ФОТО: 11 свежих образов Пэрис Хилтон этой весной

 

Фото: Vida Press

Модель, телеведущая и наследница многомилионной гостиничной империи Пэрис Хилтон хоть и не считается иконой стиля, всегда следит за модой и выбирает актуальные образы, даже когда просто выходит на прогулку. Мы собрали фотографии этой весны, чтобы посмотреть, чему отдает предпочтение в этом сезоне знаменитость. Здесь и шик, и спортивный стиль, и платья в цветочек, и фестивальный гламур. Какой образ вам нравится больше?

Фото: Vida Press

Фото: Vida Press

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Фото: Vida Press

Фото: Vida Press

Фото: Vida Press

Фото: Vida Press

Фото: Vida Press

Фото: Vida Press

Фото: Vida Press

Фото: Vida Press

Фото: Vida Press

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