Закрытие RFW: редкий гость-миллионер в стиле «от супруги», Амината и просто модники

Мероприятия заключительного дня 26-й Рижской недели моды посетил богатейший человек Латвии, банкир, председатель правления AS «ABLV Bank» Олег Филь со своей очаровательной супругой - светской дамой, бывшим главным редактором журнала Cosmopolitan, а ныне владелицей компании «Signature Wines» Сантой Кристианой Замуэле.

Сам Олег Филь не скрывает, что ничего не понимает в моде, а потому в выборе одежды ему помогает супруга, которая сама нередко приобретает наряды стоимостью в несколько тысяч евро. Появление пары на закрытии RFW можно назвать событием исключительным, поскольку

банкир-миллионер вообще неохотно посещает подобного рода мероприятия. Так что для его супруги это был особенный день, проведенный вместе с любимым.

Что касается выбора одежды, то снимаем шляпу перед Сантой - благодаря ее безупречному вкусу и серьезному подходу к подготовке совместного с мужем выхода в свет пара смотрелась очень гармонично, элегантно, неброско, но при этом невероятно стильно и дорого.

Фото: Янис Шкапарс/TVNET

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Напомним, что Олег Филь и Санта Замуэле официально стали мужем и женой в октябре 2016 года, однако не офишировали сей факт.

Позже стало известно, что молодожены заключили брачный договор. В нем говорится, что каждый из супругов сохраняет за собой все добрачное имущество, а также может самостоятельно распоряжаться имуществом независимо от второго супруга. Ну это так, для справки.

А вообще

очень хочется отметить всех многочисленных гостей Рижской недели моды и, конечно, особенного яркого и богатого событиями ее заключительного дня.

Приятно было видеть очаровательную и всегда стильную певицу Аминату, интересно посмотреть на новый образ уже успевшего удивить публику кардинальной сменой имиджа модного блогера и манекенщика Ярослава Барышникова и многих-многих других, кому близок такой интересный и прекрасный мир моды - как по роду деятельности, так и просто по состоянию души.

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