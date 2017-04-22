Вот это да! 91-летняя Елизавета II «примерила» вещи Рианны

Как уже сообщал Русский TVNET, 21 апреля британской королеве Елизавете IIисполнился 91 год, а поздравления в ее адрес продолжают поступать до сих пор. Главы государств и монаршие особы других стран шлют традиционные открытки и букеты, а вот певица Рианна (никогда бы не подумали, что она является поклонницей британской королевы) решила преподнести весьма оригинальный подарок.
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Фотошопом сегодня увлекаются не только редакторы глянцевых журналов и insta-girls, но и такие знаменитости, как Рианна. Нет-нет,
не подумайте, что 29-летняя певица решила уменьшить себе бедра или увеличить грудь — компьютерную программу она использовала совершенно неожиданным образом.
24 апреля на странице барбадосской певицы в Instagram появились забавные коллажи, главной героиней которых неожиданно для многих стала королева Елизавета II.
Монаршая особа, отметившая свой 91-й день рождения, предстала на ярких фотографиях в самых известных нарядах знаменитости. На одном из снимков она «запечатлена» в зеленой шубе и таких же ботфортах из лаковой кожи от Versace, на другом — в том самом алом меховом пальто в виде сердца от Saint Laurent Paris, на третьем — в твидовом жакете Chanel, надетом на голое тело.
Далеко не все Интернет-пользователи оценили юмор известной певицы, назвав ее «шедевры» оскорбительными. Другие же не увидели в этом ничего шокирующего и сочли снимки весьма забавными.
А что скажете вы?
Лаковые ботфорты и шуба Versace зеленого цвета идеально подошли к одному из самых любимых пальто Елизаветы II
Елизавета II в меховом пальто от Saint Laurent Paris и джинсовых мини-шортах
Думаем, именно этот образ и смутил большинство Интернет-пользователей, назвавших идею Рианны «оскорбительной»
Елизавета II в костюме Chanel
А вот так выглядела бы реклама солнцезащитных очков Christian Dior, если бы ее лицом была не Рианна, а Елизавета II
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