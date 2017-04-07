Памела Андерсон вернулась! Провокационные фото в рекламе нижнего белья

Сексапильная Памела Андресон вернулась! 49-летняя каннадская актриса и модель начала сотрудничать с британским брендом нижнего белья Coco De Mer, приняв участие в рекламной кампании коллекции Icons (Иконы).

На черно-белых фотографиях, снятых британским фотографом Рэнкин (Rankin) Андерсон позирует в вызывающих комплектах.

«Памела — икона современности. Она — бизнес-женщина, предприниматель и настоящая природная сила. Это привилегия работать с ней», - указал фотограф.

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Для Памелы, которая в свободное время занимается защитой животных, это уже второе сотрудничество с этим брендом; в феврале она снялась в кампании ко Дню святого Валентина.

Также Андерсон можно регулярно видеть на крупнейших модных показах и вечеринках. В прошлом году она выпустила веганскую обувную линию Pammies, которая создана из материалов, дружественных животным и природе.













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