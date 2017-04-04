Безумный танец Кристен Стюарт в новой рекламе Chanel

 

Кристен Стюарт. Фото: REUTERS/ScanPix

Известная американская актриса, звезда «Сумерек» Кристен Стюарт снялась в рекламной кампании бренда Chanel, представив сумку модели Gabriele, получившей название в честь основательницы прославленного модного дома. Ролик со Стюарт стал первым из четырех приуроченных к выпуску новой коллекции. В остальных короткометражках будут задействованы Кара Делевинь, Каролин де Мегрэ и Фаррелл Уильямс.

На видео актриса мечется по залу заброшенного здания, выполняя слегка безумные танцевальные па. Загадочно, экспрессивно, красиво...

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