Парни из Лиепаи запустили новый «тренд» - кепки из дерева

Лиепайская фирма OVI Watch запустила кампанию по сбору средств в интернете в рамках проекта Kickstarter, цель которой — познакомить общество с креативными, дружественными природе дизайнерскими кепками.
Как уточняет Apollo, год назад команда OVI Watch запустила производство деревянных часов, которые стали известны во всем мире.
Теперь парни приступили к кепкам, назвав коллекцию Wear OVI.
В их производстве используются хлопок, акрил, джинсовая ткань и бамбук, который и придает изюминку.
С помощью Kickstarter авторы надеются получить поддержку для развития своей ЭКО-коллекции. Сейчас доступны три цвета, однако если удастся собрать средства, то цветовое предложение будет расширено.
ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Страница проекта на Kickstarter
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