Сюрприз RFW: Иева Ильвес с сыном стали звездами детского модного показа*

Рижская неделя моды дважды в год радует, удивляет и потрясает своими яркими дефиле, веселыми вечеринками и интереснейшими тематическими мероприятиями. А еще всегда интересно посмотреть на знаменитых гостей этого грандиозного праздника моды и стиля. И в этом планя 26-я сессия RIGA FASHION WEEK преподнесла настоящий сюрприз!

Сегодня в рамках программы Рижской недели моды в RFW Hall прошли показы новых коллекций известнейших брендов детской одежды PAADE MODE и ARISTOCRAT KIDS.

И вы не поверите, кто там присутствовал! Это были супруга экс-президента Эстонии Тоомаса Хенрика Ильвеса Иева и ее 4-месячный сынишка.

Стоит отдать должное организаторам RFW, которые до последнего момента хранили сей факт в тайне от всех и ни разу не обмолвились о том, что столь почетная гостья прибудет в Ригу, да еще и с маленьким Хансом Хендриком.

Реклама

Как сообщили осведомленные источники,

чуть ранее на показах и вечеринках Рижской недели моды был замечен, пожалуй, самый эпатажный и харизматичный в Эстонии парикмахер, стилист и манекенщик Алексей Солтан.

Поговаривают, что он оказался в Риге в эти дни не только с целью показать себя и потусоваться, но и оценить обстановку на RFW в плане безопасности вообще и уровня шума и наличия сквозняков, в частности.

Алексей охотно позировал фотографам, был улыбчив и общителен, но при этом не забывал смотреть по сторонам и улавливать каждую мелочь...

Фото: Kaspars Meinerts/TVNET

Фото: Kaspars Meinerts/TVNET

Фото: Kaspars Meinerts/TVNET

Судя по всему, Солтан не нашел поводов для беспокойства за здоровье наследника экс-президента Эстонии при посещении им Рижской недели моды, а потому «дал добро», и Иева Ильвес с сыном прибыли в Ригу.

Фотографировать их для прессы было категорически запрещено, а потому можем только передать на словах, что мальчик и мама пребывали в прекрасном настроении

- малыш совсем не капризничал, а Иева просто светилась от счастья...

*Отметим также, что сегодня - 1 апреля, день, когда не стоит относиться серьезно ко всем новостям ;) Причем не только утренним! Но это последняя шутка - честно!!! Хорошего вам воскресенья...























Aizvērt Иева Ильвес на инаугурации президента Эстонии Postimees.ee Postimees.ee Postimees.ee Postimees.ee Postimees.ee Postimees.ee Postimees.ee Postimees.ee Postimees.ee Postimees.ee Postimees.ee Postimees.ee























































































































Aizvērt Первая леди Эстонии Иева Ильвес Postimees/LETA, publicitātes Postimees/LETA, publicitātes Postimees/LETA, publicitātes Postimees/LETA, publicitātes Postimees/LETA, publicitātes Postimees/LETA, publicitātes Postimees/LETA, publicitātes Postimees/LETA, publicitātes Postimees/LETA, publicitātes Postimees/LETA, publicitātes Postimees/LETA, publicitātes Postimees/LETA, publicitātes Postimees/LETA, publicitātes Postimees/LETA, publicitātes Postimees/LETA, publicitātes Postimees/LETA, publicitātes Postimees/LETA, publicitātes Postimees/LETA, publicitātes Postimees/LETA, publicitātes Postimees/LETA, publicitātes Postimees/LETA, publicitātes Postimees/LETA, publicitātes Postimees/LETA, publicitātes Postimees/LETA, publicitātes Postimees/LETA, publicitātes Postimees/LETA, publicitātes Postimees/LETA, publicitātes Postimees/LETA, publicitātes Postimees/LETA, publicitātes Postimees/LETA, publicitātes Postimees/LETA, publicitātes Postimees/LETA, publicitātes Postimees/LETA, publicitātes Postimees/LETA, publicitātes Postimees/LETA, publicitātes Postimees/LETA, publicitātes Postimees/LETA, publicitātes Postimees/LETA, publicitātes Postimees/LETA, publicitātes Postimees/LETA, publicitātes Postimees/LETA, publicitātes Postimees/LETA, publicitātes Postimees/LETA, publicitātes Postimees/LETA, publicitātes Postimees/LETA, publicitātes Postimees/LETA, publicitātes Postimees/LETA, publicitātes Postimees/LETA, publicitātes Postimees/LETA, publicitātes Postimees/LETA, publicitātes Postimees/LETA, publicitātes Postimees/LETA, publicitātes Postimees/LETA, publicitātes Postimees/LETA, publicitātes Postimees/LETA, publicitātes Postimees/LETA, publicitātes Postimees/LETA, publicitātes



























































































Aizvērt Стиль первой леди Эстонии Иевы Ильвес Publicitātes, postimees.ee Publicitātes, postimees.ee Publicitātes, postimees.ee Publicitātes, postimees.ee Publicitātes, postimees.ee Publicitātes, postimees.ee Publicitātes, postimees.ee Publicitātes, postimees.ee Publicitātes, postimees.ee Publicitātes, postimees.ee Publicitātes, postimees.ee Publicitātes, postimees.ee Publicitātes, postimees.ee Publicitātes, postimees.ee Publicitātes, postimees.ee Toomas Hendrik Ilves | Facebook Toomas Hendrik Ilves | Facebook Toomas Hendrik Ilves | Facebook Toomas Hendrik Ilves | Facebook Toomas Hendrik Ilves | Facebook Toomas Hendrik Ilves | Facebook Toomas Hendrik Ilves | Facebook Toomas Hendrik Ilves | Facebook Toomas Hendrik Ilves | Facebook Toomas Hendrik Ilves | Facebook Toomas Hendrik Ilves | Facebook Toomas Hendrik Ilves | Facebook Toomas Hendrik Ilves | Facebook Toomas Hendrik Ilves | Facebook Toomas Hendrik Ilves | Facebook Toomas Hendrik Ilves | Facebook Toomas Hendrik Ilves | Facebook Toomas Hendrik Ilves | Facebook Toomas Hendrik Ilves | Facebook Toomas Hendrik Ilves | Facebook Toomas Hendrik Ilves | Facebook Toomas Hendrik Ilves | Facebook Toomas Hendrik Ilves | Facebook Toomas Hendrik Ilves | Facebook Postimees.ee Postimees.ee Postimees.ee Postimees.ee











































Aizvērt Свадьба президента Эстонии Ильвеса и Иевы Купце Postimees.ee Postimees.ee Postimees.ee Postimees.ee Postimees.ee Postimees.ee Postimees.ee Postimees.ee Postimees.ee Postimees.ee Postimees.ee Postimees.ee Postimees.ee Postimees.ee Postimees.ee Postimees.ee Postimees.ee Postimees.ee Postimees.ee







Еще по этой теме