ФОТО: Энистон в сексуальном кожаном мини пришла на премьеру мужа

 

Фото: AP/Scanpix

На днях 45-летний Джастин Теру представлял в Лос-Анджелесе третий сезон сериала «Оставленные», в котором играет главную роль. Но на премьере все внимание гостей было приковано к супруге актера, 48-летней Дженнифер Энистон, пишет woman.ru.

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Джастин Теру и Дженнифер Энистон на премьере сериала «Оставленные» в Лос-Анджелесе Лучше классического маленького черного платья может быть только асимметричное мини-платье из кожи. В таком наряде — сексуальном и дерзком — Дженнифер Энистон появилась на премьере третьего сезона сериала «Оставленные» вместе с мужем Джастином Теру.

Ранее актриса выбирала более сдержанные наряды, а в подобном провокационном стиле всегда одевалась ее «вечная соперница» Анджелина Джоли. Дженнифер с легкостью затмила молодых коллег Маргарет Куолли и Жасмин Савой Браун — партнерш Джастина по теледраме. Даже эффектная блондинка Пэрис Хилтон, которая впервые вышла в свет с молодым бойфрендом Крисом Зилкой (также появившемся в «Оставленных»), не смогла превзойти красавицу Энистон.

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Дженнифер ЭнистонДженнифер Энистон. Фото: REUTERS/ScanPix

Пэрис Хилтон и Крис ЗилкаПэрис Хилтон и Крис Зилка. Фото: AP/Scanpix

Пэрис ХилтонПэрис Хилтон. Фото: AP/Scanpix

Эми Бреннеман, Кэрри Кун, Джасмин Савой Браун и Маргарет КуэллиЭми Бреннеман, Кэрри Кун, Джасмин Савой Браун и Маргарет Куэлли. Фото: AP/Scanpix

Актриса Дженнифер Энистон

Фото: Актриса Дженнифер Энистон0

Дженнифер Энистон с супругом Джастином Теру

Фото: Дженнифер Энистон с супругом Джастином Теру0

Дженнифер Энистон с мужем на Манхэттене

Фото: Дженнифер Энистон с мужем на Манхэттене0

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