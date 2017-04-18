Как «мусульманский» наряд Матвиенко помог ей на переговорах с королём

Валентина Матвиенко довольно редко становится героиней материалов модных разделов СМИ, однако один из последних образов председателя Совета Федерации не мог не привлечь внимание. Во время недавнего визита в Саудовскую Аравию Валентина Ивановна примерила наряд особенного зеленого цвета.

16 апреля Валентина Матвиенко в рамках своего визита в Саудовскую Аравию встретилась с королем Сальманом Бен Абдельазизом Аль Саудом. И пока в прессе обсуждаются итоги встречи, портал Woman.ru обратил внимание на наряд, который Валентина Ивановна надела для столь важного мероприятия.

Фото: TASS/Scanpix

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68-летняя Матвиенко с особым вниманием отнеслась к выбору платья для поездки в мусульманскую страну.

На дипломатической встрече она появилась в скромном закрытом платье изумрудного цвета — такой оттенок особенно почитается в исламе. В дополнение председатель Совета Федерации покрыла голову платком.

Фото: TASS/Scanpix

Сама политик считает, что правильный выбор наряда во многом повлиял на ход международных переговоров.

Он рассказала, что в ходе визита её особенно поблагодарили женщины-депутаты консультативного совета за то, что она выбрала именно зелёный цвет в одежде.

«Пускай, это мелочи, но из таких мелочей и вышиваются дипломатические узоры, на которых нет узелков», — цитирует Валентину Матвиенко «Московский комсомолец».

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