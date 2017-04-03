ФОТО: Памела Андерсон радует платьем в цветочек

У секс-символа 90-х, модели и актрисы Памелы Андерсон весеннее настроение! На этой неделе для вечеринке в Лондоне она выбрала для своего образа голубое платье в цветочек.

49-летняя звезда «Пляжного патруля» в отличной форме и, судя по фотографиям, вернула себе вторую молодость, пишет TVNET.

Фото: Vida Press

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Актриса уже долгое время живет в Великобританиии, где агитирует британских политиков поддержать человечное оотношение к диким животным. Британские таблоиды сообщают, что Памела в последнее время часто посещает посольство Эквадора в Лондоне, где долгое время проживает основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж. Памела называет его «одним из своих любимых друзей», хотя пресса подозревает, что 45-летнего Ассанжа и Памелу связывает нечто большее, чем дружба.

Фото: Vida Press

Памела Андерсон — одна из самых популярных моделей Playboy. С 1989 года ее эротические фото были на обложках журнала чаще, чем фото других моделей.

#pamelaanderson #pamanderson #2017 #London #cocodemer #event #pam #blonde #instapam A post shared by Jessica (@pamelaandersononline) on Apr 3, 2017 at 2:35pm PDT

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