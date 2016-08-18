Один в один! Поклонница копирует все образы Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон
 

Кейт Миддлтон. Фото: REUTERS/Scanpix

Кейт Миддлтон считается иконой стиля не только в Великобритании, но и далеко за ее пределами. Для многих женщин герцогиня Кембриджская — идеал и пример для подражания, поэтому поклонницы неоднократно пытались скопировать ее стиль.

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Недавно Сеть взорвали снимки 29-летней девушки по имени Кейт Урбанска.

Ей удалось доказать всему миру, что для того, чтобы выглядеть по-королевски, не обязательно тратить состояние на роскошные наряды.

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Кейт удалось повторить несколько самых ярких образов супруги британского принца Уильяма, потратив на это не более £7 тысяч.

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«Я люблю Кейт Миддлтон и ее стиль:

ее взгляд всегда скромен, ее одежда — вне времени, поэтому она совсем не похожа на других знаменитостей»,

— признает 29-летняя поклонница.

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По словам Урбанской, одежду как у Кейт Миддлтон она заказывает на Ebay, укладку делает при помощи обычных недорогих стайлеров, а для создания идеального мейка использует обычную косметику масс-маркета. Девушка уже давно стала звездойInstagram.

Если ее популярность продолжит расти такими же темпами, то вполне вероятно, что совсем скоро на Кейт обратит внимание и ее кумир.

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Кейт Миддлтон на премьере бродвейского мюзикла

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