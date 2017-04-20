ФОТО: 11 свежих образов Пэрис Хилтон этой весной

Фото: Vida Press

Модель, телеведущая и наследница многомилионной гостиничной империи Пэрис Хилтон хоть и не считается иконой стиля, всегда следит за модой и выбирает актуальные образы, даже когда просто выходит на прогулку. Мы собрали фотографии этой весны, чтобы посмотреть, чему отдает предпочтение в этом сезоне знаменитость. Здесь и шик, и спортивный стиль, и платья в цветочек, и фестивальный гламур. Какой образ вам нравится больше?