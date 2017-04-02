Закрытие RFW: редкий гость-миллионер в стиле «от супруги», Амината и просто модники

Олег Филь с супругой
 

Олег Филь с супругой. Фото: Янис Шкапарс/TVNET

Мероприятия заключительного дня 26-й Рижской недели моды посетил богатейший человек Латвии, банкир, председатель правления AS «ABLV Bank» Олег Филь со своей очаровательной супругой - светской дамой, бывшим главным редактором журнала Cosmopolitan, а ныне владелицей компании «Signature Wines» Сантой Кристианой Замуэле.

Сам Олег Филь не скрывает, что ничего не понимает в моде, а потому в выборе одежды ему помогает супруга, которая сама нередко приобретает наряды стоимостью в несколько тысяч евро. Появление пары на закрытии RFW можно назвать событием исключительным, поскольку

банкир-миллионер вообще неохотно посещает подобного рода мероприятия. Так что для его супруги это был особенный день, проведенный вместе с любимым.

Что касается выбора одежды, то снимаем шляпу перед Сантой - благодаря ее безупречному вкусу и серьезному подходу к подготовке совместного с мужем выхода в свет пара смотрелась очень гармонично, элегантно, неброско, но при этом невероятно стильно и дорого.

Фото: Янис Шкапарс/TVNET

Реклама

Напомним, что Олег Филь и Санта Замуэле официально стали мужем и женой в октябре 2016 года, однако не офишировали сей факт.

Позже стало известно, что молодожены заключили брачный договор. В нем говорится, что каждый из супругов сохраняет за собой все добрачное имущество, а также может самостоятельно распоряжаться имуществом независимо от второго супруга. Ну это так, для справки.

А вообще

очень хочется отметить всех многочисленных гостей Рижской недели моды и, конечно, особенного яркого и богатого событиями ее заключительного дня.

Приятно было видеть очаровательную и всегда стильную певицу Аминату, интересно посмотреть на новый образ уже успевшего удивить публику кардинальной сменой имиджа модного блогера и манекенщика Ярослава Барышникова и многих-многих других, кому близок такой интересный и прекрасный мир моды - как по роду деятельности, так и просто по состоянию души.

Смотрите нашу фотогалерею!

Стиль гостей пятого дня Riga Fashion Week 2017

Фото: Стиль гостей пятого дня Riga Fashion Week 20170


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Земля
Земля, Jūrmala, 48600 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 77900 EUR
Дом
Дом, Rīga, 95000 EUR

reklama.vesti.lv

Видеокамера упала с самолета и приземлилась в самом неожиданном Hi-Tech

Видеокамера упала с самолета и приземлилась в самом неожиданном

СМИ: в Чечне более ста мужчин задержаны за гомосексуальность, тр Новости

СМИ: в Чечне более ста мужчин задержаны за гомосексуальность, тр

11 знаменитых красавиц, которые признались, что любят женщин Showbiz

11 знаменитых красавиц, которые признались, что любят женщин

Помни: за въезд в Юрмалу теперь нужно платить даже тем, у кого н Новости

Помни: за въезд в Юрмалу теперь нужно платить даже тем, у кого н

Пилот шоу Top Gear разогнал аттракционный автомобиль до ста миль Hi-Tech

Пилот шоу Top Gear разогнал аттракционный автомобиль до ста миль

Индустрия моды

Рижская неделя моды

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Kadaga
189 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
190 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
58 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Baldone
130 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 470 000 EUR
Продают Квартиры, Межциемс
Продают Квартиры, Межциемс 85 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 550 EUR
Продают Квартиры, Саркандаугава
Продают Квартиры, Саркандаугава 225 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
C/C++ PROGRAMMĒTĀJS/-A
C/C++ PROGRAMMĒTĀJS/-A
MEDICĪNAS PĀRSTĀVI (DARBAM KU ...
MEDICĪNAS PĀRSTĀVI (DARBAM KU ...
C/C++ ПРОГРАММИСТ
C/C++ ПРОГРАММИСТ
PHP ПРОГРАММИСТ
PHP ПРОГРАММИСТ
http://alkoutlet.lv

Темы

 