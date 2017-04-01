Сюрприз RFW: Иева Ильвес с сыном стали звездами детского модного показа*

Иева Купце-Ильвес
 

Иева Купце-Ильвес. Фото: Postimees/LETA/пресс-фото

Рижская неделя моды дважды в год радует, удивляет и потрясает своими яркими дефиле, веселыми вечеринками и интереснейшими тематическими мероприятиями. А еще всегда интересно посмотреть на знаменитых гостей этого грандиозного праздника моды и стиля. И в этом планя 26-я сессия RIGA FASHION WEEK преподнесла настоящий сюрприз!

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Сегодня в рамках программы Рижской недели моды в RFW Hall прошли показы новых коллекций известнейших брендов детской одежды PAADE MODE и ARISTOCRAT KIDS.

И вы не поверите, кто там присутствовал! Это были супруга экс-президента Эстонии Тоомаса Хенрика Ильвеса Иева и ее 4-месячный сынишка.

Стоит отдать должное организаторам RFW, которые до последнего момента хранили сей факт в тайне от всех и ни разу не обмолвились о том, что столь почетная гостья прибудет в Ригу, да еще и с маленьким Хансом Хендриком.

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Как сообщили осведомленные источники,

чуть ранее на показах и вечеринках Рижской недели моды был замечен, пожалуй, самый эпатажный и харизматичный в Эстонии парикмахер, стилист и манекенщик Алексей Солтан.

Поговаривают, что он оказался в Риге в эти дни не только с целью показать себя и потусоваться, но и оценить обстановку на RFW в плане безопасности вообще и уровня шума и наличия сквозняков, в частности.

Алексей охотно позировал фотографам, был улыбчив и общителен, но при этом не забывал смотреть по сторонам и улавливать каждую мелочь...

Фото: Kaspars Meinerts/TVNET

Фото: Kaspars Meinerts/TVNET

Фото: Kaspars Meinerts/TVNET

Судя по всему, Солтан не нашел поводов для беспокойства за здоровье наследника экс-президента Эстонии при посещении им Рижской недели моды, а потому «дал добро», и Иева Ильвес с сыном прибыли в Ригу.

Фотографировать их для прессы было категорически запрещено, а потому можем только передать на словах, что мальчик и мама пребывали в прекрасном настроении

- малыш совсем не капризничал, а Иева просто светилась от счастья...

*Отметим также, что сегодня - 1 апреля, день, когда не стоит относиться серьезно ко всем новостям ;) Причем не только утренним! Но это последняя шутка - честно!!! Хорошего вам воскресенья...

Иева Ильвес на инаугурации президента Эстонии

Фото: Иева Ильвес на инаугурации президента Эстонии0

Первая леди Эстонии Иева Ильвес

Фото: Первая леди Эстонии Иева Ильвес0

Стиль первой леди Эстонии Иевы Ильвес

Фото: Стиль первой леди Эстонии Иевы Ильвес0

Свадьба президента Эстонии Ильвеса и Иевы Купце

Фото: Свадьба президента Эстонии Ильвеса и Иевы Купце2

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