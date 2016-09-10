Модель-андрогид Андрея Пежич впервые появилась на обложке мужского журнала

Андрея Пежич
 

Андрея Пежич. Фото: REUTERS/Scanpix

Одна из самых востребованных моделей-андрогинов Андрея Пежич известна своими съемками для модных журналов, однако до недавнего времени о появлении в ее портфолио фотосессий для мужского глянца не было и речи. Теперь взят и этот рубеж! Фото 25-летней девушки в прозрачном белье украсило обложку GQ.

На днях стало известно, что Андрея Пежич была выбрана главной героиней нового номера португальского GQ.

Модель-трансгендер и раньше принимала участие в съемках для модных журналов (к слову, даже обнаженной), однако ее появление на обложке издания, которое читают преимущественно мужчины, — громкая новость для всей fashion-индустрии.

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Стилисты съемки сделали ставку на естественность. Фотографам GQ Пежич позировала практически без макияжа, в легком хлопковом топе, из-под которого отчетливо виднелось прозрачное белье.

GQ

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Впрочем, для многих поклонников модели появление этой фотосессии было вполне ожидаемым. В октябре 2016 года журнал GQ назвал Пежич лучшей моделью года.

Hi Oxford. Your bins are so random.

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Roxanne you don't have to put on the red light.

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