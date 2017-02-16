Отец-одиночка делает невероятные прически своей 6-летней дочери

Большинство мужчин считают, что заплетать волосы маленьким дочерям — чисто женская прерогатива. Однако 42-летний житель Великобритании Нейт Дентон с такой позицией не согласен: он каждый день делает дочке Невей необычные укладки.

Вот уже как пару лет Нейт Дентон в одиночку воспитывает двоих детей — дочь Невей и сына Декстера.

Мужчина не хотел, чтобы его дочка чувствовала себя менее уверенной в себе из-за неуложенных волос, поэтому сам научился делать прически.

К слову, получается это у него не хуже, чем у профессионала.

Нейт — самоучка, самые разные плетения он освоил, просматривая уроки на YouTube.

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«Раньше меня бросало в жар при мысли о том, что нужно собрать длинные волосы дочери в хвост. А косы вообще казались чем-то невероятным», — признался Нейт Дентон в интервью The Daily Mail. Теперь британец каждый день делает прически своей дочке, а на праздники он «воздвигает» настоящие шедевры на голове у Невей.

Подруги девочки завидуют ее укладкам и просят, чтобы ее папа сделал им такие же. Да и мамы этих малышек зачастую не верят, что Нейт сам плетет косы Невей.

Смотрите фото!

Фото из Instagram:

Фото из Instagram:

Very busy morning. With only a few minutes to do her hair. As it was my sons assembly at school. But she liked it and will be trying something new in the morning. A post shared by DetanglingDad (@detanglingdad) on Apr 6, 2017 at 9:06am PDT

Фото из Instagram:

Day before crazy hair day. Kinda pull through braid x A post shared by DetanglingDad (@detanglingdad) on Mar 23, 2017 at 5:01am PDT

Фото из Instagram:

A quick morning blast. After a day or two of making easter bonnets A post shared by DetanglingDad (@detanglingdad) on Mar 30, 2017 at 3:43am PDT

Фото из Instagram:

Much happier with today's attempt. Could be one of our favourites so far. Off to the circus. happy Saturday to everybody XXX A post shared by DetanglingDad (@detanglingdad) on Apr 1, 2017 at 4:42am PDT

Фото из Instagram:

This morning hairs 30 mins. Looked OK. Tonight. About 40 seconds. Love it. Pfffft A post shared by DetanglingDad (@detanglingdad) on Apr 3, 2017 at 12:30pm PDT

Фото из Instagram:

One Monday pull through hawk and two very happy monkeys. A post shared by DetanglingDad (@detanglingdad) on Mar 20, 2017 at 1:47am PDT

Фото из Instagram:

After convincing my little girl she might have too many bows. We were finally able to go to school. But that's what happens when you have five minutes to do hair when you're running late on a Friday. A post shared by DetanglingDad (@detanglingdad) on Mar 10, 2017 at 1:13am PST

Фото из Instagram:

Running late triple plait braid x A post shared by DetanglingDad (@detanglingdad) on Mar 1, 2017 at 12:58am PST

Фото из Instagram:

Twisted pig tail Mondays. X A post shared by DetanglingDad (@detanglingdad) on Mar 13, 2017 at 3:00am PDT

Фото из Instagram:

Failed attempt. Turned into something new x A post shared by DetanglingDad (@detanglingdad) on Feb 28, 2017 at 3:53am PST

Фото из Instagram:

What do you do the dinosaur day at school? Answer. The very best you can. X A post shared by DetanglingDad (@detanglingdad) on Feb 15, 2017 at 11:52pm PST

Фото из Instagram:

Happy Friday everyone A post shared by DetanglingDad (@detanglingdad) on Feb 17, 2017 at 3:57am PST

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