Известные персоны Латвии на RFW: кто, по-вашему, самый стильный?

Фото: Янис Шкапарс/TVNET

Завершилась 26-я по счету RIGA FASHION WEEK - грандиозный праздник моды и стиля, насыщенный множеством интереснейших дефиле, тематических мероприятий и ярких вечеринок, на которых, естественно, можно было встретить известных в Латвии персон. Какие наряды выбрали они для посещения Рижской недели моды? Смотрите - а посмотреть есть на что! - и решайте, кто у нас самый стильный...