Один в один! Поклонница копирует все образы Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон считается иконой стиля не только в Великобритании, но и далеко за ее пределами. Для многих женщин герцогиня Кембриджская — идеал и пример для подражания, поэтому поклонницы неоднократно пытались скопировать ее стиль.

Недавно Сеть взорвали снимки 29-летней девушки по имени Кейт Урбанска.

Ей удалось доказать всему миру, что для того, чтобы выглядеть по-королевски, не обязательно тратить состояние на роскошные наряды.

Pre-Valentine's date :) #replikate #duchessofcambridge #myroyalcloset #katemiddleton #duchesskateofcambridge #zepherra #gianvitorossi A post shared by GreatRepliKate (@greatreplikate) on Feb 10, 2017 at 12:35pm PST

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Кейт удалось повторить несколько самых ярких образов супруги британского принца Уильяма, потратив на это не более £7 тысяч.

Just a quick one :) #replikate #katemiddletonstyle #katemiddleton #duchesskate #duchessofcambridge #duchesskateofcambridge A post shared by GreatRepliKate (@greatreplikate) on Mar 14, 2017 at 11:19am PDT

Today her shirt, jeans and wedges :) #replikate #myroyalcloset #duchesskateofcambridge #duchessofcambridge #katemiddleton #kateinspired #katemiddletonstyle A post shared by GreatRepliKate (@greatreplikate) on Feb 21, 2017 at 9:10am PST

«Я люблю Кейт Миддлтон и ее стиль:

ее взгляд всегда скромен, ее одежда — вне времени, поэтому она совсем не похожа на других знаменитостей»,

— признает 29-летняя поклонница.

#replikate #katemiddletonstyle #katemiddleton #duchesskate #duchessofcambridge #duchesskateofcambridge #zara #rayban A post shared by GreatRepliKate (@greatreplikate) on Jan 21, 2017 at 6:04am PST

По словам Урбанской, одежду как у Кейт Миддлтон она заказывает на Ebay, укладку делает при помощи обычных недорогих стайлеров, а для создания идеального мейка использует обычную косметику масс-маркета. Девушка уже давно стала звездойInstagram.

Если ее популярность продолжит расти такими же темпами, то вполне вероятно, что совсем скоро на Кейт обратит внимание и ее кумир.

Fizzy Friday!! Whoop whoop;) #replikate #katemiddleton #duchesskate #duchessofcambridge #reiss #gap #gianvitorossi A post shared by GreatRepliKate (@greatreplikate) on Dec 30, 2016 at 10:24am PST

Boxing Day :) #replikate #myroyalcloset #duchesskate #katemiddleton #duchessofcambridge #whistles #belladress A post shared by GreatRepliKate (@greatreplikate) on Dec 26, 2016 at 4:24am PST

New outfit :) #replikate #duchesskate #duchessofcambridge #myroyalcloset #katemiddleton #jcrew #zara A post shared by GreatRepliKate (@greatreplikate) on Dec 5, 2016 at 7:22am PST

#replikate #duchessofcambridge #katemiddleton #lkbennett #lkbennettlondon #myroyalcloset #duchesskate A post shared by GreatRepliKate (@greatreplikate) on Sep 18, 2016 at 3:35am PDT

Another kate inspired outfit #replikate #duchesskateofcambridge #katemiddleton #stuartweitzman #topshop A post shared by GreatRepliKate (@greatreplikate) on Aug 23, 2016 at 3:57am PDT

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Aizvērt Кейт Миддлтон на премьере бродвейского мюзикла AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix

















































Aizvērt Кейт Миддлтон посетила Национальную портретную галерею в Лондоне AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix







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