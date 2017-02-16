Отец-одиночка делает невероятные прически своей 6-летней дочери

 

Фото: instagram.com/detanglingdad

Большинство мужчин считают, что заплетать волосы маленьким дочерям — чисто женская прерогатива. Однако 42-летний житель Великобритании Нейт Дентон с такой позицией не согласен: он каждый день делает дочке Невей необычные укладки.

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Вот уже как пару лет Нейт Дентон в одиночку воспитывает двоих детей — дочь Невей и сына Декстера.

Мужчина не хотел, чтобы его дочка чувствовала себя менее уверенной в себе из-за неуложенных волос, поэтому сам научился делать прически.

К слову, получается это у него не хуже, чем у профессионала.

Нейт — самоучка, самые разные плетения он освоил, просматривая уроки на YouTube.

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«Раньше меня бросало в жар при мысли о том, что нужно собрать длинные волосы дочери в хвост. А косы вообще казались чем-то невероятным», — признался Нейт Дентон в интервью The Daily Mail. Теперь британец каждый день делает прически своей дочке, а на праздники он «воздвигает» настоящие шедевры на голове у Невей.

Подруги девочки завидуют ее укладкам и просят, чтобы ее папа сделал им такие же. Да и мамы этих малышек зачастую не верят, что Нейт сам плетет косы Невей.

Смотрите фото!

Фото из Instagram:

Фото из Instagram:

Фото из Instagram:

Day before crazy hair day. Kinda pull through braid x

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Фото из Instagram:

A quick morning blast. After a day or two of making easter bonnets

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Фото из Instagram:

Фото из Instagram:

This morning hairs 30 mins. Looked OK. Tonight. About 40 seconds. Love it. Pfffft

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Фото из Instagram:

One Monday pull through hawk and two very happy monkeys.

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Фото из Instagram:

Фото из Instagram:

Running late triple plait braid x

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Фото из Instagram:

Twisted pig tail Mondays. X

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Фото из Instagram:

Failed attempt. Turned into something new x

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Фото из Instagram:

What do you do the dinosaur day at school? Answer. The very best you can. X

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Фото из Instagram:

Happy Friday everyone

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