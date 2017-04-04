Продлеваем удовольствие: дефиле RFW, оставшиеся «на сладенькое»

Завершившаяся 26-я Рижская неделя моды была насыщена разнообразными мероприятиями, и в первую очередь - модными показами новейших коллекций как латвийских дизайнеров, так и приглашенных зарубежных гостей. Русский TVNET старался подробно освещать все происходящее в рамках этого яркого события в мире моды и стиля в Латвии. Однако кое-что еще из самого последнего осталось «за кадром». С удовольствием восполняем пробел!

В основе идеи коллекции «Lander» от One Wolf - тоска человека, надолго улетевшего в космический полет, по дому, по своей Земле.

Это отображено в выборе материалов, цветов и текстур с использованием элементов форменной одежды космонавтов.

В коллекции со множеством деталей, фурнитуры и вышивки использован в основном хлопок, а также инновационные ткани и остроумные конструктивные выкройки.







































































Aizvērt Riga Fashion Week 2017: One Wolf Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET







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Осенне-зимняя коллекция Pohjanheimo предлагает основные комплекты на каждый день, которые должным образом защитят от зимних морозов.

Объемные кашемировые пальто в пол сочетаются со свободными шерстяными юбками, слегка неряшливые мохеровые куртки с капюшоном - с короткими платьями по фигуре,

укороченные бомберы - со спортивными костюмами из мягкой фланели, а атласные рубашки следует надевать поверх грубо скроенных юбок.



































Aizvērt Riga Fashion Week 2017: Pohjanheimo Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET







Источником вдохновения для коллекции Paviljons «Вибрация» («Энергия», «Настрой» или «Ощущение») стал французский художник-новатор Пьер Юиг со своей идеей об объекте искусства как живом организме: если интегрировать его в новую концепцию, работа приобретает независимую и иную форму.

Дизайнер марки Арита Варжинска преобразовала классическую одежду, разделив ее на отдельные части и скомбинировав их в новых вариациях.

Особенную роль в этом сезоне играют различные манипуляции с материалом - оффсетная печать, цифровая вышивка, использование текстильной фольги, лазерная цифровая 3D гравировка.





















































Aizvērt Riga Fashion Week 2017: Paviljons Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET







В грядущем сезоне Nóló предлагает нам вернуться за парты и в университетские аудитории, чтобы окунуться в неповторимую атмосферу школьной и студенческой жизни. Коллекцию бренда сложно уместить в рамки одного стиля или эпохи: тут и роскошные викторианские платья, и школьная форма, и озорные спортивные костюмы в стиле cheerleaders.

Не обошлось и без характерных для Nóló элементов мужского гардероба – худи, жакетов, парок и пальто, будто позаимствованных у бойфренда.

Шерстяной креп, вискозный жоржет, разнообразный трикотаж из натуральных волокон, матовая и лаковая эко-кожа и мех – это далеко не полный перечень тканей, которые использованы в коллекции. В цветовой палитре наряду с неизменными серым и черным преобладают приглушенные оттенки фиолетового, изумрудного, шоколадного, хакки, экрю, дополненные яркими вкраплениями цвета фуксии, красного и винного.