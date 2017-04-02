Мода не для взрослых: принцессы из сказки и из жизни на подиуме RFW

Детские модные дефиле - это всегда невероятно трогательное зрелище, сочетающее в себе одновременно и демонстрацию восхитительных дизайнерских новинок, и милейшую непосредственность и искренность юных моделей, выходящих на подиум. И два таких показа в рамках программы 26-й Рижской недели моды не стали исключением.

Вдохновение для создания новой коллекции «Мир круглый» дизайнер бренда детской одежды Paade Mode Линда Райтума, по ее признанию,

черпала в теме зимнего леса и культурно-архитектурном наследии эстетики минимализма, отдав предпочтение более приглушенной цветовой гамме,

которую освежают роскошные принты и текстуры.

Авторская вышивка, ткани с принтами Liberty, мягкая португальская хлопчатобумажная фланель, бархат и шелк прекрасно сочетаются с тончайшей японской мериносовой шерстью, итальянской альпакой, мохером и жаккардом.

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Звучит красиво, выглядит роскошно, но самое главное - насколько комфортно чувствуют себя в этих нарядах те, для кого они созданы.

Смотрите фото!































































Aizvērt Riga Fashion Week 2017: Paade Mode Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET







В коллекции Aristocrat Kids «Королевские сокровища» использованы деликатный шелк, мохер, ангора и вышивка с золотым кружевом. А еще - три уникальных узора, выполненные вручную: яркие букеты цветов, королевские версальские и пурпурно-красные венские птицы.

Это «сказка о принцессе Александре», которую характеризуют насыщенные цвета в сочетании с воздушным кружевом и мягким бархатом.

Дополненные оригинальными аксессуарами такие комплекты детской одежды могут превратить каждый день в сказку! Смотрите сами!















































































Aizvērt Riga Fashion Week 2017: Aristocrat Kids Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET







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