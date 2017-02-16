Отец-одиночка делает невероятные прически своей 6-летней дочери

Большинство мужчин считают, что заплетать волосы маленьким дочерям — чисто женская прерогатива. Однако 42-летний житель Великобритании Нейт Дентон с такой позицией не согласен: он каждый день делает дочке Невей необычные укладки.
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Вот уже как пару лет Нейт Дентон в одиночку воспитывает двоих детей — дочь Невей и сына Декстера.
Мужчина не хотел, чтобы его дочка чувствовала себя менее уверенной в себе из-за неуложенных волос, поэтому сам научился делать прически.
К слову, получается это у него не хуже, чем у профессионала.
Нейт — самоучка, самые разные плетения он освоил, просматривая уроки на YouTube.
«Раньше меня бросало в жар при мысли о том, что нужно собрать длинные волосы дочери в хвост. А косы вообще казались чем-то невероятным», — признался Нейт Дентон в интервью The Daily Mail. Теперь британец каждый день делает прически своей дочке, а на праздники он «воздвигает» настоящие шедевры на голове у Невей.
Подруги девочки завидуют ее укладкам и просят, чтобы ее папа сделал им такие же. Да и мамы этих малышек зачастую не верят, что Нейт сам плетет косы Невей.
Смотрите фото!
Фото из Instagram:
On our easter holidays. But still trying to keep them sharp. Even after absolute disasters today x we keep on going x #hairstyles #hairstylesforgirls #hairdo #hairfashion #longhair #plait #spring #friyay #hairbands #hairbeauty #hairstyling #hairtrends #hairbraids #instahair #tutorial #hairvideos #coolhair #fashion #hairtutorial #singledad
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
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