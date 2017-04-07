Свадебные платья Кати Шехуриной распродадут со скидкой

Если мечтаете выйти замуж в платье от латвийского дизайнера Кати Шехуриной, то с 15 апреля в свадебном салоне 6. Septembris у вас будет возможность приобрести эксклюзивные платья со скидкой до 60%.

В рамках распродажи в салоне

будет представлено более 100 образцов свадебных платьев латвийского дизайнерского бренда Katya Katya Shehurina из коллекции сезона весна-лето 2016/17.

Свадебные и вечерние платья Кати всегда романтичны и выполнены из французского кружева и шелка.

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Aizvērt Открытие эксклюзивного свадебного салона «6. Septembris» Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET







Скидки будут распространяться также и на платья голландской марки Modeca Dutch Design. Если наряды от латвийского дизайнера - это легкость, то голландский бренд - классика.

В общем, если собираетесь замуж, можете заглянуть в салон 6. Septembris - вдруг удастся сэкономить.

Он находится в Старой Риге, на ул. Муцениеку, 7. Кстати, представители салона рекомендуют записываться на примерку свадебных платьев заранее.







































































































Aizvērt Riga Fashion Week 2017: Katya Katya Shehurina Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET













































































































































Aizvērt RFW: Katya Katya Shehurina Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes Mark Litvyakov/Publicitātes































































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Aizvērt 5-й день RFW: Katya Katya Shehurina RFW RFW RFW RFW RFW RFW RFW RFW RFW RFW RFW RFW RFW RFW RFW RFW RFW RFW RFW RFW RFW RFW RFW RFW RFW RFW RFW RFW RFW RFW RFW RFW RFW RFW RFW RFW RFW RFW RFW RFW RFW RFW RFW RFW RFW RFW RFW RFW RFW RFW RFW RFW RFW RFW RFW RFW RFW RFW RFW RFW RFW RFW RFW RFW RFW RFW RFW RFW RFW







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