFW Hall прошли показы новых коллекций известнейших брендов детской одежды PAADE MODE и ARISTOCRAT KIDS.
И вы не поверите, кто там присутствовал! Это были супруга экс-президента Эстонии Тоомаса Хенрика Ильвеса Иева и ее 4-месячный сынишка.
Стоит отдать должное организаторам RFW, которые до последнего момента хранили сей факт в тайне от всех и ни разу не обмолвились о том, что столь почетная гостья прибудет в Ригу, да еще и с маленьким Хансом Хендриком.
Как сообщили осведомленные источники,
чуть ранее на показах и вечеринках Рижской недели моды был замечен, пожалуй, самый эпатажный и харизматичный в Эстонии парикмахер, стилист и манекенщик Алексей Солтан.
Поговаривают, что он оказался в Риге в эти дни не только с целью показать себя и потусоваться, но и оценить обстановку на RFW в плане безопасности вообще и уровня шума и наличия сквозняков, в частности.
Алексей охотно позировал фотографам, был улыбчив и общителен, но при этом не забывал смотреть по сторонам и улавливать каждую мелочь...
Фото: Kaspars Meinerts/TVNET
Фото: Kaspars Meinerts/TVNET
Фото: Kaspars Meinerts/TVNET
Судя по всему, Солтан не нашел поводов для беспокойства за здоровье наследника экс-президента Эстонии при посещении им Рижской недели моды, а потому «дал добро», и Иева Ильвес с сыном прибыли в Ригу.
Фотографировать их для прессы было категорически запрещено, а потому можем только передать на словах, что мальчик и мама пребывали в прекрасном настроении
- малыш совсем не капризничал, а Иева просто светилась от счастья...
*Отметим также, что сегодня - 1 апреля, день, когда не стоит относиться серьезно ко всем новостям ;) Причем не только утренним! Но это последняя шутка - честно!!! Хорошего вам воскресенья...Еще по этой теме