Жанна Дубска боится сдавать свое эксклюзивное манто в общественный гардероб

 

Фото: Янис Шкапарс/TVNET

Известный латвийский стилист Жанна Дубска не сдает в гардероб свое эксклюзивное манто, так как понимает, что такое хотели бы иметь многие. Стоимость верхней одежды составляет 400 евро.

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Стилист рассказала изданию Kas Jauns, что

автором манто является российский дизайнер Кирилл Гасилин, который выполнил работу по индивидуальному заказу.

Дизайнер однажды сделал копию пальто Жанны, немного переделав дизайн. Кирилл помнит о том, что именно ее манто послужило идеей для создания собственного дизайна, поэтому ежегодно дарит Дубске пальто в выбранной ею цветовой гамме.

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Фото: Янис Шкапарс/TVNET

В этом году стилист выбрала яркий наряд, так как чувствует потребность быть замеченной.

Стоимость манто составляет 400 евро, а Кирилл Гасилин, создавая свои коллекции, заработал уже более миллиона.

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