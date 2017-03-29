Парни из Лиепаи запустили новый «тренд» - кепки из дерева

Лиепайская фирма OVI Watch запустила кампанию по сбору средств в интернете в рамках проекта Kickstarter, цель которой — познакомить общество с креативными, дружественными природе дизайнерскими кепками.

Как уточняет Apollo, год назад команда OVI Watch запустила производство деревянных часов, которые стали известны во всем мире.

Теперь парни приступили к кепкам, назвав коллекцию Wear OVI.

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В их производстве используются хлопок, акрил, джинсовая ткань и бамбук, который и придает изюминку.

С помощью Kickstarter авторы надеются получить поддержку для развития своей ЭКО-коллекции. Сейчас доступны три цвета, однако если удастся собрать средства, то цветовое предложение будет расширено.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Страница проекта на Kickstarter

A post shared by Ovi Wooden Watches (@oviwatch) on Mar 29, 2017 at 1:20pm PDT

A post shared by Ovi Wooden Watches (@oviwatch) on Apr 7, 2017 at 3:26am PDT

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