Вот это да! 91-летняя Елизавета II «примерила» вещи Рианны

Как уже сообщал Русский TVNET, 21 апреля британской королеве Елизавете IIисполнился 91 год, а поздравления в ее адрес продолжают поступать до сих пор. Главы государств и монаршие особы других стран шлют традиционные открытки и букеты, а вот певица Рианна (никогда бы не подумали, что она является поклонницей британской королевы) решила преподнести весьма оригинальный подарок.

Фотошопом сегодня увлекаются не только редакторы глянцевых журналов и insta-girls, но и такие знаменитости, как Рианна. Нет-нет,

не подумайте, что 29-летняя певица решила уменьшить себе бедра или увеличить грудь — компьютерную программу она использовала совершенно неожиданным образом.

24 апреля на странице барбадосской певицы в Instagram появились забавные коллажи, главной героиней которых неожиданно для многих стала королева Елизавета II.

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Монаршая особа, отметившая свой 91-й день рождения, предстала на ярких фотографиях в самых известных нарядах знаменитости. На одном из снимков она «запечатлена» в зеленой шубе и таких же ботфортах из лаковой кожи от Versace, на другом — в том самом алом меховом пальто в виде сердца от Saint Laurent Paris, на третьем — в твидовом жакете Chanel, надетом на голое тело.

Далеко не все Интернет-пользователи оценили юмор известной певицы, назвав ее «шедевры» оскорбительными. Другие же не увидели в этом ничего шокирующего и сочли снимки весьма забавными.

А что скажете вы?

Лаковые ботфорты и шуба Versace зеленого цвета идеально подошли к одному из самых любимых пальто Елизаветы II

be humble. A post shared by badgalriri (@badgalriri) on Apr 22, 2017 at 9:24am PDT

Елизавета II в меховом пальто от Saint Laurent Paris и джинсовых мини-шортах

y'all chickens is ash and I'm lotion. 😂 A post shared by badgalriri (@badgalriri) on Apr 22, 2017 at 9:26am PDT

Думаем, именно этот образ и смутил большинство Интернет-пользователей, назвавших идею Рианны «оскорбительной»

#gucci UPDATE: Mumz said she won't too happy bout this post so I had to edit *insert appropriate Gucci Mane lyrics here* A post shared by badgalriri (@badgalriri) on Apr 22, 2017 at 9:37am PDT

Елизавета II в костюме Chanel

it's not that deep. A post shared by badgalriri (@badgalriri) on Apr 22, 2017 at 12:44pm PDT

А вот так выглядела бы реклама солнцезащитных очков Christian Dior, если бы ее лицом была не Рианна, а Елизавета II

haters will say it's photoshop. A post shared by badgalriri (@badgalriri) on Apr 24, 2017 at 6:27am PDT















































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Aizvērt Элегантные шляпы королевы Елизаветы II AP/Reuters/Scanpix AP/Reuters/Scanpix AP/Reuters/Scanpix AP/Reuters/Scanpix AP/Reuters/Scanpix AP/Reuters/Scanpix AP/Reuters/Scanpix AP/Reuters/Scanpix AP/Reuters/Scanpix AP/Reuters/Scanpix AP/Reuters/Scanpix AP/Reuters/Scanpix

















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