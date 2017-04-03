Известные персоны Латвии на RFW: кто, по-вашему, самый стильный?

Завершилась 26-я по счету RIGA FASHION WEEK - грандиозный праздник моды и стиля, насыщенный множеством интереснейших дефиле, тематических мероприятий и ярких вечеринок, на которых, естественно, можно было встретить известных в Латвии персон. Какие наряды выбрали они для посещения Рижской недели моды? Смотрите - а посмотреть есть на что! - и решайте, кто у нас самый стильный...
- Мода не для взрослых: принцессы из сказки и из жизни на подиуме RFW вчера
- Amoralle на RFW: сексуальность будуара, достойная королевских раутов вчера
- Закрытие RFW: редкий гость-миллионер в стиле «от супруги», Амината и просто модники вчера
- Дефиле RFW: гармония, противоречивость и магия женских характеров вчера
- Стиль гостей 4-го дня RFW: брюки такие разные - и игривые, и прекрасные 1 апреля 2017 г.
- Показы RFW: дань феминизму, натюрель, чуть Ренессанса и вечерний шик 31 марта 2017 г.
- Гости RIGA FASHION WEEK демонстрируют стиль: им бы на подиум! 31 марта 2017 г.
- В Риге вручили модные премии: скромные победители, яркие гости и «можно по-русски» 30 марта 2017 г.
- Открытие RFW: кавказская откровенность и северный минимализм в атмосфере ретро 29 марта 2017 г.
- Председатель Балтийской федерации моды Елена Страхова
- Журналист и телеведущая Майя Силова
- Певица Амината
- Модный блогер и модель Ярослав Барышников
- Предприниматель Марика Гедерте
- Теледива Лелде Лиетавиете
- Светская дама, радиоведущая и педагог Иева Адамс
- Модный блогер Алина Келлер
- Стилист, имидж-дизайнер Жанна Дубска
- Модный художник Кашерс