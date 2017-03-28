Жанна Дубска боится сдавать свое эксклюзивное манто в общественный гардероб

Известный латвийский стилист Жанна Дубска не сдает в гардероб свое эксклюзивное манто, так как понимает, что такое хотели бы иметь многие. Стоимость верхней одежды составляет 400 евро.

Стилист рассказала изданию Kas Jauns, что

автором манто является российский дизайнер Кирилл Гасилин, который выполнил работу по индивидуальному заказу.

Дизайнер однажды сделал копию пальто Жанны, немного переделав дизайн. Кирилл помнит о том, что именно ее манто послужило идеей для создания собственного дизайна, поэтому ежегодно дарит Дубске пальто в выбранной ею цветовой гамме.

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Фото: Янис Шкапарс/TVNET

В этом году стилист выбрала яркий наряд, так как чувствует потребность быть замеченной.

Стоимость манто составляет 400 евро, а Кирилл Гасилин, создавая свои коллекции, заработал уже более миллиона.

#rfw #rigafashionweek Riga Fashion Week стартовала!⤴Московский кутюрье @gassiline создал это манто специально для меня. Приятно. Спасибо #кириллгассилин #cyrillegassiline 😍💋 A post shared by Жанна Дубска/Zanna Dubska (@zannadubska) on Mar 28, 2017 at 1:08pm PDT

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