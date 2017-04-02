Amoralle на RFW: сексуальность будуара, достойная королевских раутов

Каждого нового показа бренда Amoralle всегда ждут с особым нетерпением! Дамы - чтобы почерпнуть идеи для создания очередного соблазнительного образа, который поразит любимого, ну а мужчины... стоит ли объяснять, почему. Amoralle - это всегда сексуально, порой очень откровенно, но при этом по-королевски достойно и без малейшего намека на пошлость.

Осенне-зимняя коллекция 2017 позволяет окунуться в чарующий мир сказки.

Шелковые, расшитые кружевами изысканные модели подойдут не только для будуара - они достойны красной ковровой дорожки и поистине королевских раутов.

Деликатный шелк, воздушный шифон, тюль и мягкий бархат в сочетании с изысканным кружевом, кокетливыми бантами и отделкой из натуральных перьев, а еще - цветовая палитра из бархатисто-розового, малинового, изумрудного и сапфирового оттенков - вот составляющие этой соблазнительной элегантности.

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Стоит отметить, что

для демонстрации пиканой линейки Amoralle на подиум вышли не исключительно модели-худышки, но и манекенщицы с формами и даже... в положении

(смотрите первое фото в нашей галерее). Тем самым бренд в очередной раз подчеркнул, что сексуальность всегда в моде и доступна абсолютно всем женщинам без исключения!





























































Aizvērt Riga Fashion Week 2017: Amoralle Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET







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