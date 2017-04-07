Свадебные платья Кати Шехуриной распродадут со скидкой

 

Фото: пресс-фото

Если мечтаете выйти замуж в платье от латвийского дизайнера Кати Шехуриной, то с 15 апреля в свадебном салоне 6. Septembris у вас будет возможность приобрести эксклюзивные платья со скидкой до 60%.

В рамках распродажи в салоне

будет представлено более 100 образцов свадебных платьев латвийского дизайнерского бренда Katya Katya Shehurina из коллекции сезона весна-лето 2016/17.

Свадебные и вечерние платья Кати всегда романтичны и выполнены из французского кружева и шелка.

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Открытие эксклюзивного свадебного салона «6. Septembris»

Фото: Открытие эксклюзивного свадебного салона «6. Septembris»0

Скидки будут распространяться также и на платья голландской марки Modeca Dutch Design. Если наряды от латвийского дизайнера - это легкость, то голландский бренд - классика.

В общем, если собираетесь замуж, можете заглянуть в салон 6. Septembris - вдруг удастся сэкономить.

Он находится в Старой Риге, на ул. Муцениеку, 7. Кстати, представители салона рекомендуют записываться на примерку свадебных платьев заранее.

Riga Fashion Week 2017: Katya Katya Shehurina

Фото: Riga Fashion Week 2017: Katya Katya Shehurina0

RFW: Katya Katya Shehurina

Фото: RFW: Katya Katya Shehurina0

RWF: Katya Katya Shehurina

Фото: RWF: Katya Katya Shehurina0



5-й день RFW: Katya Katya Shehurina

Фото: 5-й день RFW: Katya Katya Shehurina0

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В Риге открылся салон эксклюзивных свадебных платьев «6. Septembris»


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