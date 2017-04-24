Ученые назвали еду, которая не дает похудеть: это не жирное и сладкое!

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: panthermedia.net/Piotr Marcinski/Scanpix

Исследователи из Гарварда сообщили, что им удалось выяснить, употребление каких продуктов отрицательно сказывается на диете человека.

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Оказалось, что есть ряд продуктов, которые способны тормозить процесс похудения при соблюдении всех остальных правил. Ученые говорят, что существует еда, которая буквально мешает человеку похудеть.

Как ни странно, опасными продуктами были названы вовсе не сладости и не жирная пища, а продукты растительного происхождения. Именно они могут стать преградой на пути к сбрасыванию лишнего веса.

Отметим, что ранее считалось, что именно растительные продукты должны составлять основу рациона тех, кто хочет похудеть, но на деле оказалось, что это не всегда так. Ученые проводили свое исследование на протяжение десятилетнего периода. В эксперименте принимали участие несколько тысяч добровольцев, которые вели пищевой дневник, а также сообщали о том, как меняется их вес. Оказалось, что те, кто питался преимущественно растительной пищей, не могли похудеть, а вот люди, предпочитавшие мясо, - как раз наоборот.

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В итоге исследователи пришли к выводу, что употребление растительных продуктов отрицательно сказывается на процессе похудения,

даже при снижении потребляемых калорий большое количество растительной пищи может мешать похудению. Медики отмечают, что тем, кто хочет сбросить вес, стоит отказаться от гороха, фасоли и кукурузы, а также от картофеля.

Если полный отказ от этих продуктов невозможен, то стоит уменьшить их потребление, чтобы не набрать лишние килограммы, от которых избавиться достаточно сложно.

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