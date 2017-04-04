Продлеваем удовольствие: дефиле RFW, оставшиеся «на сладенькое»

Nóló
 

Nóló. Фото: Янис Шкапарс/TVNET

Завершившаяся 26-я Рижская неделя моды была насыщена разнообразными мероприятиями, и в первую очередь - модными показами новейших коллекций как латвийских дизайнеров, так и приглашенных зарубежных гостей. Русский TVNET старался подробно освещать все происходящее в рамках этого яркого события в мире моды и стиля в Латвии. Однако кое-что еще из самого последнего осталось «за кадром». С удовольствием восполняем пробел!

В основе идеи коллекции «Lander» от One Wolf - тоска человека, надолго улетевшего в космический полет, по дому, по своей Земле.

Это отображено в выборе материалов, цветов и текстур с использованием элементов форменной одежды космонавтов.

В коллекции со множеством деталей, фурнитуры и вышивки использован в основном хлопок, а также инновационные ткани и остроумные конструктивные выкройки.

Riga Fashion Week 2017: One Wolf

Фото: Riga Fashion Week 2017: One Wolf0

Реклама

Осенне-зимняя коллекция Pohjanheimo предлагает основные комплекты на каждый день, которые должным образом защитят от зимних морозов.

Объемные кашемировые пальто в пол сочетаются со свободными шерстяными юбками, слегка неряшливые мохеровые куртки с капюшоном - с короткими платьями по фигуре,

укороченные бомберы - со спортивными костюмами из мягкой фланели, а атласные рубашки следует надевать поверх грубо скроенных юбок.

Riga Fashion Week 2017: Pohjanheimo

Фото: Riga Fashion Week 2017: Pohjanheimo0

Источником вдохновения для коллекции Paviljons «Вибрация» («Энергия», «Настрой» или «Ощущение») стал французский художник-новатор Пьер Юиг со своей идеей об объекте искусства как живом организме: если интегрировать его в новую концепцию, работа приобретает независимую и иную форму.

Дизайнер марки Арита Варжинска преобразовала классическую одежду, разделив ее на отдельные части и скомбинировав их в новых вариациях.

Особенную роль в этом сезоне играют различные манипуляции с материалом - оффсетная печать, цифровая вышивка, использование текстильной фольги, лазерная цифровая 3D гравировка.

Riga Fashion Week 2017: Paviljons

Фото: Riga Fashion Week 2017: Paviljons0

В грядущем сезоне Nóló предлагает нам вернуться за парты и в университетские аудитории, чтобы окунуться в неповторимую атмосферу школьной и студенческой жизни. Коллекцию бренда сложно уместить в рамки одного стиля или эпохи: тут и роскошные викторианские платья, и школьная форма, и озорные спортивные костюмы в стиле cheerleaders.

Не обошлось и без характерных для Nóló элементов мужского гардероба – худи, жакетов, парок и пальто, будто позаимствованных у бойфренда.

Шерстяной креп, вискозный жоржет, разнообразный трикотаж из натуральных волокон, матовая и лаковая эко-кожа и мех – это далеко не полный перечень тканей, которые использованы в коллекции. В цветовой палитре наряду с неизменными серым и черным преобладают приглушенные оттенки фиолетового, изумрудного, шоколадного, хакки, экрю, дополненные яркими вкраплениями цвета фуксии, красного и винного.

Riga Fashion Week 2017: NóLó

Фото: Riga Fashion Week 2017: NóLó0


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 68000 EUR
Земля
Земля, Alsviķu pag., 1200599 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 34000 EUR

reklama.vesti.lv

Специалист: кнопки «удалить» в интернете нет Hi-Tech

Специалист: кнопки «удалить» в интернете нет

В Китае пересадили выращенное на руке ухо Hi-Tech

В Китае пересадили выращенное на руке ухо

В Латвии не спешат расстаться с «хрущевками» Новости

В Латвии не спешат расстаться с «хрущевками»

Пурвциемс и Плявниеки соединили деревянным «мостком» Новости

Пурвциемс и Плявниеки соединили деревянным «мостком»

Дима Билан признался, что интенсивно набирает вес Showbiz

Дима Билан признался, что интенсивно набирает вес

Рижская неделя моды

В Латвии

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Baldone
130 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Baltezers
138 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 470 000 EUR
Продают Квартиры, Межциемс
Продают Квартиры, Межциемс 85 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 550 EUR
Продают Квартиры, Саркандаугава
Продают Квартиры, Саркандаугава 225 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
FINANCE AND ACCOUNTING MANAGER
FINANCE AND ACCOUNTING MANAGER
MĀRKETINGA SPECIĀLISTU/-I
MĀRKETINGA SPECIĀLISTU/-I
HEAD OF OPERATIONS
HEAD OF OPERATIONS
HR MANAGER
HR MANAGER
http://alkoutlet.lv

Темы

 