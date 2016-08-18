Один в один! Поклонница копирует все образы Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон считается иконой стиля не только в Великобритании, но и далеко за ее пределами. Для многих женщин герцогиня Кембриджская — идеал и пример для подражания, поэтому поклонницы неоднократно пытались скопировать ее стиль.
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Недавно Сеть взорвали снимки 29-летней девушки по имени Кейт Урбанска.
Ей удалось доказать всему миру, что для того, чтобы выглядеть по-королевски, не обязательно тратить состояние на роскошные наряды.
My little man needs help!! Looking for a dog groomer somewhere around Berkshire and London! If you can help and recommend someone we will be gratefull!! #replikate #replipippa #pippainspired #pippamiddleton #duchesskateofcambridge #kateinspired #katemiddleton #katemiddletonstyle #duchesskate #duchesskate #dog #grommer
Кейт удалось повторить несколько самых ярких образов супруги британского принца Уильяма, потратив на это не более £7 тысяч.
«Я люблю Кейт Миддлтон и ее стиль:
ее взгляд всегда скромен, ее одежда — вне времени, поэтому она совсем не похожа на других знаменитостей»,
— признает 29-летняя поклонница.
По словам Урбанской, одежду как у Кейт Миддлтон она заказывает на Ebay, укладку делает при помощи обычных недорогих стайлеров, а для создания идеального мейка использует обычную косметику масс-маркета. Девушка уже давно стала звездойInstagram.
Если ее популярность продолжит расти такими же темпами, то вполне вероятно, что совсем скоро на Кейт обратит внимание и ее кумир.
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