Amoralle на RFW: сексуальность будуара, достойная королевских раутов

Каждого нового показа бренда Amoralle всегда ждут с особым нетерпением! Дамы - чтобы почерпнуть идеи для создания очередного соблазнительного образа, который поразит любимого, ну а мужчины... стоит ли объяснять, почему. Amoralle - это всегда сексуально, порой очень откровенно, но при этом по-королевски достойно и без малейшего намека на пошлость.
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Осенне-зимняя коллекция 2017 позволяет окунуться в чарующий мир сказки.
Шелковые, расшитые кружевами изысканные модели подойдут не только для будуара - они достойны красной ковровой дорожки и поистине королевских раутов.
Деликатный шелк, воздушный шифон, тюль и мягкий бархат в сочетании с изысканным кружевом, кокетливыми бантами и отделкой из натуральных перьев, а еще - цветовая палитра из бархатисто-розового, малинового, изумрудного и сапфирового оттенков - вот составляющие этой соблазнительной элегантности.
Стоит отметить, что
для демонстрации пиканой линейки Amoralle на подиум вышли не исключительно модели-худышки, но и манекенщицы с формами и даже... в положении
(смотрите первое фото в нашей галерее). Тем самым бренд в очередной раз подчеркнул, что сексуальность всегда в моде и доступна абсолютно всем женщинам без исключения!Еще по этой теме