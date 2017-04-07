Свадебные платья Кати Шехуриной распродадут со скидкой

Если мечтаете выйти замуж в платье от латвийского дизайнера Кати Шехуриной, то с 15 апреля в свадебном салоне 6. Septembris у вас будет возможность приобрести эксклюзивные платья со скидкой до 60%.
В рамках распродажи в салоне
будет представлено более 100 образцов свадебных платьев латвийского дизайнерского бренда Katya Katya Shehurina из коллекции сезона весна-лето 2016/17.
Свадебные и вечерние платья Кати всегда романтичны и выполнены из французского кружева и шелка.
Скидки будут распространяться также и на платья голландской марки Modeca Dutch Design. Если наряды от латвийского дизайнера - это легкость, то голландский бренд - классика.
В общем, если собираетесь замуж, можете заглянуть в салон 6. Septembris - вдруг удастся сэкономить.
Он находится в Старой Риге, на ул. Муцениеку, 7. Кстати, представители салона рекомендуют записываться на примерку свадебных платьев заранее.
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